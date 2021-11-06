20+ иностранцев рассказали, от каких наших блюд они остались в восторге
Для нас холодец, окрошка, солянка и даже бутерброды с консервированными шпротами — это вполне привычные блюда, которыми уж точно не удивишь за столом. Но иностранцы, которые пробуют эти и другие кулинарные шедевры русской кухни, в большинстве случаев остаются в приятном шоке. И после того, как салат с загадочной селедкой и буряком оказывается шикарным на вкус, некоторые даже пытаются приготовить что-то из наших рецептов (спойлер: получается здорово).
Мы в AdMe.ru точно знаем, что вам будет приятно посмотреть на старания иностранцев воссоздать блюда нашей кухни и еще и почитать их комментарии об этой еде.
«Это русское блюдо называется „чебурек“. Вот какой экземпляр я нашел, размером с руку!»
«Cholodeyts. Многие его не любят, но мне нравится. Особенно с соусом из хрена и майонеза»
«Брат приготовил мне кашу. Это напомнило мне пословицу: „Сам кашу заварил, сам и расхлебывай“»
«Моя любимая конфета из России. Представьте себе конфетки с арахисовым маслом, но вместо масла — молотый кунжут»
«Кулебяка с лососем и оливье. Это было довольно трудно, но очень весело»
«Для многих россиян горячие блины из „Теремка“ — это квинтэссенция фастфуда: особенно приятно, когда в холодный день ароматный пар выходит из кармашка горячего теста»
«Российский медовый торт. У меня ушло 2 дня на выпекание!»
- Вы расположили слои вертикально?! © Thegirl1982 / Reddit
- Да! Я решила, почему бы и нет? © DrCheezcake / Reddit
«Жаркое с хлебной крышкой. В каждый горшочек я положила мясо, кубики картофеля и пастернак»
«Российские сырные панкейки „сырники“ — просто невероятно вкусно»
«Пыталась сделать солянку. Когда хозяйка российского магазина вручает вам загадочный мясной обрубок для этого супа, даже не думайте ее не послушать!»
«Окрошка — русский холодный суп. Вместо бульона обычно используют сыворотку или квас»
«Сделала пирожки»
«Мой первый медовик. Скорее всего, это самое вкусное, что я испекла в этом году»
«Классная закуска из помидоров и баклажанов»
«Моя кухня после того, как я сделала селедку под шубой»
«New Year zakuski — новогодние закуски»
«Мой суп харчо: первая попытка»
«Гренки по рецепту бабушки»
«Я сделал орешки»
«Русский друг решил познакомить нас со своим фирменным стилем готовки барбекю»
«Мой тесть из России решил по хозяйничать... Ни о чем не жалею»
- А он замариновал это мясо в пакете, наполненном странной жидкостью? © Codv***a / Reddit
- Конечно! © jakenbill / Reddit
А вы когда-нибудь угощали иностранцев национальной едой своей страны? Расскажите, как они отреагировали!
Фото на превью jakenbill / Reddit
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