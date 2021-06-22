20 фото, на которых драма буквально переливается через край
У каждого из нас бывают неудачи, но, какими бы они ни были, надо сохранять оптимизм и здоровое чувство юмора. С этой задачей герои статьи справляются на отлично, выкладывая фото со своими личными драмами (масштабными и не совсем) в сеть, чтобы получить поддержку от других пользователей.
Мы в AdMe.ru верим, что делиться драматичными снимками необходимо, ведь так ситуация теряет накал и становится проще не расстраиваться.
«Отвели собаку к парикмахеру, а обратно получили Северуса Снейпа»
«У меня появилась аллергия на мою любимую малину»
Кто-то сделал свой выбор
«Собака погрызла кошелек. А вот и новый! С фотографией ее предыдущего преступления»
«Вот в каком виде пришел торт на день рождения моей мамы»
«Мой кот воришка»
Когда без слов чувствуешь ту же боль, что и герой фото
«Я даже не могу его ненавидеть!»
«Не знаю, что у тебя там случилось, малыш, но я так тебя понимаю...»
«На будущее уяснил, что не стоит мыть деревянную разделочную доску в посудомоечной машине»
«Я так ждал свою доставку китайской еды! Но, к сожалению, енот дождался ее первым»
«Начальник сказал мне убрать в старой кладовке»
«Муж ждал 2 года, пока зацветет особый сорт ириса. Угадайте, кто съел его в первый же день, когда тот зацвел»
Если вы знаете, что это такое, то вы, скорее всего, женщина
«Так захотелось шашлычков с дымком... Побежали в кафе. Это количество — с двух громадных шампуров!»
Вот так «доброе утро»...
А у вашего принтера есть такая функция?
«3 недели назад я наконец расплатился за машину. В прошлые выходные у меня взорвался двигатель»
Когда обнаружил, что разлилась краска, но все еще надеешься все исправить
«Играла с ребенком, и вдруг лампочка расплавилась и упала на меня!»
А какие казусы случались с вами в последнее время? Смогли ли вы выйти из ситуации с гордо поднятой головой?
Фото на превью chikuwamaguro / Twitter
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