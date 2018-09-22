20+ изобретательных родителей, у которых вмиг найдется решение для любой детской проблемы

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Родительство — это не только воспитание и уход за детьми, но еще и бесконечные упражнения в смекалке. Как хитростью заставить детей убираться? Как скрыть от них, что последнюю шоколадку съела мама? Только посмотрите, на какие ухищрения способны родители ради спокойствия в доме.

Мы в AdMe.ru можем только восхищаться сообразительностью этих 24 родителей. Может, вы даже возьмете одну из хитростей на заметку?

«Наступила очередь мужа кормить дочку»

Детям необязательно знать, что день рождения только раз в году

Как просто помыть детей и не устроить потоп

Идеальное место? Скорее, идеальное преступление

Как воспользоваться детской наивностью, чтобы накормить ребенка овощами

Мама, которая действительно умеет вести переговоры

Тестирование новой концепции гироскутеров в процессе

Наверное, дети в этом доме шалили очень редко

Как быстро остудить наггетсы, чтобы дети не обожглись

Мама знает, что все зависит от точки зрения

Иногда все же приходится идти на отчаянные меры

Потому что просто вытереть — это слишком скучно

Как превратить уборку в квест

«Чтобы получить пароль от Wi-Fi, пришлите маме фото чистой кухни. На фото обязательно должна быть коробка крекеров на полке у плиты (чтобы вы не использовали старые фото). Спасибо за игру. И пусть удача всегда будет на вашей стороне. С любовью, мама».

Когда у папы не только 2 сына, но и хорошее чувство юмора

Когда детям наскучили все игры, приходится изобретать новые из подручных средств

Находчивости этой мамы позавидовала бы сама Мэри Поппинс

Если дети постоянно пытаются вылезти из манежа, просто расширьте его

На что только не пойдешь ради правильного питания ребенка

Как скормить детям фрукты вместо конфет и одновременно подорвать веру в людей

Вот оно, настоящее коварство

«Я съела папин торт и отправила ему фото, а он взял и повесил на холодильник замок»

«Всего кусочек. Моя жизнь вышла из-под контроля, лол».

Наказания в XXI веке выглядят так

Милая бита — лучший подарок дочке от папы на новоселье

Лучший совет для невыспавшихся родителей

А чем бы вы дополнили этот список родительских лайфхаков?