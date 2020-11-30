20+ историй о людях, чья мечта найти вторую половинку накрылась медным тазом
Свидания — вещь непредсказуемая. Некоторые из них перетекали в нечто большее, некоторые ограничились лишь несколькими походами в кафе. Но среди свиданий есть отдельная, уникальная категория. Встречи, которые больше похожи на розыгрыш судьбы, чем на историю из романтического фильма. Наверняка у большинства из нас был такой опыт.
Команда AdMe.ru делится с вами реальными историями о свиданиях, которые наши герои еще долго будут вспоминать с улыбкой на лице.
- Познакомились на сайте знакомств, договорились сходить в кино. Он оказался килограммов так на 50 тяжелее, чем на фото. О возрасте тоже соврал. Полчаса до начала фильма рассказывал, как ругался с продавцом дисков из-за царапины. Весь фильм пояснял мне, что происходит на экране, предваряя объяснение вопросом: «А ты поняла, что сейчас произошло?» Мое злое утвердительное «да!» от объяснения не спасало. После фильма, когда я уже готова была идти домой ночью и пешком, он вез меня домой с музыкальным сопровождением из рок-баллад в лаундж-обработке. © Ирмали / AdMe
- У меня было свидание с парнем, который уверял меня, что он и его девушка расстались. Но потом она случайно зашла в тот же ресторан со своими родственниками. Он вскочил, обнял ее родителей, поцеловал девушку и ушел к ним за столик. © batonist / Twitter
- Парень, который со мной встречался, надумал вдруг жениться на мне после 3 свиданий. И решил меня пригласить к себе в гости — познакомить с родителями. Я пришла, а там грязь в квартире жуткая: горы стираного белья на кресле, куда меня и посадили с краю; немытая посуда; везде окурки и пыль; что-то валялось под ногами; незаправленная постель. Я даже дожидаться угощения не стала! Собралась и ушла домой. Он потом еще бегал за мной, но я отказывалась как могла. Возможно, он хотел вырваться от своих родителей и из этой грязи. Но мне такого не надо. © Анастасия Щербатых / Facebook
- Мое свидание вслепую было настолько плохим, что я вылезла из окна в туалете ресторана, чтобы сбежать от того парня. © natmmom / Twitter
- Однажды я пошла с парнем на свидание, но он повел себя очень странно: оставил меня в баре и уехал с моими вещами на своей машине. Позже нашла его в другом баре на втором свидании и наконец вернула свои вещи. © Ruby83681888 / Twitter
- У меня были отношения с девушкой, которая ревновала меня абсолютно ко всем. И не только в реальном мире! Например, однажды я рассказал ей, что мне приснился сон с выдуманной девушкой. И тогда она заставила меня описать ее внешность. После этого случая, когда видела подходящих под описание девушек, устраивала мне скандалы и говорила, что я изменяю ей с ними. А когда мы расстались, она рассказывала всем общим знакомым, что я изменил ей: «Ну и что, что во сне? Это тоже считается!» © «Палата № 6» / Vk
- Меня парень взял на руки, чтобы перенести через лужу грязи и глины, но поскользнулся, и мы оба по уши стали красивыми. © ginger_celine / Twitter
- Господи, у меня еще веселее история. Парень поднял меня на руки, чтобы перенести через лужу, и пукнул. © zolotukhina22 / Twitter
- Учился я тогда в институте, и популярным средством общения была аська. Приходит мне как-то по ошибке сообщение от незнакомого контакта: «Привет, я завтра не смогу приехать, мама приболела». А я написал ответное сообщение. Ну и слово за слово, разговорились и познакомились. И вот решили увидеться, пообщаться вживую. Прихожу в назначенное время, занимаю столик, жду.
Подходит девушка с какой-то женщиной:
— Привет, ты Леша?
Отвечаю, что да, задаю встречный вопрос, Ира ли она. Ок, идентификация пройдена.
— Познакомься, это моя мама.
Та женщина с ней оказалась ее мамой! Дальше мама начала меня заваливать вопросами, на кого я учусь, в каком институте, получаю ли стипендию, подрабатываю или нет и все в таком духе. Короче, она меня 20 минут допрашивала. А Ирочка сидела рядом, опустив глаза в пол. А потом мама ее сказала, что я ей понравился, что парень я неплохой и она приглашает меня вместе с Ирочкой на дачу к ее бабке. Огород, говорит, поможешь вспахать, в баньке потом попаришься. Под предлогом позвонить я сбежал из той кафешки. Больше я Ирочку не видел. © goodmix / Pikabu
- Было мне тогда около 23 лет. Искала я свою любовь на одном известном сайте знакомств. И вот мне написал парень, года на 4 старше меня, не красавец, но приятный, высокий. Договорились, что он заедет за мной завтра вечером. Утром позвонил, сообщил, что все в силе, и попросил одеться соответствующе, так как поедем не в парк гулять, а в хорошее кафе. Я собиралась с самого утра: прическа, маникюр, легкий макияж, платье, каблучки... Чувствовала себя королевой красоты. Тут подходит время свидания, СМС: «Я приехал». Выхожу из подъезда и иду красивой походкой к машине. Сажусь в машину и понимаю, что что-то не так. Он как-то смутился, помялся и говорит: «Слушай, извини, но у меня тут дела возникли, мне нужно срочно ехать, давай в другой раз». А я понимаю, что это я просто ему не понравилась. Виду не подала, вежливо попрощалась и вышла из машины. После этого я знакомиться в интернете зареклась. © Kvitka8686 / Pikabu
- Он постоянно жаловался на все в своей жизни, даже детство вспомнил. Такого «удовольствия» я давно не испытывала! © MicKatMom / Twitter
