20+ маминых фраз, которые хотя бы раз в жизни слышал каждый человек
Мамы желают своим детям только добра, и именно поэтому мы так часто слышим от них заботливое «надень шапку» или «выпрями спину». Пожалуй, без этих фраз не обходится воспитание ни одного ребенка, как будто все родительницы пользуются одним и тем же словарем обязательных, но порой странных фраз. Замечания, повторяемые бессчетное количество раз, настолько крепко въелись в нашу память, что от них и сейчас по спине пробегают одновременно холодок страха и мурашки нежности.
Мы в AdMe.ru с удовольствием поностальгировали на тему детства и составили подборку самых частых высказываний, которые многие из нас слышали в юности от своих любимых мам.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
А какие любимые мамины фразы запомнились вам на всю жизнь?