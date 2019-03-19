20 фото, на которых эмоции ярче, чем лампочка на 200 Вт

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Плохие эмоции нас разрушают, вгоняют в стресс, а приятные и яркие могут буквально поднять до седьмого неба. Это может быть сбывшаяся мечта, неожиданная встреча, которая оставит след на долгие годы, приятный сюрприз, сделанный близкими людьми или вовсе незнакомцами, либо счастливое разрешение непростой ситуации. Главное, что в эти моменты мы испытываем самые светлые чувства и готовы любить весь мир.

Мы в AdMe.ru не смогли устоять перед искренними эмоциями героев этой подборки и предлагаем и вам подзарядить свои душевные батарейки.

«Реакция моего парня, когда выдра позволила ему почесать ее животик»

«Мой папа всю жизнь болеет за „Манчестер Юнайтед“, и сегодня он наконец поймал мяч на их матче!»

«Я встретил Бри Ларсон в моем местном AMC, когда работал в ночную смену»

«Наш дом сгорел, я был безработным, без денег, а машина конфискована. Сегодня я подписал договор аренды на нашу новую квартиру, а жена наконец улыбнулась»

Закари Ливай встретил юную поклонницу, которая растрогала его буквально до слез

«Папе исполнилось 58 лет. Он так любит играть в теннис, что слеза скатилась из его глаз, когда он увидел торт»

«7 лет назад я лишилась всех своих передних зубов. На прошлой неделе мой стоматолог бесплатно установил мне их. Впервые за 7 лет я могу улыбаться»

94-летний Кит Дэвисон, чувствуя себя одиноким после потери своей жены, построил бассейн для соседских детей

«Я встретил Итана Хоука прошлой ночью после бродвейской пьесы, и я на седьмом небе от счастья! Он такой же искренний и добрый, каким кажется»

«В этот день, 25 лет назад, моя мама меня удочерила!»

Беспроигрышный вариант вызвать искреннюю улыбку у Криса Эванса

«Наши отношения были построены на расстоянии: электронные письма, звонки со всего мира. И вот я вышла замуж за моего лучшего друга на свадьбе нашей мечты»

Кошка, пропавшая во время пожаров в Калифорнии, вернулась к владелице после пересечения нескольких государственных границ

Воссоединение братьев-десантников, ветеранов Второй мировой войны

«Год назад я переехала на другой конец света, не зная ни одного иностранного слова. Сегодня я сдала экзамен по государственному языку, который позволил мне учиться в университете»

«Спустя 2 месяца тренировок сегодня утром я наконец-то сделала свое первое подтягивание!»

Парень в спортзале разрешает слепой девушке пощупать свои мускулы, чем вызывает самую широкую улыбку на ее лице

«Мои родители в разводе большую часть моей жизни. Я рад, что они все еще хорошие друзья»

«Местный парень работал 16 лет, чтобы выиграть этот турнир. Я так счастлив за него и его семью!»

Яркая и трогательная реакция мужчины, узнавшего о том, что он станет папой тройни

А какой из последних ярких моментов вашей жизни можете вспомнить вы?