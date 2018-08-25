20 комментариев в интернете, которые сделают лучше даже самый хмурый день

Каждый из нас обладает талантами. Кто-то хорошо поет, кто-то красиво рисует, а кто-то гармонично двигается в такт музыке. Но есть такие люди, в которых сочетаются неочевидные на первый взгляд вещи — превосходная фантазия и отличное чувство юмора. И именно эти люди ежедневно радуют нас в интернете.

AdMe.ru собрал для вас крутые комментарии от людей, чье остроумие настолько безгранично, что заслуживает отдельных наград. Пусть даже в виде лайков.

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Какой из комментариев, по вашему мнению, заслуживает 1-го места в этом списке?

Фото на превью isgrey / pikabu

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  • 25 августа 2018
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