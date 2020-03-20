20+ соседей, которые были даны для того, чтобы жизнь малиной не казалась

Когда мы только переехали в этот район, соседи — муж и жена — пришли знакомиться. И жена была настолько приветливой, что нам даже показалось это странным. Затем мой жених вынужден был по работе уехать из города и попросил новых знакомых приглядывать за мной, потому что волновался: я была на 6-м месяце беременности. В городе проездом был мой младший брат, мы встретились, сходили в ресторан. На обратном пути он обнял меня за плечи, и я как чувствовала — обернулась, а в окне соседка стоит и нас фотографирует. Короче, соседка позвонила моему жениху и сказала, что я ему изменяю. Даже фото не поленилась отправить. Жених через час написал, что решил ей подыграть и не говорить, что это брат. Может, и мне надо было подыграть? А соседка до сих пор не может смотреть мне в глаза. © Karina Rivera / quora