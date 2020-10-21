20+ фотографий, которые в два счета ответят на вопрос «Что будет, если?...»

Наверняка все слышали о том, что детей 3–5 лет иногда называют маленькими почемучками. А все потому, что в этом возрасте они начинают активно интересоваться миром и задаваться миллионами «почему». Но мы решили, что узнавать новое не поздно в любом возрасте, и готовы дать ответы на вопросы из серии «Что будет, если?...».

Вместе с AdMe.ru вы, к примеру, узнаете, как выглядит сахар, который 20 лет пролежал в банке, и на что похож початок кукурузы, который отправили в микроволновку.

«Оставила борщ на плите на пару дней»

Что будет с апельсином, если бросить его на улице в местности с очень сухим климатом

Эту банку сахара не открывали 20 лет

«Для роста плесени необходима влага. Если бы она не попала в сахар, он бы не испортился».

Что будет, если забыть про пакет с семенами травы

«Увидели машину, полностью украшенную монетами»

Что произойдет, если залить средство для мытья посуды в фонтан

«Сначала я подумал, что это мозаика, пока не подошел поближе и не рассмотрел. Этот знак просто слишком долго находился на солнце, отчего и потрескался»

Вот что будет с початком кукурузы, если положить его в микроволновку

На что становятся похожи мармеладные червячки, если их поместить в сублимационную сушилку (заморозить и удалить из них всю влагу)

«Я открыл контейнер с пластилином 10-летней давности и обнаружил, что на нем выросли кристаллы»

Вот что произойдет, если положить M&M’s разных цветов в чашу с водой

Дождь попал в поддон для сбора масла

Это сырое яйцо замочили на 24 часа сначала в уксусе, потом в кукурузном сиропе, а потом — в дистиллированной воде

«Что произойдет, если вы оставите яблоко и банан на 6 месяцев в шкафчике офиса»

«Я так надолго забыл про эту разрезанную тыкву, что семена в ней начали прорастать»

Если оставить банку газировки в нагретой машине, она станет такой

Как будет цвести декоративная капуста, если ее не подрезать

«Я оставила кастрюлю из-под овощного рагу отмокать, но из-за болезни не притрагивалась к ней полторы недели. Кажется, теперь я могу погладить ее, как собаку»

Если положить маркер в разогретую до 170 градусов духовку на 10 минут, с ним произойдет вот что

«Мешок с картошкой, который я оставил в подвале на 4 месяца»

Если съесть артишок не сразу, он зацветет

«Этот арбуз пророс сквозь мой маленький забор»

Вот как выглядит книга, после того как над ней поработали термиты

Вот что будет, если кот дотронется до плазменного шара