20 фотографий от людей, у которых особенный взгляд на дизайн
Флешка-лопата, почтовый ящик из микроволновки и тапочки в виде рыб. Все это способны создать люди, которые почувствовали внезапную и непреодолимую тягу к творчеству и не стали ей сопротивляться.
AdMe.ru собрал результаты безудержного приступа вдохновения, которые удивляют и вызывают улыбку одновременно.
«Жена хотела сделать подушку в машину, похожую на Simon’s Cat, но получилось это»
Однажды на перекрестке
Ничего необычного. Просто вязаные внутренности
«Похоже, немного переборщил с декором»
Просто счастливый слоник
Вроде бы обычная флешка, да? Но...
...на самом деле это флешка-лопата
Главное, чтобы никто не позвонил в дороге
Почтовая микроволновка
Дизайн — наше все
«Тапочки в виде рыб, которые прислала мне бабушка»
Лиам «Ниссан»
Псс, парень, не хочешь присесть?
Зато вам не нужны права, чтобы управлять гамбургером
П — перепланировка
А можно еще живого дракона на крышу? Нет? Ну пусть тогда так остается
Для тех, кто не может выбрать между кроссовками и сапогами
«Я бы попытался ударить парня по голове, чтобы спасти ему жизнь»
Максимальное количество лошадиных сил
«Жена решила, что ей скучно и пора заняться творчеством»
Модный маникюр 2150 года
Фото на превью kittensrcoool / reddit, RedditRawrRooster / reddit