- Приехала к нему в другой город, он позвал меня посмотреть на выставку самолетов... через забор. И купить билеты на мои деньги отказался тоже. © Winsenta / Twitter
- Мне было 20 лет с хвостиком. Нас познакомил общий друг, первое свидание было в ресторане, все прошло хорошо. Близилось второе свидание, девушка говорит, что заедет за мной, и мы пойдем ужинать. Подъезжает на машине к моему дому. А там сидят ее 60-летние родители. Сюрприз! Она почему-то подумала, что я хочу с ними познакомиться. Третьего свидания не было. © oliver_babish / reddit
- Пошли на свиданку с одним знакомым. Тогда как-то достала билеты в VIP-зону на мероприятие. После свидания мне пришла СМС с просьбой перевести ему деньги за чизбургер из «Мака», купленный им мне. © dreadmommy / Twitter
- Ситуация: поздний вечер, Чистые пруды. Сидим у самого пруда под светом фонаря, он расстелил пиджак, я слушаю речи о том, что в моих глазах отражаются звезды. Потом я краем глаза вижу, что к нам кто-то плывет. Это был местный бомж. Он плыл к нам, чтобы что-то спросить. © Bleedingrealm / Twitter
- Около 8 лет назад я пошла на свидание с одним парнем. И в момент увлеченной беседы... у него выпал передний зуб. Я решила не смущать человека, поэтому сказала: «Все в порядке, не беспокойся». Но это была наша последняя встреча. © decorso_a / Twitter
- Договорился с девушкой о свидании вслепую. Ради интереса мы решили не общаться до встречи, как раньше, до появления интернета. Мы встретились в кафе, поговорили, она предложила перекусить. Я был не очень голоден, но что-то заказал. А она съела 4 порции. Во время разговора выяснилось, что у нас много общего: работа, предпочтения в музыке, фильмы и т. д. В конце свидания я прошу чек. Она говорит, что ей нужно в туалет, встает и уходит. Прямо через входную дверь. Когда я вернулся домой, хотел написать ей и узнать, почему она так сделала, а она удалила свой аккаунт. Я, конечно, не уверен, но, по-моему, этой девушке просто очень хотелось есть. © chunkmcnugget / reddit
- Однажды я пошел с девушкой в ресторан на первое свидание. Там на столах были клевые солонки, на что я обратил внимание. Когда я довез ее до дома, она достала из кармана украденную в ресторане солонку и подарила ее мне. © ddntrnt / Twitter
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Начала встречаться с молодым человеком в 14 лет и рассталась с ним в 18, так как я хотела учиться, развиваться, а он не хотел ничего. На днях увидела его в списке успешных бизнесменов моложе 30 лет. Двоякие чувства. © «Подслушано» / Vk
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В моей жизни было много неудачных свиданий, но вишенкой на торте стал один парень. Он повел меня в роскошный ресторан, заказал там самые дорогие напитки и стейк. В итоге оказалось, что он забыл свой бумажник. © Mel_issa1 / Twitter
- Самое ужасное свидание в моей жизни! Парень приехал на машине, спросил, сколько я зарабатываю, с кем живу, почему закончились прошлые отношения и т. д. Когда я офигела и спросила его, почему он не расскажет все эти вещи о себе, он заявил, что я задаю слишком много вопросов и ему уже пора ехать. И вообще, ему нужна девушка, которая все расскажет о себе, а мне нужно быть проще. Вышла из машины, а он гордо уехал в закат под мой ржач. © «Подслушано» / VK
- Парень был сильно ниже меня. Мы вместе приехали к его учебному корпусу — оказалось, что он медик. Территория огромная, а он решил зачем-то показать мне морг. Хуже стало, когда он пытался подпрыгнуть, чтобы меня поцеловать. © lena_skl / Twitter
- Как-то пригласил мужчина на свидание в ресторан. Изучаю меню, просит не заказывать больше, чем мы сможем съесть. Я разозлилась и заказала 3 салата и горячее. Естественно, не съела. Он попросил официанта все, что осталось, завернуть ЕМУ с собой. Больше мы с ним не встречались. © Ойдин Ибрагимова / Facebook
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В период ухаживаний были у друзей на новоселье, где он съел мою порцию торта, пока я отвлеклась на разговор. Это был муравейник из «Тройки», его хватило всем по небольшому кусочку, а этот нехороший человек утащил его у меня из-под руки и цинично проглотил. Конец. © Ari8124 / Twitter
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Эта девушка мне нравилась очень давно. Мы начали общаться, все развивалось более-менее хорошо, стабильно. Потом она почему-то заявила, что не знает, чего хочет. Это значит, что мы больше не встречаемся? Тогда какого черта мы продолжаем видеться? Что происходит вообще? А однажды мы устроили свидание, которое почему-то было в доме ее бабушки и дедушки. Я сижу на диване и разговариваю с ними 2 часа. Оказывается, ее бабушка и дедушка знают ВСЕ про наши отношения даже лучше меня. А спустя неделю выяснилось, что она сомневалась, потому что объявился ее бывший парень и она не может определиться, с кем ей быть. Хуже всего, что она было дико набожной и постоянно пыталась давить на меня нормами поведения. © CurioustoaFault / reddit
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Парень долго и упорно ухаживал, хотя его социальные навыки стремились к нулю, а для того, чтобы просто погулять (я уже не беру спонтанные поездки в другие города и прочее), ему нужно было целый день отпрашиваться у матери. И пока он гулял, она ему могла каждые 20 минут названивать. © fcknheadbanger / Twitter
А какие забавные моменты со свиданий вспомнили вы?