20+ историй о людях, чья мечта найти вторую половинку накрылась медным тазом

В период ухаживаний были у друзей на новоселье, где он съел мою порцию торта, пока я отвлеклась на разговор. Это был муравейник из «Тройки», его хватило всем по небольшому кусочку, а этот нехороший человек утащил его у меня из-под руки и цинично проглотил. Конец. © Ari8124 / Twitter

Эта девушка мне нравилась очень давно. Мы начали общаться, все развивалось более-менее хорошо, стабильно. Потом она почему-то заявила, что не знает, чего хочет. Это значит, что мы больше не встречаемся? Тогда какого черта мы продолжаем видеться? Что происходит вообще? А однажды мы устроили свидание, которое почему-то было в доме ее бабушки и дедушки. Я сижу на диване и разговариваю с ними 2 часа. Оказывается, ее бабушка и дедушка знают ВСЕ про наши отношения даже лучше меня. А спустя неделю выяснилось, что она сомневалась, потому что объявился ее бывший парень и она не может определиться, с кем ей быть. Хуже всего, что она было дико набожной и постоянно пыталась давить на меня нормами поведения. © CurioustoaFault / reddit