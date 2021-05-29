20 парней решились на перемены во внешности и стали так горячи, что хочется попросить у них телефончик

Отросшие волосы и густые бороды у мужчин совсем не показатель того, что те совершенно не следят за собой. Напротив, длина только добавляет лишних хлопот и требует большего времени для ухода за собой. И если мужчины находят способ, как правильно поддерживать изменившийся образ, то по мужественности и привлекательности они нисколько не уступят самому Джейсону Момоа.

AdMe.ru хочет показать вам примеры того, как самым обыкновенным мужчинам удалось отрастить густую шевелюру, а некоторым и холеную бороду и стать при этом еще более обаятельными.

Почти год прошел с последней стрижки

«Моя отросшая борода. Что думаете?»

На свете мало людей, которые выглядят хорошо и с бородой, и без нее. Ты один из них. © hi_im_doc_swiggs / Reddit

Редкое фото с распущенными волосами

Помогите! Этот парень сбежал прямиком из горячего любовного романа. © Azertys / Reddit

«Как-то так, ребят»

«Отращиваю бороду уже год, но не планирую останавливаться»

«Мой первый день в колледже в 2015 году и последний — в 2021-м»

Проснулся с идеальной укладкой

Сбросил 104 кг и отрастил бороду, чтобы скрыть обвисшую кожу на шее

Отращивал волосы, чтобы сделать вот это

«Даже представить не могу, что с моими волосами будет в следующем году»

«В магазине ко мне обратились „женщина“, но я ничуть не разозлился. Прошло уже 2 года с последней стрижки»

«Начал отращивать волосы 3 года назад, когда у меня еще виски были выбриты. Поэтому я в восторге от того, какие они сейчас»

18-летние парни, не переживайте, если ваша борода не растет, просто подождите 10 лет

«Я, штатный бухгалтер, решил отпустить кудри»

Впервые подровнял кончики за 5 лет

«У меня (я крайний слева) и у моих младших братьев один стиль»

Пожалуйста, скажите, что вы все музыканты и у вас есть группа. Это было бы до безумия превосходно. © NateNMaxsRobot / Reddit

«Покупатели в моем магазине каждый день спрашивают, смотрел ли я сериал „Викинги“. После 1-го сезона выгляжу так»

«Все говорят мне отстричь волосы»

Они просто завидуют. Выглядит чертовски здорово. © SuperFroakie64DS / Reddit

«Впервые за 5 лет волосы выглядят как надо, а идти некуда, поэтому посмотрите на них вы»

«Покороче или подлиннее?»

С длинными волосами ты просто неотразим. Сохрани их. © SBowserfan222 / Reddit