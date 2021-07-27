20 историй о людях, которые невзлюбили этот ваш прогресс всеми фибрами своей души

Мир не стоит на месте, а все время развивается, и это здорово. Когда-то мы и представить не могли, что сможем общаться по видеосвязи с людьми из других стран, а уже сегодня говорим о голографическом общении как о вполне возможном явлении. Но нашим родителям, дедушкам и бабушкам в свое время было не так легко воспринимать новые технологии. Просто потому, что еще каких-то 40–50 лет назад разные бытовые устройства не совершенствовались так стремительно.

Люди в сети рассказали, как им приходилось учить своих родных пользоваться новыми девайсами. И мы в AdMe.ru считаем, что их истории настолько трогательные, что заслуживают отдельного поста.

Моей прабабушке было почти 100 лет, когда она увидела, как я разговариваю по мобильному телефону. Она удивилась и спросила: «Значит, ты можешь позвонить домой прямо из магазина и спросить у мужа, что он хочет на ужин?» По ее мнению, это было настоящей фантастикой. С моего мобильного мы позвонили ее дочери, моей двоюродной бабушке. Прабабушка ей рассказала о чудесах современных технологий, и это было очень мило. © WerewolfWriter / Reddit *** Когда мне было 16 лет, я показал пожилому владельцу автомастерской, как пользоваться новым терминалом для приема кредитных карт. Я и сам раньше никогда им не пользовался, однако это оказалось легко, если читать инструкции. После этого начальник автомастерской предложил мне работу. © mrivorey / Reddit *** Мне было около 12 лет, когда родители подарили моим дедушке и бабушке магнитофон и несколько кассет с их любимой музыкой. Раньше они слушали только радио, поэтому для них это было в новинку. Когда же дедушка и бабушка впервые включили магнитофон, они не вставили туда кассету, а просто стали наблюдать за крутящимися маленькими колесиками. Их это привело в полный восторг. Наверное, для дедушки и бабушки это было чем-то вроде волшебства. © mirinaesb / Reddit *** У меня был начальник — настоящий олдскульный тип, у которого был шикарный офис с самой продвинутой техникой. Но он отказывался ее использовать. Каждое утро я распечатывала его электронные письма и складывала их стопкой на его столе. Он от руки писал свои ответы, а я их потом набирала на компьютере и отправляла.

Когда фирма избавилась от старых диктофонов, босс звонил мне на голосовую почту и диктовал все, что нужно отправить. Это было очень весело, потому что вы не можете приостановить сообщение на голосовой почте или перемотать 10 секунд назад, как на пленке. Поэтому мне приходилось снова и снова слушать одно и то же сообщение. Иногда на это уходили часы.

Как-то я пыталась ему объяснить, что такое интернет. Говорила, что это как книга: вы нажимаете на какую-то строчку или картинку и вас переносит на нужную страницу. Он не понимал. Поэтому мне приходилось распечатывать для него целые веб-сайты и скреплять эту кучу листов, чтобы он мог прочитать. © LV2107 / Reddit

Моей маме сейчас за 70, и все, что связано с технологиями, приводит ее в замешательство. За все время я пыталась ее научить пользоваться компьютером и соцсетями, но у нее не выходит. Папа постоянно ей покупает продвинутые подарки. У нее есть iPhone 11, фитнес-браслет и Apple Watch, но она понятия не имеет, как всем этим пользоваться. © Krissyeeen / Reddit *** Моя прекрасная бабушка использовала микроволновку только для того, чтобы греть в ней воду. Это было восхитительно! Электронной почтой она воспользовалась только один раз, прислав мне письмо с таким текстом: «Твой отец заставил меня сделать это. Моя жизнь больше не будет прежней. С любовью, бабушка». © DataGeekMama / Reddit *** Моей маме нравился один участник из известного шоу талантов, и она очень хотела, чтобы он выиграл. Но мама не умела голосовать с мобильного, поэтому мне пришлось ее научить. В итоге за 6 недель в каждый выпуск шоу она отправляла по 10–15 сообщений за своего фаворита. Вот только приходили они все на мой номер, а не на передачу. Думаю, я несу личную ответственность за то, что тот участник так и не победил. © LogisticalNightmare / Reddit *** Мой папа каждый раз покупает новый телефон и SIM-карту, когда у него заканчиваются деньги на счету. Я много раз объяснял ему, что можно просто пополнить счет. Даже нашел в одном мобильном салоне услужливую девушку, которая регулярно вносила деньги на его номер. Но как-то ее не было на работе, и мой папа снова купил себе новый телефон. © sebastian404 / Reddit

Я просто хочу рассказать, как горжусь своим отцом. Я купил ему пульт с голосовым управлением. На днях пришел к нему и увидел, как он разговаривает с этой штукой, чтобы переключить канал. Такие же эмоции я испытывал, когда впервые увидел, как мой ребенок ходит самостоятельно. © CapThunder / Reddit *** У моих родителей был видеомагнитофон, и мой папа каждый раз жаловался на мигание часов на отметке 12:00. Когда я приходил к ним, то всегда настраивал эти часы заново, но они снова и снова сбивались и начинали мигать. Я учил папу настраивать их самостоятельно, но это не срабатывало.

