20+ фото из Таиланда, которые вряд ли появятся в рекламных буклетах

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С наступлением холодов многие путешественники начинают грезить о Таиланде. Теплые морские волны, песчаные пляжи, острая еда и бурная ночная жизнь — замечательные средства от зимней хандры. Большинству отдыхающих знаком красочный фасад страны, рассчитанный на туристов. Но за ним скрывается масса других увлекательных вещей.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, каким же видят Таиланд местные жители.

В Таиланд приходит Рождество

«Видел кучу странных насекомых в Таиланде. Но сегодня нашел на своих воротах нечто особенное»

Пожилой мужчина просто решил перекусить в кафе в компании своей собаки

«Нашел магазин, где продаются печатные машинки. Их что, кто-то до сих пор покупает?»

Обычный автобус в Таиланде

«Моя любимая фотография из Таиланда»

Эта гроза длилась 45 минут

Такое блюдо подают в Таиланде на завтрак

Лучшие чипсы на свете

«2 в 1. Вкус жареных креветок и соуса из морепродуктов».

Отличный способ использовать старую телефонную будку

Рыба и картошка фри

Автобус со всеми удобствами

«Обнаружил нечто на своем заднем дворе. Божечки, что это такое?»

Местная разновидность паука Argiope. Безопасен для людей, зато мух уничтожает. © Quixus / Reddit

Шоколад со вкусом дуриана

Лестница, которая ведет к достопримечательности на верхушке горы

«Попробовал местную закуску на автобусной остановке. Готовится из жареного кокоса, лаймовых листьев и арахиса с добавлением специй. Самая вкусная дорожная еда»

Маникюрный магазин в Таиланде. Похоже, девушки здесь любят яркие ноготки

В автобусе сломалась кнопка требования остановки

Поезд в Чиангмай

«Бабушка моей жены живет в тайской глубинке. Так выглядит ее кухня»

Просто кошка на спине черепахи

«Маленький городишка в Таиланде. Даже не знаю, что сказать про этих ребят, но они меня знатно повеселили»

«Неделю назад переехал в маленький дом в Таиланде. Обнаружил этого приятеля у себя на кухне»