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20+ фото, на которых все совсем не так, как кажется на первый взгляд

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Реальность умеет преподносить сюрпризы. Конечно же, мы знаем, что не существует летающих медведей, двухголовых коров и кошек, да и собаки не носят сапоги, но, глядя на нашу подборку, так прямо и не скажешь, что все вышеперечисленное — плод нашей фантазии. Не верите? Досмотрите статью до конца.

Мы в AdMe.ru обожаем всевозможные иллюзии и хотим порадовать вас очередной статьей на эту тему.

«Птенец похож на шишку»

© kasberr / reddit

«Черная кошка в темноте»

© AWU_Hades / reddit

«Похоже облако на птицу? Или это дракон? По дороге домой сфоткала»

© Morticia Addams / facebook

«Ох уж эти собаки, крадущие человеческие лица»

© Ullah7986 / reddit

«Отражение в окне превратило мою маму в трансформатор с головой растения»

© m-m-m-my-fiona / reddit

А собачка-то модница

© pierogi94 / reddit

А-а, гигантский песик!

© AmazingLittleSausage / reddit

«Жираф в костюме коровы на Хеллоуин?»

© mockjiggah / reddit

Детеныш грузовика

© Pyrosaurr / reddit

«Стена за этим окном похожа на пруд»

© how_theturntables / reddit

«Кажется, что одна из моих собак сидит на спине другой»

© Paris2Amsterdam / reddit

«Это здание выглядит плоским»

© emrehliug2 / reddit

«Наконец-то случилось... они слились»

© kanoox / reddit

«Девушка чешет спину, и это похоже на кадр из фильма ужасов»

© sn0rk95 / reddit

Собака, специалист по увеличению губ

© zoolan / reddit

«Корова с двумя головами»

© tkj93 / reddit

«Какова скорость летящего медведя?»

© ThePapiSmurf / reddit

«Этот старый знак ограничения скорости выглядит как карта»

© BadWolf2386 / reddit

Догадались, что тут не так?

© C-KicksXL / reddit

«Мох выглядит как крошечные древние руины на вершине холма»

© This tree bush / reddit

«Эти вентиляционные отверстия на крыше похожи на мандалорские шлемы»

© kurtisbr / reddit

«Я думаю, что эта тыква очень похожа на улитку»

© snaz27 / reddit

«Сегодня утром моя одежда чуть не довела меня до сердечного приступа»

© Iveechan / reddit

Может, и у вас есть подобные фото? Покажите нам в комментариях, и мы возьмем их в следующую статью.

Фото на превью sn0rk95 / reddit Revert history
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