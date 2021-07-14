20+ парней, которые еще раз доказали, что любовь — это не слова, а поступки

Все девушки разные, и то, что радует одну, может вызвать раздражение у другой. Даже букет цветов — это не идеальный способ проявить внимание. Тем не менее, если кто-то действительно любит свою половинку и заботится о ней, он найдет способ показать это.

Мы в AdMe.ru решили развеять миф о том, что парни не такие внимательные и заботливые, как девушки. Прочитав эти рассказы и увидев фото, даже самые закоренелые циники убедятся в том, что настоящие романтики — это не выдумка авторов женских сентиментальных опусов. А в бонусе вы увидите, что бывает, когда парень не только любит свою девушку, но еще и обожает готовить.

«Мой парень дарил мне цветы каждую неделю с тех пор, как мы начали встречаться»

«На прошлой неделе он не сделал этого, и, честно говоря, я не особо задумалась, ведь мы были очень заняты. Как бы то ни было, сегодня он прислал мне это фото с таким текстом».

«Парень сделал для меня диораму из материалов, которые собрал во время наших походов. Мне нравится в ней все»

«Мой бойфренд не пекарь, но я хочу показать, что он испек мне на день рождения. Я была впечатлена»

«Мой любимый, когда рассеян, мастерит журавликов-оригами и часто дарит их мне»

«У меня все еще есть тот самый журавлик, которого он сделал из моего билета на поезд с нашего первого свидания. Не так давно прямо посреди напряженного рабочего дня он подарил мне этого кроху. Смотрю на него и каждый раз улыбаюсь».

«Наводила порядок в спальне и нашла эту маленькую коробку. Думала, что она пустая, и собиралась выбросить, но решила открыть»

«Мне потребовалась секунда, чтобы понять, что это — корона из жасмина, которую мой парень сделал для меня в 2012 году! На следующей неделе будет 9 лет, как мы вместе».

«Он сделал симпатичную коробочку для моих любимых суккулентов, чтобы я украсила стол на новой работе»

«К 5-летнему юбилею наших отношений бойфренд удивил меня, заказав картину с изображением моих питомцев»

«Черный кот — мой лучший друг, который всегда выглядит сварливым; оранжевый кот — сумасшедший; кролик — реальная версия Тампера, а ежик у меня старенький, но счастливый. Автором этой картины является одна из моих любимых художниц. Мои животные — это весь мой мир, так что это нечто особенное».

«Посмотрите на эту удивительную сушилку для ногтей, которую муж смастерил для меня. Мне повезло, да?»

«Вот уже несколько дней лежу в больнице из-за сильной боли в ногах. Мой парень навещает меня каждый день»

«Сегодня он принес мне плюшевого ежика, чтобы было с кем обниматься по ночам».

«Потрясающий сэндвич, приготовленный для меня мужем после долгой ночи, которую я провела с капризным младенцем»

«Здесь тосканский хлеб, майонез, вегетарианский сливочный сыр, цельнозерновая горчица, салат, помидоры, очень острый чеддер и толстый кусок бекона, подкопченного на вишневой стружке».

«Посмотрите на эту удивительную стойку для приседаний, которую мой парень смастерил для меня из 200-летней ели и буковых досок»

«Моя девушка не любит цветы. Она изучает бухгалтерию, поэтому я собрал для нее к нашей годовщине букет из маркеров и бумаги»

«Муж смастерил новое место для моих растений»

«Он увидел, что моему зеленому уголку становится тесно. И даже сделал полки регулируемыми, чтобы я могла переставить растения, когда они подрастут».

«Он сделал мне предложение в походе. Я немного помешана на космосе и не смогла сдержать слез, когда увидела эту коробку для кольца в его руке»

«После того как мне сделали операцию на сердце, лучший друг пришел ко мне домой и весь день заботился обо мне»

«Мне прописали постельный режим и запретили наклоняться, поэтому он накрасил мне ногти на ногах. Теперь он мой парень».

«Так благодарна за очаровательную схему, которую мой парень сделал, чтобы я смогла вышить себе часы Adventure Time!»

«Я люблю все нестандартное, но не люблю новое. Вот такое кольцо подарил мне муж на 10-ю годовщину»

«Бриллиант из старинного мужского кольца. Оправа сделана на заказ из золотого лома».

«Открыла ланч-бокс, подготовленный для меня моим мужем, и вот какой сюрприз меня там ждал»

«Как я могу верить в то, что романтики больше нет, если парень сшил мне худи из одеяла, которое мы брали на наше первое свидание?»

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