20+ мелких неприятностей, которые сблизят вас с остальными 7 млрд человек на планете

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Все мы очень разные, но есть вещи, которые объединяют людей разных наций и рас даже круче ООН. Правда, это в основном то, что жутко выводит из себя. Например, на каждом концерте есть человек, который снимает все на камеру, закрывая обзор сидящим сзади. Или когда вы моете руки в свитере, а потом целую вечность ходите с мокрыми рукавами.

AdMe.ru раскроет секрет, как быстро найти общий язык с любым человеком на планете. Просто покажите ему эти фото.

«Моя сестра всегда оставляет крошечную порцию того, что она ест или пьет, чтобы не пришлось выбрасывать емкость»

Холодное масло и мягкий хлеб испортили немало нервов

«Какой-то засранец в моем офисе: „Если я возьму последний кубик льда, мне придется наполнять всю форму“»

И так каждый раз, когда моешь руки в свитере

«Если вы так сильно потеете, пожалуйста, вытирайте тренажеры!»

И такой аттракцион — каждую зиму

На любом мероприятии найдется такой человек прямо перед вами

«Купили новые лежанки для кошки и собаки. Они явно наслаждаются»

Ох уж эти старые розетки, которые не держат вилку

Просто скажите: зачем? Ну и за что, тоже интересно

«Телефон выпал из кармана и треснул точно между защитным стеклом и чехлом»

Типичный рабочий день типичного офисного сотрудника

«Каждый раз приходится заново проходить капчу. Даже когда я уверен, что нажал на все нужные изображения»

Когда ждать приходится так долго, что уже не знаешь, как себя развлечь

«Я думаю, что это говорит само за себя»

Неужели так сложно додуматься не парковаться третьим рядом?

«У меня был плохой день, и я думал, что шоколадка поднимет мне настроение...»

Первый день использования очков и спустя месяц

«А ведь всем было бы так просто, если бы мы всего лишь ждали за чертой»

Миндальное молоко, которое сыграет концерт на ваших нервах

Когда уже найдут способ дешифровки таких записок?

Вот как выглядит чувство, когда наушники запутались и ты уже даже не пытаешься с этим что-то сделать

Это напряженнее, чем игра в русскую рулетку

Когда дезодорант почти закончился и последний кусок выпадает в самый неподходящий момент

Я весь день: «Как же хочется спать, поскорее бы в кровать!» Я в час ночи:

Instagram против реальности

Бонус: когда на секунду задумался о том, куда катится твоя жизнь

Ну что, в каких картинках вы узнаете себя?