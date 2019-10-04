20+ молодоженов, которые доказали, что идеальные свадьбы бывают только в кино

37 5 24 11k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Свадьба — это особенный день в жизни каждого человека (невест уж точно). И во многом его исключительность состоит в том, что именно в этот день уйма всего может пойти не так. И ладно, если произойдет заминка с букетом, рухнет трехъярусный торт или опоздает фотограф — есть вещи гораздо страшнее этого. Хотя все познается в сравнении.

AdMe.ru уверен, что свадьба без происшествий не свадьба. Поэтому призывает брачующихся относится ко всем катастрофам, выпавшим на их долю, с юмором. Так, как это сделали герои этой подборки.

1. Молодожены на фоне своего автомобиля, охваченного пламенем

2. «В день нашего бракосочетания было так ветрено, что фату невесты сдуло в океан. Чтобы достать ее, потребовалась командная работа»

3. «Мой свекор нанял этих танцоров в качестве сюрприза. Их номера заняли половину нашей свадебной программы, и из-за этого у нас не осталось времени на танцы с гостями»

4. Чайки в своем репертуаре

5. «Священник на нашей свадьбе уснул во время службы, а затем неоднократно называл мою жену не тем именем»

6. Похоже, жених пригласил на свадьбу свою бывшую

7. «Я думал, что вот-вот впервые увижу свою невесту, но вышел мой брат»

8. Ей мало было просто перейти дорогу молодоженам, поэтому она устроилась на платье невесты во время церемонии

9. Когда свадьба прошла с огоньком

«Девочка в огне».

10. «Я была подружкой невесты и боролась за букет с 10-летней девочкой. После крика: „Пожалуйста, мне 24!“ — я решила отдать его ей, потому что она все равно выйдет замуж раньше меня»

11. «Бабушка моего мужа споткнулась во время совместного фото, и мы попытались поймать ее. В итоге все оказались на полу»

12. «Друг моего мужа опрокинул на меня бокал вина. Только я все оттерла, как моя подруга прыснула полный рот кофе на меня. И вот я снова чищусь в ванной»

13. «Я думал, что у меня было совершенно спокойное лицо, когда моя невеста шла к алтарю. Позже выяснилось, что все было немного иначе»

14. Родителей не выбирают, родителям не наливают

15. «Я поскользнулся во время нашего парадного выхода с женой. У нее, как вы видите, все написано на лице»

16. «Я разрывал танцпол, пока на мне не порвались штаны»

17. А говорят, что идеальных свадебных снимков не бывает. Спасибо гостям за это

18. «Пытался романтично взять жену на руки после церемонии. К счастью, это произошло уже после того, как она сказала «да»

19. Невеста, как вы можете догадаться, была вся в слезах

20. «Моя жена попросила показать ей фото моей реакции на ее проход к алтарю, во время которого она поскользнулась и упала»

21. Такого «музыкального» сопровождения не знала ни одна свадьба

22. «Недавно меня позвали быть другом жениха на свадьбе, проходящей на Карибах»

23. «Фотограф подгонял нас, и, когда мне оставалось преодолеть последние три ступеньки, я наступила на подол платья и рухнула. Муж безуспешно пытался удержать меня, влетел в толпу и порвал штаны»

Что примечательного произошло в день вашей свадьбы? Присутствовали ли вы на церемониях, где все было совсем как в фильме «Горько»?