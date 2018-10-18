20 «подслушанных» историй о том, какой скучной была бы жизнь без наших бабушек

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Что может быть прекраснее задушевных разговоров с любимой бабулей за чашечкой чая с пирогами? Ведь в ходе таких бесед мы, дети и внуки, можем почерпнуть немало житейской мудрости, проверенной временем, и даже стать чуточку лучше. Нас всегда вдохновляют непосредственность и доброта наших бабушек: кажется, что они готовы поделиться с каждым своим теплом и окутать им весь мир.