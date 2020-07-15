20+ необъяснимых странностей, которые шокировали гостей, а для хозяев были обычным делом

Никогда нельзя узнать человека до конца, не побывав у него дома. На работе, в школе или на улице знакомый может казаться вполне обычным гражданином, но стоит вам прийти к нему в гости, и неизвестно, какие скелеты в шкафу (порой в буквальном смысле) вы там обнаружите.

Нам в AdMe.ru попалось в соцсетях обсуждение странностей, которые пользователи находили дома у своих знакомых, и «бедный Йорик» на полке в гостиной — самая меньшая из них.

Однажды, когда я был ребенком, меня пригласили остаться на ужин в доме моего друга. Его мама налила кетчуп в глубокую тарелку, и вся семья обмакивала и облизывала пальцы во время еды. © [deleted] / Reddit

Белый ковер на кухне. © pomjuice / Reddit

В детстве я как-то гостила у подруги, и ее мама налила нам апельсиновый сок во время обеда. Когда мы доели, она взяла недопитые чашки и вылила весь сок обратно в пакет. Даже будучи ребенком, я подумала, что это отвратительно. © munkyyy / Reddit

Подруга впервые пригласила меня на ужин в ее доме. У них было 2 больших собаки. Я заранее спросил, можно ли им давать еду со стола. Мне сказали, что я могу их кормить чем угодно: всю посуду все равно отдают собакам. Я доел и положил тарелку на пол. Собаки быстренько ее вылизали. Потом я поднял тарелку, чтобы отнести на кухню, и спросил, куда поставить — в раковину или в посудомойку. А мне говорят — в шкаф, потому что собаки уже хорошо ее вымыли. Я посмеялся над этой шуткой и повторил вопрос. Это была не шутка! Моя подруга прошла в кухню и положила свою тарелку в шкаф, к другим «чистым» тарелкам. Меня чуть не стошнило. Я оборвал с ними все контакты. © ebil_lightbulb / Reddit

Был пару раз в Ираке, посетил сотни домов. Сохранять упаковку из пенополистирола на DVD-плеерах и других электронных устройствах там совершенно обычное дело. Может быть, они думали, что это часть DVD-плеера, или хотели предотвратить попадание пыли... © Rentro85 / Reddit

Моя подруга отказывается пылесосить, и ее ковер покрыт слоем выпавших волос. © [deleted] / Reddit

Мачете в ванной, потому что «на всякий случай, чувак». Самое настоящее мачете висит у них в ванной, так что, если вдруг кто-то вломится, пока вы занимаетесь своими грязными делами, вас не застанут врасплох. © duckduckpony / Reddit

Я видел кошку, которая умеет пользоваться туалетом. Она зашла внутрь, минуту спустя смыла за собой и вышла. Хозяин даже не заметил. © wry_silent_elk / Reddit

Я знал одну девушку. Если она не могла допить стакан воды, она выливала остатки на ковер, потому что «он все впитывает». © knittedfleecesweater / Reddit

У нас в гостиной в стеклянном шкафу стоял человеческий череп. Прошли годы, прежде чем я понял, что это действительно странно. Маме подарил его некий друг-доктор. Череп был от случайного человека, а не от родственника. Мы назвали его Фредди и раз в несколько лет приклеивали на место его челюсть, когда та отваливалась. © rickscarf / Reddit

Коллега моей жены, заслуженный врач, пригласил нас на званый обед. Как только мы вошли, я увидел его портрет в полный рост, который ему подарил один из его пациентов. В гостиной я заметил сотни фотографий. На каждой из них был хозяин дома. Ни его жены, ни одного из его 4 детей, ни родственников или других дорогих ему людей. Групповые фотографии были обрезаны так, чтобы остался только он. Я зашел в уборную, уселся поудобнее и взял одну из книг с полки около унитаза. Первая же книга оказалась написанной хозяином. Я взял другую — опять его авторства. Я обнаружил, что все книги написаны хозяином дома. Я поднял глаза и заметил на маленьком столике напротив туалета фотографию — и это снова был хозяин дома... © castr0 / Reddit

Когда я был ребенком, я часто оставался на ужин у друга. Его отец никогда не ел с нами. Мама накладывала еду, спускалась вниз и просовывала тарелку под дверь, которая вела в подвал. Каждые выходные ровно в 7 вечера они освобождали гостиную, чтобы отец мог прийти и посмотреть там «Звездный путь». Как только сериал заканчивался, он снова уходил в подвал. Никому из них это не казалось странным. Мой друг, наоборот, думал, что это «забавно», что мой папа ел вместе с нами. © Fi3br / Reddit

