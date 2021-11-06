20+ иностранцев рассказали, от каких наших блюд они остались в восторге

Для нас холодец, окрошка, солянка и даже бутерброды с консервированными шпротами — это вполне привычные блюда, которыми уж точно не удивишь за столом. Но иностранцы, которые пробуют эти и другие кулинарные шедевры русской кухни, в большинстве случаев остаются в приятном шоке. И после того, как салат с загадочной селедкой и буряком оказывается шикарным на вкус, некоторые даже пытаются приготовить что-то из наших рецептов (спойлер: получается здорово).

Мы в AdMe.ru точно знаем, что вам будет приятно посмотреть на старания иностранцев воссоздать блюда нашей кухни и еще и почитать их комментарии об этой еде.

«Это русское блюдо называется „чебурек“. Вот какой экземпляр я нашел, размером с руку!»

«Cholodeyts. Многие его не любят, но мне нравится. Особенно с соусом из хрена и майонеза»

«Брат приготовил мне кашу. Это напомнило мне пословицу: „Сам кашу заварил, сам и расхлебывай“»

«Моя любимая конфета из России. Представьте себе конфетки с арахисовым маслом, но вместо масла — молотый кунжут»

«Кулебяка с лососем и оливье. Это было довольно трудно, но очень весело»

«Для многих россиян горячие блины из „Теремка“ — это квинтэссенция фастфуда: особенно приятно, когда в холодный день ароматный пар выходит из кармашка горячего теста»

«Российский медовый торт. У меня ушло 2 дня на выпекание!»

«Жаркое с хлебной крышкой. В каждый горшочек я положила мясо, кубики картофеля и пастернак»

«Российские сырные панкейки „сырники“ — просто невероятно вкусно»

«Пыталась сделать солянку. Когда хозяйка российского магазина вручает вам загадочный мясной обрубок для этого супа, даже не думайте ее не послушать!»

«Окрошка — русский холодный суп. Вместо бульона обычно используют сыворотку или квас»

«Сделала пирожки»

«Мой первый медовик. Скорее всего, это самое вкусное, что я испекла в этом году»

«Классная закуска из помидоров и баклажанов»

«Моя кухня после того, как я сделала селедку под шубой»

«New Year zakuski — новогодние закуски»

«Мой суп харчо: первая попытка»

«Гренки по рецепту бабушки»

«Я сделал орешки»

«Русский друг решил познакомить нас со своим фирменным стилем готовки барбекю»

«Мой тесть из России решил по хозяйничать... Ни о чем не жалею»