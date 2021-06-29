20 фото с подвохом, разгадка которых так очевидна, но не с первого взгляда
Часто в сети мы натыкаемся на фотографии, которые заставляют наш мозг пару секунд, а то и дольше пребывать в состоянии «загрузка». А все потому, что иногда из-за удачно подобранного ракурса нельзя мгновенно понять, что же происходит на изображении.
Мы в AdMe.ru тоже часто «подвисали», пока пересматривали картинки-иллюзии, которыми поделились пользователи сети.
«Заметила, что экран компьютера очень хорошо отражается в чае. И я сейчас лопну от смеха»
Вот это действительно длинная рука
Наверное, это новая порода собаки
«Такое впечатление, будто я левитирую»
Так это мяч большой или он просто ближе к фотоаппарату?
«Я был в походе. И на этом фото кажется, будто у меня одна нога»
Одна из них — палочка, а вторая — личинка мотылька
«Кажется, будто у моей собаки нет тела»
«Друг прислал снимок пиццы, чтобы показать, какая корочка ему нравится. А я попытался это фото „воспроизвести“»
«Засек моего лабрадора, когда он поднимался после сна. Очевидно, теперь он спит в стене»
Это здание похоже на USB-порт
Какие ушки у хорошего мальчика!
«Заметил гусеницу, поедающую мое растение. Она похожа на змею»
Кажется, текстуры дома еще не прогрузились
«Мои поляризационные солнцезащитные очки превратили разбитое окно автобуса в фантастическое изображение»
Тень какая-то странная
«Моя кружка, доверху наполненная молоком, выглядит так, будто она просто перевернута вверх дном»
Отражение кота создает иллюзию, будто он находится в аквариуме
У ковра есть глаза
«Непонятно, стоит мой кот или лежит»
А вы сразу поняли, что происходит на этих фото, или пришлось долго всматриваться?
Фото на превью mrssvsk / Twitter
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