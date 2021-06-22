20 фото, на которых драма буквально переливается через край

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У каждого из нас бывают неудачи, но, какими бы они ни были, надо сохранять оптимизм и здоровое чувство юмора. С этой задачей герои статьи справляются на отлично, выкладывая фото со своими личными драмами (масштабными и не совсем) в сеть, чтобы получить поддержку от других пользователей.

Мы в AdMe.ru верим, что делиться драматичными снимками необходимо, ведь так ситуация теряет накал и становится проще не расстраиваться.

«Отвели собаку к парикмахеру, а обратно получили Северуса Снейпа»

«У меня появилась аллергия на мою любимую малину»

Кто-то сделал свой выбор

«Собака погрызла кошелек. А вот и новый! С фотографией ее предыдущего преступления»

«Вот в каком виде пришел торт на день рождения моей мамы»

«Мой кот воришка»

Когда без слов чувствуешь ту же боль, что и герой фото

«Я даже не могу его ненавидеть!»

«Не знаю, что у тебя там случилось, малыш, но я так тебя понимаю...»

«На будущее уяснил, что не стоит мыть деревянную разделочную доску в посудомоечной машине»

«Я так ждал свою доставку китайской еды! Но, к сожалению, енот дождался ее первым»

«Начальник сказал мне убрать в старой кладовке»

«Муж ждал 2 года, пока зацветет особый сорт ириса. Угадайте, кто съел его в первый же день, когда тот зацвел»

Если вы знаете, что это такое, то вы, скорее всего, женщина

«Так захотелось шашлычков с дымком... Побежали в кафе. Это количество — с двух громадных шампуров!»

Вот так «доброе утро»...

А у вашего принтера есть такая функция?

«3 недели назад я наконец расплатился за машину. В прошлые выходные у меня взорвался двигатель»

Когда обнаружил, что разлилась краска, но все еще надеешься все исправить

«Играла с ребенком, и вдруг лампочка расплавилась и упала на меня!»