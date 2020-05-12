20+ маминых фраз, которые хотя бы раз в жизни слышал каждый человек

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Мамы желают своим детям только добра, и именно поэтому мы так часто слышим от них заботливое «надень шапку» или «выпрями спину». Пожалуй, без этих фраз не обходится воспитание ни одного ребенка, как будто все родительницы пользуются одним и тем же словарем обязательных, но порой странных фраз. Замечания, повторяемые бессчетное количество раз, настолько крепко въелись в нашу память, что от них и сейчас по спине пробегают одновременно холодок страха и мурашки нежности.

Мы в AdMe.ru с удовольствием поностальгировали на тему детства и составили подборку самых частых высказываний, которые многие из нас слышали в юности от своих любимых мам.

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А какие любимые мамины фразы запомнились вам на всю жизнь?

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