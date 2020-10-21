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20+ фотографий, которые в два счета ответят на вопрос «Что будет, если?...»

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Наверняка все слышали о том, что детей 3–5 лет иногда называют маленькими почемучками. А все потому, что в этом возрасте они начинают активно интересоваться миром и задаваться миллионами «почему». Но мы решили, что узнавать новое не поздно в любом возрасте, и готовы дать ответы на вопросы из серии «Что будет, если?...».

Вместе с AdMe.ru вы, к примеру, узнаете, как выглядит сахар, который 20 лет пролежал в банке, и на что похож початок кукурузы, который отправили в микроволновку.

«Оставила борщ на плите на пару дней»

© 9znc11 / Reddit

Что будет с апельсином, если бросить его на улице в местности с очень сухим климатом

© SpaciousTables / Reddit

Эту банку сахара не открывали 20 лет

© vspazv / Reddit

«Для роста плесени необходима влага. Если бы она не попала в сахар, он бы не испортился».

Что будет, если забыть про пакет с семенами травы

© Domidod1d / Reddit

«Увидели машину, полностью украшенную монетами»

© FatBASStard / Reddit

Что произойдет, если залить средство для мытья посуды в фонтан

© ***ctile_Crocodile / Reddit

«Сначала я подумал, что это мозаика, пока не подошел поближе и не рассмотрел. Этот знак просто слишком долго находился на солнце, отчего и потрескался»

© TidalPod / Reddit

Вот что будет с початком кукурузы, если положить его в микроволновку

© HepatitisC-U-later / Reddit

На что становятся похожи мармеладные червячки, если их поместить в сублимационную сушилку (заморозить и удалить из них всю влагу)

© ***timespanda / Reddit

«Я открыл контейнер с пластилином 10-летней давности и обнаружил, что на нем выросли кристаллы»

© sumthinteresting / Reddit

Вот что произойдет, если положить M&M’s разных цветов в чашу с водой

© bananaboat95 / Reddit

Дождь попал в поддон для сбора масла

© PinkCrimsonBeatles / Reddit

Это сырое яйцо замочили на 24 часа сначала в уксусе, потом в кукурузном сиропе, а потом — в дистиллированной воде

© Brexa101 / Reddit

«Что произойдет, если вы оставите яблоко и банан на 6 месяцев в шкафчике офиса»

© RedCatBro / Reddit

«Я так надолго забыл про эту разрезанную тыкву, что семена в ней начали прорастать»

© faithmauk / Reddit

Если оставить банку газировки в нагретой машине, она станет такой

© Trumpeter1112 / Reddit

Как будет цвести декоративная капуста, если ее не подрезать

© FillsYourNiche / Reddit

«Я оставила кастрюлю из-под овощного рагу отмокать, но из-за болезни не притрагивалась к ней полторы недели. Кажется, теперь я могу погладить ее, как собаку»

© jmvane375 / Reddit

Если положить маркер в разогретую до 170 градусов духовку на 10 минут, с ним произойдет вот что

© Lunhala ​/ Reddit

«Мешок с картошкой, который я оставил в подвале на 4 месяца»

© ***69420 / Reddit

Если съесть артишок не сразу, он зацветет

© buddymurphy2020 / Reddit

«Этот арбуз пророс сквозь мой маленький забор»

© waxedbrownstar / Reddit

Вот как выглядит книга, после того как над ней поработали термиты

© Bellakuz / Reddit

Вот что будет, если кот дотронется до плазменного шара

© the_dead_icarus / Reddit

А какие эксперименты доводилось устраивать вам?

Фото на превью 9znc11 / Reddit, jmvane375 / Reddit
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