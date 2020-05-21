20+ маленьких шедевров вышивки, полных нежности, терпения и иронии

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Искусство вышивания было известно еще в V веке до нашей эры, но нисколько не устарело и в наши дни. Современные продолжатели традиций умудряются творить при помощи нитки и иголки настоящие шедевры, полные юмора, красоты и нежности.

Мы в AdMe.ru пересмотрели тысячи вышивок и были приятно удивлены тем фактом, что в XXI веке этот вид рукоделия популярен как у женщин, так и у мужчин, и работы из нашей подборки — прямое тому доказательство.

«Более 5 000 часов труда, 606 875 стежков. Спустя 3 года моя мама наконец-то завершила свою счетную вышивку крестиком»

«Сделала вышивку для подруги — это вид ее красивой родной деревни»

«Роберт Де Ниро. Ручная вышивка заняла более 40 часов. Мой муж сегодня был очень счастлив, получив это в подарок на день рождения»

«Я сделала это! Моя самая большая вышивка крестиком заняла почти 5 лет»

«Начал вышивать, но я парень и многие мои друзья смеются над этим. Я горжусь своим увлечением и думаю, что вы оцените мою работу»

«Мой отец — акушер, и на его день рождения я сделал ему вышитую версию одного из изображений плода, нарисованного Леонардо да Винчи»

«Первая нестандартная картина в этом стиле. Как вам?»

«Эту русалку создала моя мама. Более 18 лет вышивка пылилась в шкафу. Я увидела ее и сказала, что такую красоту нужно срочно ставить в рамку»

«Это свадебный подарок для моей будущей невестки. Там написано имя, которое она будет носить после замужества, и дата их свадьбы. Крест принадлежал моему покойному мужу. Он тоже любил бы ее»

«Первый раз пробую заняться ручной вышивкой. Это портрет моей племянницы»

«Планируем свадьбу на 100 приглашенных. Я вышила крестиком портреты всех наших гостей, а для тех 4, которых никогда не видела, сделала именные таблички для рассадки за столами»

«Над этой вышивкой по мотивам картины „Акколада“ („Посвящение в рыцари“) моя мамуля трудилась 4 года почти каждый день, чтобы сделать подарок старшей дочке»

«Вышила лавандовые поля Прованса на 53-й день рождения моего отца, потому что он постоянно вспоминает об этом месте»

«В офисе знают, что я все время ношу массивные ботинки, поэтому мой замечательный коллега сделал это специально для меня»

«Покрутила бы пальцем у виска, если бы мне сказали лет 10 тому назад, что буду вышивать. Всю жизнь в движении на одной ножке, но... шью. Шью!»

«Горжусь этой работой. Фон сделан обычными красками, а затем я связала все эти яркие французские узлы, чтобы превратить один из моих любимых фильмов в произведение искусства!»

«Изменения 2020 года отражаются в моих картинах: потеряла парня, но сохранила кота. Вот что значит правильно расставленные приоритеты»

«Солнце в дождливый день»

«Наконец-то закончила работу, над которой трудилась 18 месяцев! Это коллаж из всех обложек книг о Гарри Поттере»

«Я пыталась сделать автопортрет»

«Вот мой дядя, очень гордый своей последней работой „Тайная вечеря“»

«Вышивка в память о моем сладком мальчике. Я буду любить тебя вечно»

«Моя третья в жизни вышивка, вдохновленная картиной Ван Гога „Пшеничное поле в Овере под кучевыми облаками“»

«Я отец, который научился вышивать крестиком, потому что его дочь захотела „старомодную“ картину с Авророй. Это 1/9 часть работы, труд над которой занял 5 дней»

«Фирма, в которой моя подруга купила диван, умудрилась потерять его. Чтобы подбодрить приятельницу, я увековечила в вышивке ее нахальный ответ поставщику»

«На извинениях не посидишь».

«Я не даю названий своим вышивкам, потому что каждый может видеть в них что-то свое»

«Я так горжусь своим прогрессом в вышивке с 2014 по 2020 год. Здесь нет таланта, только часы практики и тяжелой работы»