20+ горячих парней, которые ломают стереотипы и заботятся о своих растениях и цветах совсем как о любимых женщинах
Такое ощущение, что есть 2 типа людей: одни обожают комнатные растения, садоводство и огородничество, и у них прекрасно получается выращивать комнатные растения, а другие никак не могут постичь эту науку. При этом, когда речь заходит о человеке, у которого дома настоящий дендрарий, воображение, как правило, рисует нам девушку или женщину. Однако мы решили сломать стереотипы и отыскали брутальных парней, которые ухаживают за цветами и растениями так, что их подопечным можно только позавидовать.
Мы в AdMe.ru считаем, что иметь хобби — это очень круто, и искренне радуемся за этих мужчин, которые нашли свое призвание и выглядят совершенно счастливыми.
«Немного урожая из моего городского садика в Лондоне»
Лилия и дерево маракуйи
«Мой мужчина и цукини, который он вырастил»
«Сделал фото моего рабочего места»
Роскошные георгины размером с тарелку
«Я и мой гибискус»
«Этот непростой год подарил мне новое хобби, от которого я получаю массу удовольствия»
«Хищные растения — лучший выбор»
Настоящие тропики
Ежевика набирает силу
«В своей стихии. Я рад, что все растения чувствуют себя хорошо»
«Мои джунгли и мой маленький тигр»
На этом фото прекрасно все
«Чувствую себя великолепно благодаря своему садику»
«Сегодня у моей банды был банный день»
«Пришлось использовать ватные палочки, чтобы очистить эту малышку от пыли и кошачьей шерсти, но посмотрите на нее сейчас!»
«Жаль, что никто не предупредил меня о том, что это хобби вызывает зависимость. Вот лишь некоторые их моих малышек»
«Мой муж и его коллекция кактусов»
«Она не всегда была такой красивой. Я думаю, ей просто нужен был правильный мужчина, чтобы она снова засияла»
«Я и мои дети»
Что может быть красивее привлекательного мужчины с цветком в руке
«Мой парень выглядит таким счастливым, когда пересаживает своих малышей»
А у вас есть хобби?
Фото на превью nalcozar / Reddit
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