20+ соседей, которые были даны для того, чтобы жизнь малиной не казалась
Cоседей, как и родителей, не выбирают. Зато можно выбрать самые интересные из тысяч историй пользователей, которым «повезло» жить рядом с весьма экстравагантными особами. Они катаются по подъезду на самокате, выливают в окно борщ и воруют мусор.
Мы в AdMe.ru были очень удивлены, узнав, что долгий ремонт и застолья по соседству — это далеко не самые страшные из зол. Предлагаем и вам узнать, на что еще способна соседская смекалка.
- Cосед ставил мусор под дверь. Долго. Забывал о нем. Мусор неприятно пах и не радовал глаз. Попытки объясниться приводили к «А что такого?». Решили мы с соседями его проучить и с утра начали ему под дверь свои пакеты ставить. Скоро там такая свалка образовалась, что не пройти. Видимо, его все-таки зацепило. С работы иду — не лежит ничего. Все унес и больше не ставил. © tttt4uu / pikabu
- У нас довольно дружный двор — общаемся на детской площадке. Поэтому я не удивилась, когда со мной заговорила незнакомая девушка. Она долго распиналась о том, что ребенком мужчину не удержать, что такой брак обречен. Я не понимала, но кивала. До тех пор, пока она не стала рассказывать, что они с моим мужем любят друг друга и я должна его отпустить и не шантажировать дочерью. Все бы ничего, но я не замужем. Оказалось, сосед выдавал меня за свою жену, чтобы не жениться. © Подслушано / vk
- Раньше у меня был сосед, который постоянно выбрасывал мусор через забор в мой двор. Делал это все время. Летом я выходил во двор и находил там помои, подгузники, да что угодно. Я пытался бороться с этим, разговаривать бесполезно. Тогда я начал собирать весь мусор и перекидывать его обратно. Короче, так все и продолжалось, пока мы жили рядом: они — мне, а я — обратно ему. Он был воистину адским соседом. © Itellsadstories / reddit
Сосед из ада.
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Cосед сверху задолбал музыкой, стук по батарее только добавил громкости. Утром на детской площадке достаю маленький свисток и весело так насвистываю. Пацаны, конечно, напряглись:
— Дядя, дай посвистеть?
— Да вы не сможете — тут сильно надо дуть, вот кто сильнее дунет — тому подарю.
Победитель быстро определился. Это ж бывает так — повезло пацану, совсем случайно им оказался сынишка соседа сверху. © Vipman84 / pikabu
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Только что вернулась из магазина, а через 15 минут ко мне ввалился наряд полиции. Вопросы задавали, помещения осмотрели. Приехали разгонять наркопритон! Оказалось, когда я открыла дверь в квартиру, кот встречал меня у порога. Мешал, не давал пройти. Я сказала коту: «Отойди ты, да купила я твою наркоту, купила!»
А это услышала соседка по площадке. Театр абсурда! Речь о пакетиках с кормом в желе. Соседи новые, 2 недели как въехали. Вот мне весело теперь будет жить. © Catarina0905 / pikabu
- Соседи у меня странные. Воруют все, что оказывается на лестничной клетке. Так, мы вынесли холодильник, чтобы отнести его на мусорку, — украли. Вынесли доски, чтобы не мешали при ремонте, — украли, причем дверь была открыта, но они сделали это максимально незаметно и тихо. Несколько раз воспользовался их непорядочностью и оставлял мусор под дверью в красивом пакете. Три раза подряд украли, на четвертый осознали ошибку. © Палата № 6 / vk
- Соседка попыталась подать на меня в суд и отсудить $ 24 000, потому что моя собака зарычала на нее и вызвала у нее душевные страдания. © mandolinwars / reddit
«Плачу $ 125 в месяц за парковку на месте 111Б. А этот оригинал — мой сосед».
- 8 марта, 8 утра. И у соседей весело застучал молоток, а потом зажужжала дрель. Вот вроде ж бесит! Но стало радостно за какую-то женщину: полочку ей все-таки повесили. © lanya1508 / pikabu
- Соседу в голову пришла «блестящая» идея: с помощью снегоуборочной машины собрать листья во дворе. Он намотал на воздуховод пластиковый пакет и включил машину. Пакет тут же наполнился и отлетел, а потом полетели попавшие камни. Короче, он разбил три окна и зацепил кучу машин. © popesnutsack / reddit
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У соседки есть сын, который постоянно болеет. Я с трудом могу припомнить дни, когда у ее ребенка не было какой-либо болячки. А тут как-то раз иду я на работу, гляжу, соседка со своими детенышем поднимается. И вид у мальчишки такой вроде бы бойкий, румянец на лице появился, блеск в глазах задорный. Ну я так преувеличенно бодро приветствую их:
— Здравствуйте! Смотрю, боец ваш выздоравливает? Вон аж щечки зарумянились!
