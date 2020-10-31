20+ фото, на которых все совсем не так, как кажется на первый взгляд

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Реальность умеет преподносить сюрпризы. Конечно же, мы знаем, что не существует летающих медведей, двухголовых коров и кошек, да и собаки не носят сапоги, но, глядя на нашу подборку, так прямо и не скажешь, что все вышеперечисленное — плод нашей фантазии. Не верите? Досмотрите статью до конца.

Мы в AdMe.ru обожаем всевозможные иллюзии и хотим порадовать вас очередной статьей на эту тему.

«Птенец похож на шишку»

«Черная кошка в темноте»

«Похоже облако на птицу? Или это дракон? По дороге домой сфоткала»

«Ох уж эти собаки, крадущие человеческие лица»

«Отражение в окне превратило мою маму в трансформатор с головой растения»

А собачка-то модница

А-а, гигантский песик!

«Жираф в костюме коровы на Хеллоуин?»

Детеныш грузовика

«Стена за этим окном похожа на пруд»

«Кажется, что одна из моих собак сидит на спине другой»

«Это здание выглядит плоским»

«Наконец-то случилось... они слились»

«Девушка чешет спину, и это похоже на кадр из фильма ужасов»

Собака, специалист по увеличению губ

«Корова с двумя головами»

«Какова скорость летящего медведя?»

«Этот старый знак ограничения скорости выглядит как карта»

Догадались, что тут не так?

«Мох выглядит как крошечные древние руины на вершине холма»

«Эти вентиляционные отверстия на крыше похожи на мандалорские шлемы»

«Я думаю, что эта тыква очень похожа на улитку»

«Сегодня утром моя одежда чуть не довела меня до сердечного приступа»