20+ парней, рядом с которыми не соскучится ни одна девушка

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Жизнь с любимым — это не только счастье и романтика, но еще и бесконечное веселье, пусть порой мы его совсем не ждем. Ваш возлюбленный в любой момент может вырезать Джаббу на пироге, подарить вам куклу Чаки на День влюбленных или заставить уступить переднее сиденье в машине игровой приставке — именно так порадовали своих любимых герои нашей статьи.

AdMe.ru собрал для вас уморительные доказательства того, что у сильного пола в запасе немало крутых сюрпризов.

«Моя жена не захотела делать фотографии во время беременности, так что я сделал их за нее»

Вот что случается, если оставить своего парня одного на 5 минут

«Так мой супруг сидит с нашим 2-недельным ребенком, чтобы дать мне выспаться»

«Муж ловит щенка, чтобы помочь ему. И „подставляет“ живот, чтобы вызвать доверие у песика»

«Сказала любимому, что хочу играть весь свой день рождения, потому что чем старше становлюсь, тем меньше у меня свободного времени. Он все устроил»

«Мой парень нашел себе нового товарища по тренировкам»

«А вот что подарил мне мой любимый на День святого Валентина. И теперь сам носит его в рюкзаке по магазину»

«„Милые“ записочки от парня. По крайней мере он сделал мне обед»

«Я сделал тебе ролл с индейкой. Лучше бы тебе, черт побери, съесть его. Наслаждайся».

«Открываю его бардачок, а там это»

«100 вращающихся глаз».

«Упрекнула парня в том, что мы перестали обниматься. И вот его решение»

«Купила пепси. Муж не оценил»

«Не заберешь ли ты это дьявольское зелье янки на работу? Я не буду это пить».

«Сказала мужу, что надену свою форму чирлидера только после него»

«Попросила его сделать „вентиляционные“ надрезы на пироге. Пришла и увидела Джаббу»

Когда он намекает, чтобы его не беспокоили

Не все сюрпризы от любимого одинаково приятны

«У нас дома проблема с муравьями. Муж решил сделать ловушки более эффективными»

«Экзотические муравьиные танцовщицы!»

«Отправила супруга купить ковер. А он прислал мне это фото»

«Внимание! Мужья, которые хотят сделать заказ самостоятельно, должны иметь письменное разрешение от их жен».

Жена почувствовала себя плохо, а вечеринку в честь будущего малыша уже нельзя было отменить. Муж подменил ее

Когда девушка попросила ограничиться одним напитком

Поздравление от любимого мужа

«Это твой день рождения».

«Посоветовала ему съесть только один кусочек пиццы, поскольку он на диете»

«Сказала, что пойду на Хеллоуин в костюме кошки. И вот его костюм»

Муж сам заказал себе этот портрет на день рождения

«Милая, тебе там удобно?»

А как ваши половинки удивляют вас?