20 фотографий от людей, у которых особенный взгляд на дизайн

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Флешка-лопата, почтовый ящик из микроволновки и тапочки в виде рыб. Все это способны создать люди, которые почувствовали внезапную и непреодолимую тягу к творчеству и не стали ей сопротивляться.

AdMe.ru собрал результаты безудержного приступа вдохновения, которые удивляют и вызывают улыбку одновременно.

«Жена хотела сделать подушку в машину, похожую на Simon’s Cat, но получилось это»

Однажды на перекрестке

Ничего необычного. Просто вязаные внутренности

«Похоже, немного переборщил с декором»

Просто счастливый слоник

Вроде бы обычная флешка, да? Но...

...на самом деле это флешка-лопата

Главное, чтобы никто не позвонил в дороге

Почтовая микроволновка

Дизайн — наше все

«Тапочки в виде рыб, которые прислала мне бабушка»

Лиам «Ниссан»

Псс, парень, не хочешь присесть?

Зато вам не нужны права, чтобы управлять гамбургером

П — перепланировка

А можно еще живого дракона на крышу? Нет? Ну пусть тогда так остается

Для тех, кто не может выбрать между кроссовками и сапогами

«Я бы попытался ударить парня по голове, чтобы спасти ему жизнь»

Максимальное количество лошадиных сил

«Жена решила, что ей скучно и пора заняться творчеством»