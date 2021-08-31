20+ горячих парней, которые ломают стереотипы и заботятся о своих растениях и цветах совсем как о любимых женщинах

Такое ощущение, что есть 2 типа людей: одни обожают комнатные растения, садоводство и огородничество, и у них прекрасно получается выращивать комнатные растения, а другие никак не могут постичь эту науку. При этом, когда речь заходит о человеке, у которого дома настоящий дендрарий, воображение, как правило, рисует нам девушку или женщину. Однако мы решили сломать стереотипы и отыскали брутальных парней, которые ухаживают за цветами и растениями так, что их подопечным можно только позавидовать.

Мы в AdMe.ru считаем, что иметь хобби — это очень круто, и искренне радуемся за этих мужчин, которые нашли свое призвание и выглядят совершенно счастливыми.

«Немного урожая из моего городского садика в Лондоне»

Лилия и дерево маракуйи

«Мой мужчина и цукини, который он вырастил»

«Сделал фото моего рабочего места»

Роскошные георгины размером с тарелку

«Я и мой гибискус»

«Этот непростой год подарил мне новое хобби, от которого я получаю массу удовольствия»

«Хищные растения — лучший выбор»

Настоящие тропики

Ежевика набирает силу

«В своей стихии. Я рад, что все растения чувствуют себя хорошо»

«Мои джунгли и мой маленький тигр»

На этом фото прекрасно все

«Чувствую себя великолепно благодаря своему садику»

«Сегодня у моей банды был банный день»

«Пришлось использовать ватные палочки, чтобы очистить эту малышку от пыли и кошачьей шерсти, но посмотрите на нее сейчас!»

«Жаль, что никто не предупредил меня о том, что это хобби вызывает зависимость. Вот лишь некоторые их моих малышек»

«Мой муж и его коллекция кактусов»

«Она не всегда была такой красивой. Я думаю, ей просто нужен был правильный мужчина, чтобы она снова засияла»

«Я и мои дети»

Что может быть красивее привлекательного мужчины с цветком в руке

«Мой парень выглядит таким счастливым, когда пересаживает своих малышей»