20 фото, которые покажут, что такое клиентоориентированность 80-го уровня

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Казалось бы, они просто выполняют свою работу. Но делают это настолько круто, что побуждают тысячи пользователей по всему миру делиться увиденным. Отели, магазины, рестораны и кафе — все, где жизнь клиента можно сделать счастливее, добавив лишь незначительную мелочь, — в нашем материале.

AdMe.ru сгенерировал подборку фото, на которых клиентский сервис превосходит ожидания пользователей.

Творчество горничных

В супермаркете решили проблему неисправных тележек

А в этом супермаркете есть отдельный эскалатор для тележек с покупками

«Мой папа ест в этом ресторане так часто, что у него есть свой собственный сахар»

«Сахар Дона Хуана».

«Меня спросили, сколько сливок я хочу. Я ответил: „Чертову тонну“. Теперь мы знаем, как выглядит чертова тонна»

«Попросил красивый вид из окна. Получил»

«Когда бронировал номер в отеле, мне предложили подселить собаку. Мне понравилась первая, так что я не отказался»

Это кафе печатает портреты своих посетителей на пене напитков

Сканер этой тележки подсчитывает все, что вы положили в нее

«Лучший сервис! Заправщик на АЗС в Нью-Джерси»

«Отель, который не дискриминирует лилипутов»

В этом супермаркете есть выход без стойки со сладостями, чтобы избежать капризов детей

«Я спросила, могу ли привести кошку в отель. Вот что я нашла в своей комнате»

Отель в Квебеке возвращает $ 6 за каждый день, когда вы отказываетесь от уборки, в целях заботы об окружающей среде

«Магазинчик моего университета предлагает голосовать за продукты»

«Если продукт набирает 50 лайков, он появляется в ассортименте магазина».

«У телефона в моей комнате в отеле есть функция сказок на ночь»

Наберите 0 — для обслуживания

911 — экстренный

68 — для сказок на ночь

«Как понять, что цветная капуста зрелая»

1. Какая разница? 2. Это цветная капуста 3.Ты не собираешься это есть 4. Иди дальше 5. Печенье на 14-м стеллаже

Отель предлагает выбрать аромат для своего номера

зеленый чай

красные ягоды

грейпфрут

я не хочу никакого освежителя воздуха, спасибо

В супермаркете Калифорнии играет оркестр