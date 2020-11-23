20+ фото, создателям которых удалось запечатлеть само время
Время летит с неумолимой скоростью, однако чаще всего мы совершенно не обращаем на него внимания. Но стоит на секундочку отвлечься — и яркий отпечаток, который оно откладывает на всем вокруг, становится очевидным. Иногда стоит взглянуть на привычные предметы спустя всего пару лет, чтобы совершенно их не узнать.
Нас в AdMe.ru заворожили эти 20+ фото, авторам которых, кажется, удалось запечатлеть само время. На некоторых из них изменения настолько красноречивые, что так и хочется воскликнуть: «Помедленнее, пожалуйста!»
«По отметинам на моих штанах понятно, в каком кармане я ношу телефон»
«92 гелевые ручки, которые я исписал за последний год в школе»
«Каждый квадратик — это 1 неделя 88-летней жизни. Вот где нахожусь я»
Угадайте, какую часть статуи Далиды туристы трут на счастье
«Чехол для айфона, который я использовал в течение 2 лет, по сравнению с новым»
«5 поколений. Моя дочь родилась в год, когда моей прабабушке исполнилось 100 лет»
Табло для дартса после 15+ лет игр 2 раза в неделю
Блендер, который 2 года использовали в ресторане, и такой же новый
Одно из креплений раковины заржавело, потому что на него постоянно попадала вода, когда люди тянулись за жидким мылом
«Этой лестнице в египетском храме 2 300 лет»
«200-летний стол для разделки мяса, которым пользовался мясник-правша»
«По этому молотку можно понять, какой я меткий»
«Вот так выглядят первые 6 ладов моего „Стратокастера“ после 12 лет игры»
«Мой потрепанный протектор клавиатуры. Используется с 2014 года»
Это одинаковые ножи, только левым пользовались 9 лет, а правый — новый
«Когда тебе 900 лет, ты не можешь хорошо выглядеть»
Вот так разлагается лист джекфрута
«Этот нож передавался в нашей семье из поколения в поколение. Раньше он был самой обычной формы»
Карта, на которой люди протерли пальцами маршрут до пляжа
Это один и тот же белоголовый орлан: слева — взрослая 4-летняя особь, справа — незрелый годовалый птенец
«Поздравили с 70-летием брака бабушку и дедушку жены»
Может быть, и вам удавалось сделать фото, на котором запечатлен бег времени?
Фото на превью jalcocer06 / Reddit