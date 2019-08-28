20+ фотографий, которые наглядно покажут, что такое большая разница

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Вы когда-нибудь сравнивали великана с Mini Cooper? А знаете, чем отличается жало пчелы от кончика иголки или как понять, какое яйцо магазинное, а какое только что с фермы? Пользователи интернета поделились фотографиями, даже разок взглянув на которые, можно получить ответы на эти и другие вопросы.

AdMe.ru до сих пор восторгается простотой и действенностью этих 20 с лишним сравнений. Кажется, более легкого способа объяснить разницу между чем-либо просто не существует.

Очевидное преимущество общественного транспорта

С виду самый обыкновенный галечный пляж... пока не заметишь человека

«Так маленькие девочки выглядят сейчас, а так в их возрасте выглядела я»

Хафтор Бьернссон и машина, которой, кажется, скоро потребуется ремонт

Фото кончика иглы и пчелиного жала под микроскопом

«Снимки моего кота, сделанные с помощью телефона и профессионального зеркального фотоаппарата. Оба без обработки»

«Это кеды, в которых я катаюсь на лонгборде. Левая нога стоит на доске, правой я отталкиваюсь»

Слепки прикуса до и после установки брекетов

Тяжеловес Алиша Заппителла рядом с бойцом в полулегком весе Меган Андерсон

Разница в цвете между урожаем меда прошлой осени и этого лета

«Лето 2019 / осень 2018».

«Вот что могут сделать с человеком бритье и стрижка: из заросшего мужика я превратился в не очень симпатичную девушку»

Когда системный администратор решил наконец сделать генеральную уборку в серверной

Даже собака, кажется, удивлена таким перевоплощением хозяина

«Слева — квартира во время моей депрессии. Справа — после того, как я решил, что в беспорядке я еще больше погружаюсь в себя. Изменения незначительные, но именно они сделали меня счастливым»

Так выглядит собака до и после того, как у нее появился хозяин

А так выглядят икры регбистов. Слева — нога игрока весом 160 фунтов, справа — 360 (72 и 163 кг)

«Разница между магазинным яйцом и свежим, которое снесла моя курица»

Слева — кровь некурящего человека, справа — курильщика

Отличие дверной ручки со стороны улицы и внутри квартиры

Олимпийская чемпионка по плаванию (слева) и олимпийская чемпионка по гимнастике (справа)

Слева — диски с комедиями, справа — с триллерами

Разница между стейками из дешевой и дорогой говядины

Может, в вашем активе есть еще более впечатляющие кадры с подобными сравнениями?