20 фото, которые покажут, что такое клиентоориентированность 80-го уровня
Казалось бы, они просто выполняют свою работу. Но делают это настолько круто, что побуждают тысячи пользователей по всему миру делиться увиденным. Отели, магазины, рестораны и кафе — все, где жизнь клиента можно сделать счастливее, добавив лишь незначительную мелочь, — в нашем материале.
AdMe.ru сгенерировал подборку фото, на которых клиентский сервис превосходит ожидания пользователей.
Творчество горничных
В супермаркете решили проблему неисправных тележек
А в этом супермаркете есть отдельный эскалатор для тележек с покупками
«Мой папа ест в этом ресторане так часто, что у него есть свой собственный сахар»
«Сахар Дона Хуана».
«Меня спросили, сколько сливок я хочу. Я ответил: „Чертову тонну“. Теперь мы знаем, как выглядит чертова тонна»
«Попросил красивый вид из окна. Получил»
«Когда бронировал номер в отеле, мне предложили подселить собаку. Мне понравилась первая, так что я не отказался»
Это кафе печатает портреты своих посетителей на пене напитков
Сканер этой тележки подсчитывает все, что вы положили в нее
«Лучший сервис! Заправщик на АЗС в Нью-Джерси»
«Отель, который не дискриминирует лилипутов»
В этом супермаркете есть выход без стойки со сладостями, чтобы избежать капризов детей
«Я спросила, могу ли привести кошку в отель. Вот что я нашла в своей комнате»
Отель в Квебеке возвращает $ 6 за каждый день, когда вы отказываетесь от уборки, в целях заботы об окружающей среде
«Магазинчик моего университета предлагает голосовать за продукты»
«Если продукт набирает 50 лайков, он появляется в ассортименте магазина».
«У телефона в моей комнате в отеле есть функция сказок на ночь»
Наберите
- 0 — для обслуживания
- 911 — экстренный
- 68 — для сказок на ночь
«Как понять, что цветная капуста зрелая»
1. Какая разница?
2. Это цветная капуста
3.Ты не собираешься это есть
4. Иди дальше
5. Печенье на 14-м стеллаже
Отель предлагает выбрать аромат для своего номера
- зеленый чай
- красные ягоды
- грейпфрут
- я не хочу никакого освежителя воздуха, спасибо
В супермаркете Калифорнии играет оркестр
А что вас удивило в клиентском сервисе? Делитесь в комментариях! Возможно, в следующей подборке вы сможете увидеть свое фото.
Фото на превью Unknown / imgur, arthik / pikabu