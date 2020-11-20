20 мам, которые в два счета обошли бы современных моделей на конкурсах красоты

Помните, как раньше собирались за общим обеденным столом и всей семьей рассматривали альбомы с фотографиями? Детям всегда любопытно посмотреть, как же выглядели в молодости их родители. А особенно приятно увидеть подтверждение того, что они и так знали: их мамы — необыкновенные красавицы, которые ничуть не уступают сегодняшним дивам.

Мы в AdMe.ru любуемся красотой этих женщин, чьи глаза излучают душевную теплоту, и благодарны их детям за то, что они поделились фотографиями своих мам.

«Моя мама с подругой в Египте в 90-е годы»

«Моя мама слева, в то время она была учителем физкультуры».

«Мама в 1970-е, до того, как в Иране все изменилось. Она до сих пор стрижется сама»

Я только что показал это своему 83-летнему дедушке, который спросил: «Она случайно не свободна?» © TooShiftyForYou / Reddit

«Мама в Париже в конце 70-х. Выглядит прямо как с обложки журнала Vogue»

Я думал, что это фотография Скарлетт Йоханссон не в фокусе. © Watchveteran / Reddit

«Мама в начале 70-х. Она родилась в Лондоне, была удочерена и выросла в Техасе»

«Сейчас ей почти 69 лет, она работает медсестрой. Я надеюсь, что в старости буду такой же».

«Мамина подруга нашла фото, где маме 20 лет»

«Мама во Вьетнаме в 1989 году. Спасибо ей за то, что она всегда была рядом»

«В тот день она возвращалась домой с уроков в соседней местной школе».

«Моя мама (слева) с подругой на танцполе»

«Сегодня у моей мамы день рождения, а это фото сделано в 1994 году»

«Моя великолепная мама в 1975 году»

Она напоминает мне принцессу Диану. © reddituser5639 / Reddit

«Моя тетя, мама и я в 1971 году»

«В 1985 году маме было 20 лет, и она строила большие планы на будущее»

«1945 год. Маме 16 лет»

«В начале 70-х мама училась в Калифорнийском университете в Беркли»

«Фотографии мамы, сделанные примерно в 1962 году»

Она похожа на звезду диснеевского фильма! © felixlightner / Reddit

«Так выглядела мама в 70-е»

«Мама в выпускном платье, сшитом моей бабушкой»

«Мамин дипломный портрет медсестры, сделанный в 1955 году»

«Мама в 1981 году»

«Мама в день своей свадьбы в 1985 году»

«Она до сих пор счастлива в браке с моим отцом».

«Мама в 1986 году. В то время она легко могла сыграть девушку Бонда»