Однажды я пришел к родителям и увидел, что дисплей видеомагнитофона не светится. Спросил, почему он отключен, на что папа пробормотал что-то неразборчивое, а мама засмеялась. Тогда я подошел поближе и понял, что папа нашел гениальное решение: он заклеил дисплей изолентой. Больше мигание часов его не раздражало. © keenly_disinterested / Reddit *** Я учила своих дедушку и бабушку пользоваться их первым автоответчиком. Они должны были записать свое обращение для звонящих, что-то вроде «Никого нет дома. Оставьте свое сообщение». И вот я звоню им, чтобы послушать, что у них получилось, но на записи оказался их спор: «Эту кнопку нажимать? Я уже нажал, Мэри! Что теперь делать? Чертова штуковина!» Получилось очень мило и забавно. © muffinnosnuthin / Reddit *** Моя бабушка всю жизнь проработала прачкой. Вещи клиентов она стирала в большой бочке, которую нужно было вручную наполнять водой, а потом переворачивать, чтобы эту воду слить. Когда моя мама купила себе первую электрическую стиральную машину, бабушка решила, что цивилизованному миру настал конец. Она отказывалась использовать новую стиралку и носить вещи, которые были в ней постираны. А ведь эта стиральная машинка отличалась от бочки только тем, что сама прокручивала вещи и имела шланг для слива воды после стирки! Заливать в нее воду и отжимать вещи все еще приходилось вручную. © llamageddon01 / Reddit

Моя бабушка рассказала мне, как однажды в 60-е годы она поехала в село навестить своих родственников. Ее двоюродная сестра уехала жить в город и купила там своей матери телефон. Тетя моей бабушки была поражена тем, что голос ее дочери звучал из трубки. Она не могла поверить, что на самом деле разговаривает со своей дочерью, которая находилась в другом городе. © drowninginabeercan / Reddit *** Моя бабушка думала, что CD-привод на системном блоке компьютера — это подстаканник. Однажды я поймал ее на том, как она поставила на привод стакан молока, который был готов вот-вот упасть и все залить. При этом бабушка мне так и не верит, что эта штуковина вовсе не подставка для стаканов. Думает, что я ее разыгрываю. © coastalqueen20 / Reddit *** Моей бабушке под 80 лет, и она очень продвинутая. Недавно она купила умную колонку Алексу. Только вот мой дедушка убежден, что это на самом деле живой человек, который включает музыку и отвечает на вопросы. Однажды бабушка целый день использовала колонку, на что дедушка ей заявил: «Оставь эту бедную женщину в покое! Если ты не дашь ей передышку, она не будет больше включать для тебя песни». Мне кажется, это очень мило. © Emanating / Reddit *** Мой дедушка как-то спросил меня, могу ли я «слышать без них», имея в виду мои AirPods и думая, что это слуховые аппараты. Когда я объяснил ему, что это наушники от телефона, он посмотрел на меня как на сумасшедшего. Для меня до сих пор остается загадкой, почему мой дед, который знает меня всю жизнь, подумав, что у меня проблемы со слухом, первым делом спросил: «Ты слышишь без них?» вместо «Подожди, с каких это пор ты глухой?» © goodnightQ / Reddit

Мой дедушка довольно прогрессивен. Он быстро освоился с интернетом и даже познакомился на сайте знакомств для вдовцов с женщиной, которая позже стала его женой. А вот моя мама никак не хочет вникать во все эти вещи. Ей на почту ежедневно приходит миллион писем от Facebook, и мама говорит, что ее утомили все эти люди. Я пытаюсь ей объяснить, что ей пишут вовсе не пользователи. Это всего лишь рассылка уведомлений от соцсети, и надо просто зайти в аккаунт и изменить настройки. Но мама отвечает: «Меня нет в Facebook и никогда не было». © Sssnapdragon / Reddit *** В начале 2000-х годов были популярны цифровые фоторамки. Вы загружаете в нее изображения и запускаете показ слайдов. Самым сложным для меня было объяснить моим родителям, как настроить эту штуку или заставить воспроизводить указанные изображения. © Party-of-fun / Reddit *** Когда у моей прабабушки в доме появилось электричество, ей подарили электрический утюг. После каждой глажки она настаивала на том, что его нельзя выключать. Не выдергивая шнур из розетки, она ставила утюг на самую высокую полку, «чтобы оставшееся электричество утекло обратно». Прабабушке потребовалось много времени, чтобы понять, что электричество работает не так, как вода. © cosmicorn / Reddit *** Моя бабушка родилась в 1925 году. Она рассказывала мне, как ее учительница в 4-м классе говорила ученикам, что в будущем они смогут общаться друг с другом на больших расстояниях, при этом видя собеседника. Бабушка хорошо помнит, как думала тогда, что это самая глупая вещь, которую она когда-либо слышала. А сейчас мы регулярно общаемся с ней через FaceTime. © Menerva / Reddit