20 парней решились на перемены во внешности и стали так горячи, что хочется попросить у них телефончик
Отросшие волосы и густые бороды у мужчин совсем не показатель того, что те совершенно не следят за собой. Напротив, длина только добавляет лишних хлопот и требует большего времени для ухода за собой. И если мужчины находят способ, как правильно поддерживать изменившийся образ, то по мужественности и привлекательности они нисколько не уступят самому Джейсону Момоа.
AdMe.ru хочет показать вам примеры того, как самым обыкновенным мужчинам удалось отрастить густую шевелюру, а некоторым и холеную бороду и стать при этом еще более обаятельными.
Почти год прошел с последней стрижки
«Моя отросшая борода. Что думаете?»
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На свете мало людей, которые выглядят хорошо и с бородой, и без нее. Ты один из них. © hi_im_doc_swiggs / Reddit
Редкое фото с распущенными волосами
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Помогите! Этот парень сбежал прямиком из горячего любовного романа. © Azertys / Reddit
«Как-то так, ребят»
«Отращиваю бороду уже год, но не планирую останавливаться»
«Мой первый день в колледже в 2015 году и последний — в 2021-м»
Проснулся с идеальной укладкой
Сбросил 104 кг и отрастил бороду, чтобы скрыть обвисшую кожу на шее
Отращивал волосы, чтобы сделать вот это
«Даже представить не могу, что с моими волосами будет в следующем году»
«В магазине ко мне обратились „женщина“, но я ничуть не разозлился. Прошло уже 2 года с последней стрижки»
«Начал отращивать волосы 3 года назад, когда у меня еще виски были выбриты. Поэтому я в восторге от того, какие они сейчас»
18-летние парни, не переживайте, если ваша борода не растет, просто подождите 10 лет
«Я, штатный бухгалтер, решил отпустить кудри»
Впервые подровнял кончики за 5 лет
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Хагрид, твои волосы выглядят волшебно! © Charlie_Olliver / Reddit
«У меня (я крайний слева) и у моих младших братьев один стиль»
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Пожалуйста, скажите, что вы все музыканты и у вас есть группа. Это было бы до безумия превосходно. © NateNMaxsRobot / Reddit
«Покупатели в моем магазине каждый день спрашивают, смотрел ли я сериал „Викинги“. После 1-го сезона выгляжу так»
«Все говорят мне отстричь волосы»
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Они просто завидуют. Выглядит чертовски здорово. © SuperFroakie64DS / Reddit
«Впервые за 5 лет волосы выглядят как надо, а идти некуда, поэтому посмотрите на них вы»
«Покороче или подлиннее?»
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С длинными волосами ты просто неотразим. Сохрани их. © SBowserfan222 / Reddit
А вам нравятся длинные волосы и бороды у мужчин?