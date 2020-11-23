20+ фото, создателям которых удалось запечатлеть само время

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Время летит с неумолимой скоростью, однако чаще всего мы совершенно не обращаем на него внимания. Но стоит на секундочку отвлечься — и яркий отпечаток, который оно откладывает на всем вокруг, становится очевидным. Иногда стоит взглянуть на привычные предметы спустя всего пару лет, чтобы совершенно их не узнать.

Нас в AdMe.ru заворожили эти 20+ фото, авторам которых, кажется, удалось запечатлеть само время. На некоторых из них изменения настолько красноречивые, что так и хочется воскликнуть: «Помедленнее, пожалуйста!»

«По отметинам на моих штанах понятно, в каком кармане я ношу телефон»

«92 гелевые ручки, которые я исписал за последний год в школе»

«Каждый квадратик — это 1 неделя 88-летней жизни. Вот где нахожусь я»

Угадайте, какую часть статуи Далиды туристы трут на счастье

«Чехол для айфона, который я использовал в течение 2 лет, по сравнению с новым»

«5 поколений. Моя дочь родилась в год, когда моей прабабушке исполнилось 100 лет»

Табло для дартса после 15+ лет игр 2 раза в неделю

Блендер, который 2 года использовали в ресторане, и такой же новый

Одно из креплений раковины заржавело, потому что на него постоянно попадала вода, когда люди тянулись за жидким мылом

«Этой лестнице в египетском храме 2 300 лет»

«200-летний стол для разделки мяса, которым пользовался мясник-правша»

«По этому молотку можно понять, какой я меткий»

«Вот так выглядят первые 6 ладов моего „Стратокастера“ после 12 лет игры»

«Мой потрепанный протектор клавиатуры. Используется с 2014 года»

Это одинаковые ножи, только левым пользовались 9 лет, а правый — новый

«Когда тебе 900 лет, ты не можешь хорошо выглядеть»

Вот так разлагается лист джекфрута

«Этот нож передавался в нашей семье из поколения в поколение. Раньше он был самой обычной формы»

Карта, на которой люди протерли пальцами маршрут до пляжа

Это один и тот же белоголовый орлан: слева — взрослая 4-летняя особь, справа — незрелый годовалый птенец

«Поздравили с 70-летием брака бабушку и дедушку жены»