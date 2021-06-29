20 фото с подвохом, разгадка которых так очевидна, но не с первого взгляда

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Часто в сети мы натыкаемся на фотографии, которые заставляют наш мозг пару секунд, а то и дольше пребывать в состоянии «загрузка». А все потому, что иногда из-за удачно подобранного ракурса нельзя мгновенно понять, что же происходит на изображении.

Мы в AdMe.ru тоже часто «подвисали», пока пересматривали картинки-иллюзии, которыми поделились пользователи сети.

«Заметила, что экран компьютера очень хорошо отражается в чае. И я сейчас лопну от смеха»

Вот это действительно длинная рука

Наверное, это новая порода собаки

«Такое впечатление, будто я левитирую»

Так это мяч большой или он просто ближе к фотоаппарату?

«Я был в походе. И на этом фото кажется, будто у меня одна нога»

Одна из них — палочка, а вторая — личинка мотылька

«Кажется, будто у моей собаки нет тела»

«Друг прислал снимок пиццы, чтобы показать, какая корочка ему нравится. А я попытался это фото „воспроизвести“»

«Засек моего лабрадора, когда он поднимался после сна. Очевидно, теперь он спит в стене»

Это здание похоже на USB-порт

Какие ушки у хорошего мальчика!

«Заметил гусеницу, поедающую мое растение. Она похожа на змею»

Кажется, текстуры дома еще не прогрузились

«Мои поляризационные солнцезащитные очки превратили разбитое окно автобуса в фантастическое изображение»

Тень какая-то странная

«Моя кружка, доверху наполненная молоком, выглядит так, будто она просто перевернута вверх дном»

Отражение кота создает иллюзию, будто он находится в аквариуме

У ковра есть глаза

«Непонятно, стоит мой кот или лежит»