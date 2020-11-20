20 мам, которые в два счета обошли бы современных моделей на конкурсах красоты
Помните, как раньше собирались за общим обеденным столом и всей семьей рассматривали альбомы с фотографиями? Детям всегда любопытно посмотреть, как же выглядели в молодости их родители. А особенно приятно увидеть подтверждение того, что они и так знали: их мамы — необыкновенные красавицы, которые ничуть не уступают сегодняшним дивам.
Мы в AdMe.ru любуемся красотой этих женщин, чьи глаза излучают душевную теплоту, и благодарны их детям за то, что они поделились фотографиями своих мам.
«Моя мама с подругой в Египте в 90-е годы»
«Мама в 1970-е, до того, как в Иране все изменилось. Она до сих пор стрижется сама»
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Я только что показал это своему 83-летнему дедушке, который спросил: «Она случайно не свободна?» © TooShiftyForYou / Reddit
«Мама в Париже в конце 70-х. Выглядит прямо как с обложки журнала Vogue»
- Я думал, что это фотография Скарлетт Йоханссон не в фокусе. © Watchveteran / Reddit
«Мама в начале 70-х. Она родилась в Лондоне, была удочерена и выросла в Техасе»
«Сейчас ей почти 69 лет, она работает медсестрой. Я надеюсь, что в старости буду такой же».
«Мамина подруга нашла фото, где маме 20 лет»
«Мама во Вьетнаме в 1989 году. Спасибо ей за то, что она всегда была рядом»
«В тот день она возвращалась домой с уроков в соседней местной школе».
«Моя мама (слева) с подругой на танцполе»
«Сегодня у моей мамы день рождения, а это фото сделано в 1994 году»
«Моя великолепная мама в 1975 году»
- Она напоминает мне принцессу Диану. © reddituser5639 / Reddit
«Моя тетя, мама и я в 1971 году»
«В 1985 году маме было 20 лет, и она строила большие планы на будущее»
«1945 год. Маме 16 лет»
«В начале 70-х мама училась в Калифорнийском университете в Беркли»
«Фотографии мамы, сделанные примерно в 1962 году»
- Она похожа на звезду диснеевского фильма! © felixlightner / Reddit
«Так выглядела мама в 70-е»
«Мама в выпускном платье, сшитом моей бабушкой»
«Мамин дипломный портрет медсестры, сделанный в 1955 году»
«Мама в 1981 году»
«Мама в день своей свадьбы в 1985 году»
«Она до сих пор счастлива в браке с моим отцом».
«Мама в 1986 году. В то время она легко могла сыграть девушку Бонда»
А у вас есть любимые фотографии мам, на которых они ничуть не уступают по красоте современным дивам?