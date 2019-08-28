20+ фотографий, которые наглядно покажут, что такое большая разница
Вы когда-нибудь сравнивали великана с Mini Cooper? А знаете, чем отличается жало пчелы от кончика иголки или как понять, какое яйцо магазинное, а какое только что с фермы? Пользователи интернета поделились фотографиями, даже разок взглянув на которые, можно получить ответы на эти и другие вопросы.
AdMe.ru до сих пор восторгается простотой и действенностью этих 20 с лишним сравнений. Кажется, более легкого способа объяснить разницу между чем-либо просто не существует.
Очевидное преимущество общественного транспорта
С виду самый обыкновенный галечный пляж... пока не заметишь человека
«Так маленькие девочки выглядят сейчас, а так в их возрасте выглядела я»
Хафтор Бьернссон и машина, которой, кажется, скоро потребуется ремонт
Фото кончика иглы и пчелиного жала под микроскопом
«Снимки моего кота, сделанные с помощью телефона и профессионального зеркального фотоаппарата. Оба без обработки»
«Это кеды, в которых я катаюсь на лонгборде. Левая нога стоит на доске, правой я отталкиваюсь»
Слепки прикуса до и после установки брекетов
Тяжеловес Алиша Заппителла рядом с бойцом в полулегком весе Меган Андерсон
Разница в цвете между урожаем меда прошлой осени и этого лета
«Лето 2019 / осень 2018».
«Вот что могут сделать с человеком бритье и стрижка: из заросшего мужика я превратился в не очень симпатичную девушку»
Когда системный администратор решил наконец сделать генеральную уборку в серверной
Даже собака, кажется, удивлена таким перевоплощением хозяина
«Слева — квартира во время моей депрессии. Справа — после того, как я решил, что в беспорядке я еще больше погружаюсь в себя. Изменения незначительные, но именно они сделали меня счастливым»
Так выглядит собака до и после того, как у нее появился хозяин
А так выглядят икры регбистов. Слева — нога игрока весом 160 фунтов, справа — 360 (72 и 163 кг)
«Разница между магазинным яйцом и свежим, которое снесла моя курица»
Слева — кровь некурящего человека, справа — курильщика
Отличие дверной ручки со стороны улицы и внутри квартиры
Олимпийская чемпионка по плаванию (слева) и олимпийская чемпионка по гимнастике (справа)
Слева — диски с комедиями, справа — с триллерами
Разница между стейками из дешевой и дорогой говядины
Может, в вашем активе есть еще более впечатляющие кадры с подобными сравнениями?
Фото на превью Apofeo / pikabu