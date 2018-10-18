20 «подслушанных» историй о том, какой скучной была бы жизнь без наших бабушек
Что может быть прекраснее задушевных разговоров с любимой бабулей за чашечкой чая с пирогами? Ведь в ходе таких бесед мы, дети и внуки, можем почерпнуть немало житейской мудрости, проверенной временем, и даже стать чуточку лучше. Нас всегда вдохновляют непосредственность и доброта наших бабушек: кажется, что они готовы поделиться с каждым своим теплом и окутать им весь мир.
Редакция AdMe.ru не смогла остаться равнодушной к историям из сообщества «Подслушано» о наших бабушках и спешит поделиться ими с вами.
- Моей бабушке 94 года. Она всю жизнь проработала бухгалтером, всегда все помнит, знает всех родственников чуть ли не до 6-го поколения, знает их дни рождения. Может рассказать обо всех более или менее значимых событиях. Недавно прихожу в гости к ним, и тут бабуля жалуется на то, что память стала подводить. Зная свою бабушку, спрашиваю, как она с этим борется. А она мне в ответ: «Вот стихи учу наизусть, за месяц 64 стихотворения выучила». И продекламировала мне пару длиннейших стихов. Поражаюсь ее воле к жизни!
- Моей маме 73 года, и она завела себе аккаунт в инстаграме. Нет, не за внуками и детьми следить. Она горячо желает найти страницы российских актрис и написать им в комментариях, что их накачанные губы портят ей все удовольствие от просмотра сериалов. Говорит: «И сюжеты вроде хорошие, но как покажут актрису с накачанными губами, то приходится выключать, так как очень раздражает».
- Мою бабушку назвали Клавдией. Смешное имя, хотя раньше было модным. Несколько лет назад мой папа купил ей телефон, она долго привыкала, было трудно, хотя это обычный кнопочный мобильник. Спустя время она мне говорит: «Вот же технологии пошли, телефон знает мое имя и задает мне вопросы». На что я говорю ей: «Не может быть такого с этой моделью». Бабушка протягивает мне телефон: «На, смотри сам». А там написано: «Клав. Заблокирована, разблокировать?»
- Моей прабабушке 95 лет. И казалось бы, может ли существовать человек более суровой закалки, чем переживший войну, голод, всех детей, времена, где женщина без мужчины — ничто? Но она с улыбкой рассказывает о том, как ее муж бился во Второй мировой на стороне Румынии (в то время жили там, призвали), и советует мне не выходить замуж, потому что «с этими мужчинами столько хлопот».
- Иду я на учебу зимой (живу на Севере). 7 утра, топаю на остановку до вуза. Подъезжает автобус, из него выходит бабуля — и давай меня толкать в автобус. Приводит меня в конец автобуса, а там место одно, и сажает меня на него, сама выходит. Место было около печки, и было тепло.
- К моей бабуле приехала ее старшая дочь погостить. Собрались они вареники с сыром готовить. Бабуля всегда готовит вареники на пару, ей так вкуснее. Обратилась она с этим предложением к дочери, та в свою очередь говорит: «Нет, давайте просто сварим, не хочу с этим геморроем мучиться». Бабуля удивилась, но ничего не сказала. Прошло минут 20, и бабушка выдает: «А что, если есть геморрой, вареники на пару нельзя есть?»
- Пьем чай с бабушкой, она, углубляясь в свой рассказ, вещает о моем прапрадедушке, вспоминая его черты лица, пухлые губы... И потом говорит: «Так вот ты в него и пошла — губы тоже пухлые». Затем, пару секунд помолчав, добавляет: «А, так ты ж свои накачала... Но все равно в него».
- Купил бабушке спутниковую тарелку в село, решил установить сам. Минут 20 ловил правильное направление. Бабуля назвала криворуким, ударила по тарелке деревянной шваброй, и все заработало. Ну как так?