В старших классах я учился с девушкой, чья семья украшала свой дом так, будто это дом с картинки, выставленный на продажу. В столовой на столе на красивых тарелках лежала пластиковая еда. Кровать в ее комнате была заправлена так, что верхний уголок был отогнут, словно она только встала. Там стоял поднос с тарелкой фейковой овсянки и стакан фейкового апельсинового сока. На полу лежали раскраски и мелки, как будто в комнате живет ребенок. А в родительской спальне к кровати вели искусственные розовые лепестки. © RCDagger / Reddit

Я встречалась с парнем, и его семья была просто очень странная. Они все делали не как все, иногда я даже начинала подозревать, что они пришельцы. Никто в доме не знал, как пользоваться плитой. Они разогревали еду в микроволновке или ели не дома. Все шкафы и ящики в доме были широко открыты, как будто они понятия не имели, что их можно закрыть. Его родители ходили в McDonald’s, чтобы посмотреть телевизор, несмотря на то что у них дома был хороший телевизор с кабельными каналами и спутниковой антенной. © bratchny / Reddit

В том доме была комната, в которую не было доступа. Она была сделана как гостиная, но заходить туда не разрешалось. © buffyshair / Reddit

Мой друг Дэвид однажды пригласил меня к себе домой. Я понятия не имел, что вся его семья — кошмарные барахольщики. Пол в его доме было попросту не видно, я буквально наступал на тарелки с овсянкой. В какой-то момент я увидел змею, которая ползала среди мусора. Я сразу же придумал отмазку, что заболел, и сбежал домой. Просто ужас какой-то. © ev6464 / Reddit

Мы с другом искали что-то в шкафу его отца, когда я заметил в глубине кучу дорогого электрооборудования — все оно было упаковано. Я спросил друга об этом. Оказалось, что его отец хранит все новые вещи, которые покупает, нераспечатанными примерно год и только после этого начинает ими пользоваться. Друг не знал почему, а мне до сих пор интересно. © dingobiscuits / Reddit

Моя бывшая начальница приклеивала на холодильник стикеры, назойливо напоминающие ее мужу о личной гигиене, типа: «Джим, я хочу, чтобы сегодня ты чистил зубы целую минуту и не забыл про зубную нить». © mauxly / Reddit

Мы хотели купить квартиру и наткнулись на объявление, в котором было сказано: «Арт-объекты входят в стоимость». Квартира была дешевле, чем мы рассчитывали. Мы приезжаем ее смотреть, и первое, что мы видим, — это гигантский мяч высотой 2,5 м в центре гостиной. В мяче были маленькие ниши для безделушек и фотографий. Он занимал более половины комнаты. Я думала, это гипсокартон, но оказалось, что мяч бетонный. Ванная комната выглядела как тропический лес — тысячи пластиковых листьев, приклеенных на все поверхности. Смотрелось бы эффектно, если бы на каждом листочке не было кучи грязи, пыли и плесени. Это было отвратительно. Но больше всего меня поразила кухня. Рабочие поверхности с обеих сторон от плиты были расположены под углом около 20 градусов, так что всё, что бы вы на них ни положили, скатывалось на плиту. Фартук был отделан осколками битого стекла и кафеля, которые в некоторых местах торчали на несколько сантиметров. Я не знаю, что они в итоге сделали с этой квартирой, но ни один здравомыслящий человек не смог бы там жить. © [deleted] / Reddit

Так выглядит фартук.

Нам с другом было по 12 лет. После купания он снял плавки, повесил на веревку перед домом и зашел внутрь как ни в чем не бывало. Он остановился около холодильника и налил нам чая со льдом. Его мама здесь же разговаривала по телефону. Для меня это было просто дико. © [deleted] / Reddit

Мне было 12–13 лет, я заглянул домой к другу в первый раз. После обеда мне приспичило в туалет. Я захожу, делаю свои дела, пытаюсь смыть, ничего не происходит. Я попытался еще раз. Ничего. Я 15 минут стоял, покрываясь холодным потом и пытаясь придумать план. Я решил сознаться, что сломал туалет. Его мама начинает смеяться, идет в туалет, открывает кран, ждет пару минут и смывает — проще простого. С тех пор они не упускали возможности посмеяться надо мной, потому что я не знал, что это «нормально» — открывать и затем перекрывать кран каждый раз, когда тебе нужно в туалет. © HungryHawkeye / Reddit

Я пришел к другу в гости и увидел у них в гостиной кучу напольных часов. Это было странновато, но ничего экстраординарного. Но действительно странным было то, что его отец сказал: «Надеюсь, вы не будете ходить и болтать везде о моих часах». Теперь я уж никогда не забуду о его драгоценных часах. © PeterBernsteinSucks / Reddit