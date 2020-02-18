20+ идеальных фото, которые могут заменить собой валерьянку

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«О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух...» — говорил великий поэт Пушкин и был чертовски прав. Правда, сегодня, в век большого количества информации и бешеного темпа жизни, люди, как никогда, нуждаются в отдыхе и созерцании прекрасного, будь то шикарный вид на закат или потрясающая тень от цветной тарелки. Вот именно такие фото вы и найдете в нашей статье. На них можно смотреть и тешить своего внутреннего перфекциониста.

Мы в AdMe.ru получили истинное наслаждение при работе над этим материалом. Надеемся, его разделите и вы. А в бонусе вас ждет что-то действительно умилительное.

Забор из деревьев. Так необычно!

Эти капельки воды выглядят волшебно

«Моя кровать заправлена без единой морщинки»

Клубника и манго в форме идеальных сердечек

Невероятный вид неба из иллюминатора

Тень от этой стеклянной чаши сама как произведение искусства

Природа — великий художник

Потрясающие ледяные осколки в озере Мичиган

Старейшая улица Нью-Йорка выглядит как декорация для какого-нибудь таинственного фильма

«Мой телевизор точно такой же ширины, что и стена над камином»

Новая станция метро в Москве «Савеловская» выполнена в футуристическом стиле

«Только что выпавший снег в Мичигане»

Эти цветы растут в форме прямоугольника

Эталон поджаренного зефира

Все оттенки кофе

Пушистый снег на ветках дерева, Финляндия

Как сделать красоту из подручных средств

Этот крошечный остров имеет собственное облако

Сын маминой подруги среди помидоров

«Вот что мой коллега вырастил в чашке Петри»

Красоты национального парка Глейшер

Система охлаждения здания под снегом превращается в гигантские кирпичи LEGO

Закат у побережья Орегона нереален!

Невероятная скульптура из снега

«Свет в моем отеле падает по диагонали»

Посмотрите, как идеально коробки с хлопьями помещаются на этой полке

Бонус: «Как слаженно мои кошки маршируют на обед»

Поделитесь с нами своими фотографиями — может быть, увидите их в нашей следующей статье.