Соседка вздыхает:
— Да какой там! У нас просто диатез. © Buhalsbomjami / pikabu
«В доме есть мусоропровод, недалеко от дома большой бак. Ну что еще надо, чтобы не оставляли мусор?»
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Когда мы только переехали в этот район, соседи — муж и жена — пришли знакомиться. И жена была настолько приветливой, что нам даже показалось это странным. Затем мой жених вынужден был по работе уехать из города и попросил новых знакомых приглядывать за мной, потому что волновался: я была на 6-м месяце беременности. В городе проездом был мой младший брат, мы встретились, сходили в ресторан. На обратном пути он обнял меня за плечи, и я как чувствовала — обернулась, а в окне соседка стоит и нас фотографирует. Короче, соседка позвонила моему жениху и сказала, что я ему изменяю. Даже фото не поленилась отправить. Жених через час написал, что решил ей подыграть и не говорить, что это брат. Может, и мне надо было подыграть? А соседка до сих пор не может смотреть мне в глаза. © Karina Rivera / quora
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Мои соседи — очень солидная пара. У нее какая-то важная должность в одном известном вузе, у него еще более серьезный чин в маленьком, но богатом акционерном обществе. Тут наблюдаю картину: подходим почти одновременно с соседкой к парадной. Пока достаю брелок, она набирает на домофоне номер. В ответ бас ее мужа: «Кто?», та в ответ: «Я». Снова бас: «Пароль!» Соседка громко и отчетливо в домофон: «Трусы на голове!» В ответ: «Заходи!» И тоненький голосок на заднем плане: «Мама идет! Ура!» © PivBear / pikabu
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Придумали с мужем всем соседям на этаже клички. Мы живем с кучерявой, хромоножкой, воякой, воблой и бомжом. Недавно узнала, что для соседей я жирная. © Подслушано / vk
Собаки здороваются со своим соседом.
- У меня была соседка, которая обходила все квартиры в доме и стучалась в чужие двери. Проблема в том, что она делала это с завидным постоянством — раз в месяц точно, по субботам в 6 утра. «Тишина! Сколько можно шуметь!» — кричала она. Конечно, никто не шумел и весь дом просыпался. © Jessica Kang / quora
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Когда я жил в многоэтажке, одной из соседок была женщина, которая днем и ночью каталась по площадкам на самокате, а потом заруливала в лифт и поднималась-опускалась по этажам, записывая «нарушения» в тетрадь. Она читала эту записную книжку на общих собраниях дома. Там что-то вроде: «2 часа ночи, квартира 2203 — дверь грязная; 5 часов вечера, квартира 605 — я слышу, что у них в квартире работает телевизор». Однажды выхожу из лифта, а тут она на своем самокате едет и что-то кричит. Я бегом в свою квартиру. До смерти напугала. © Onid8870 / reddit
- У нас появились новые соседи — пожилая пара и их взрослый сын. Мы подошли и поздоровались, а через пару недель начали получать письма. В первом послании говорилось, что мы слишком быстро ездим на машине. Во втором они попросили загнать наши машины в гараж, чтобы не портить вид. При этом каждый раз, когда мы их видели, они бежали к своему дому, как будто нас не узнают. И наконец последнее письмо — апогей глупости. В нем речь шла о том, что нам надо меньше ездить, парковаться подальше от дома и пореже выходить из дома, чтобы им не мешать. © Michelle Steele / quora
«Наша реакция на очень шумных соседей сверху».
- Помню, однажды сосед поинтересовался, зачем я запираю дверь, когда нахожусь дома. Я спросила, откуда он это знает. С невозмутимым лицом он пояснил, что несколько вечеров подряд пытался ее открыть, чтобы зайти поздороваться. © ngeli ya geng geng / twitter
- Мои соседи осенью борщ из окна вылили. А так как они живут на 16-м этаже, то с 16-го по 1-й этаж все окна были в борще. Мне они дверь не открыли для разборок, консьерж предложила вызвать полицию, сказав: «Ну а я что сделаю?» © aakaloe / pikabu
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На площадку заехал новый квартиросъемщик — парень Миша. Начал подъезд с Мишей общаться:
— Миша, у нас не курят в подъезде.
— Миша, убавь громкость. Насколько потише? Ну чтобы кровать децибелами не подбрасывало.
— Миша, а что это за инсталляция у двери? А, просто мусор, забыл вынести? Любезно просим поторопиться мешок донести до бака.
Спускаюсь с лестницы, нечаянно подслушиваю Мишу, говорящего по телефону:
— Хата отличная, ремонт норм. А вот с соседями ну вообще не повезло. © Yanina13 / pikabu
А у вас соседи проблемные или между вами мир?
Фото на превью Michelle Steele / quora