20+ ироничных твитов от людей, которым старость уже в затылок дышит, но они не вешают нос

Если вы все раньше уходите с вечеринок, чтобы подольше поспать; почти никогда не забываете снимать показания счетчиков и успели купить свои первые очки для чтения, скорее всего, вы достигли точки невозврата. Но зрелость и первые признаки старения не будут казаться катастрофичными, если относиться к ним с самоиронией. Хотя взросление и таит в себе немало подводных камней, в целом вы всего-то начинаете иначе смотреть на жизнь.

Мы в AdMe.ru с удовольствием посмеялись вместе с героями нашей подборки над тем, что старость дышит им в спину и вычислить ее можно по самым неожиданным приметам. А бонус напомнит, что знакомства в зрелом возрасте могут преподнести уйму сюрпризов.

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Бонус: а как хорошо все начиналось

Как-то на улице симпатичная девушка начинает играть с моей собакой. У нас завязывается диалог, мы сидим смеемся, я говорю ей комплименты и так далее. В какой-то момент она становится серьезной, смотрит на меня и говорит: «Ты очень классный и смешной». И в тот момент, когда мой разум накрывает восхищение собой, добавляет: «Жалко, что мой папа не такой». © Jeniay / Pikabu