- Бабуля терпеть не может мои татуировки. Однажды в автобусе дама, не стесняясь в выражениях, поливала мой внешний вид грязью, на что получила ответ из отборного мата в защиту моих тату от бабули. Когда я сияющим взглядом посмотрела на нее, она ответила: «И не надейся, я их все еще терпеть не могу, но обижать свою кровь никому не позволю!»
- Дело было зимой. Сижу на кухне, сетую своей бабуле, что холодно, шубу хочу, а денег нет. На что та отвечает, мол, не волнуйся, через пару дней поедем покупать. Я в шоке говорю: «Бабуля, на твою пенсию у меня совести не хватит, только если тебе любовник деньги не отправит». Хотела пошутить, но по взгляду бабули поняла, что угадала! Оказывается, у нее есть ухажер, который каждый месяц перечисляет ей деньги на расходы. Моей бабуле 78 лет! Я в шоке!
- Задержалась допоздна на работе. Выхожу из метро в 12 ночи, а у выхода встречает бабушка. Говорит, что увидела у метро странных людей из окна и решила меня встретить. Я чуть не расплакалась от заботы. Больше так поздно не возвращаюсь: волнуюсь за нее.
- Утро. Еду на работу в автобусе вся сонная и без настроения. Рядом со мной стоит такой же измученный жизнью парень, а напротив сидит бабушка. Тут она смотрит на нас восторженным взглядом и говорит, чтобы хмурый паренек дал номерок хмурой девчонке. Таки дал. Женаты 5 лет.
- Ходили поздравлять бабулю с днем рождения. Настало время чая с тортом, бабуля ушла на кухню делать чай, и тут вдруг выглядывает из-за дверей и кричит нам: «Девчата, вы чай обычный будете или с армагеддоном?» Для тех, кто не понял: армагеддон — это бергамот!
- Мой парень очень любит татуировки, у него рукава в японском стиле. Мы с ним уехали отдыхать в село на озеро и зашли в местный магазин. К нему подошла бабушка, взяла его за руку и сказала: «Какая красивая кофта, только летом жарко».
- Еду в маршрутке, на следующей выходить. Пробираюсь вперед, и моя нога застревает среди пакетов бабульки. Но она этого не заметила, так же упрямо тянула пакеты в свою сторону. Говорю: «Нога застряла, не тяните, сейчас сама пройду». В ответ слышу: «Аккуратнее! Нога вырастет, а помидоры нет».
- Отвела как-то бабушку в кафе, она заказала борщ, а я — суши. Перед уходом она положила в сумочку мои палочки, сказав, что они ей нужны. Подумала, хочет научиться ими пользоваться. Встретились с ней в следующий раз — те самые палочки торчат из ее прически...
- Устала ужасно. Чуть ли не запрыгиваю в кровать, ударяюсь обо что-то твердое. С удивлением обнаруживаю у себя в кровати бутылку с горячей водой. Оказывается, бабушка, зная, что я приду поздно, а дома холодина (батареи не топят), пришла ко мне домой и таким способом решила согреть мне постель...
- Бабуля во дворе назвала меня Сонечкой, дала пакетик пирожков и завалила комплиментами, положив на мои плечи руки, пока не появилась Соня. Бабуля то на меня, то на нее с прищуром смотрела. Выяснилось: она без очков опознаёт внучку только по бровям, а у нас обеих они густые и похожи. Подумала, что она на каблуках и приболела, потому такая высокая и с низким мужским голосом, а на плечи широкие не обратила внимания. Посмеялись. Пирожки (кстати, очень вкусные) не отобрали, у нее запасные всегда есть.
- Когда мне в детстве бывало грустно, бабушка говорила: «Будь как котик, ведь все в твоих лапках». И так хорошо на душе становилось, а в голове рисовалась картинка котика такая добрая и теплая.
- Работаю в санатории, провожу процедуры джакузи с эмульсиями. Пришла бабуля за 80 лет, ложится в ванну и надевает маску сноубордиста! Спросила: «Зачем?» Она ответила: «Вечером танцы, а макияж из-за зрения второй раз делать долго».
Делитесь и вы в комментариях милыми и забавными историями о своих бабушках и дедушках.