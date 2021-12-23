20+ фото из Таиланда, которые вряд ли появятся в рекламных буклетах
С наступлением холодов многие путешественники начинают грезить о Таиланде. Теплые морские волны, песчаные пляжи, острая еда и бурная ночная жизнь — замечательные средства от зимней хандры. Большинству отдыхающих знаком красочный фасад страны, рассчитанный на туристов. Но за ним скрывается масса других увлекательных вещей.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, каким же видят Таиланд местные жители.
В Таиланд приходит Рождество
«Видел кучу странных насекомых в Таиланде. Но сегодня нашел на своих воротах нечто особенное»
Пожилой мужчина просто решил перекусить в кафе в компании своей собаки
«Нашел магазин, где продаются печатные машинки. Их что, кто-то до сих пор покупает?»
Обычный автобус в Таиланде
«Моя любимая фотография из Таиланда»
Эта гроза длилась 45 минут
Такое блюдо подают в Таиланде на завтрак
Лучшие чипсы на свете
«2 в 1. Вкус жареных креветок и соуса из морепродуктов».
Отличный способ использовать старую телефонную будку
Рыба и картошка фри
Автобус со всеми удобствами
«Обнаружил нечто на своем заднем дворе. Божечки, что это такое?»
- Местная разновидность паука Argiope. Безопасен для людей, зато мух уничтожает. © Quixus / Reddit
Шоколад со вкусом дуриана
Лестница, которая ведет к достопримечательности на верхушке горы
«Попробовал местную закуску на автобусной остановке. Готовится из жареного кокоса, лаймовых листьев и арахиса с добавлением специй. Самая вкусная дорожная еда»
Маникюрный магазин в Таиланде. Похоже, девушки здесь любят яркие ноготки
В автобусе сломалась кнопка требования остановки
- Очень изобретательно. © Anxious_Addition6305 / Reddit
Поезд в Чиангмай
«Бабушка моей жены живет в тайской глубинке. Так выглядит ее кухня»
Просто кошка на спине черепахи
«Маленький городишка в Таиланде. Даже не знаю, что сказать про этих ребят, но они меня знатно повеселили»
«Неделю назад переехал в маленький дом в Таиланде. Обнаружил этого приятеля у себя на кухне»
А вы когда-нибудь были в Таиланде? У вас есть фото, которые показывают эту страну с неожиданной стороны?
Фото на превью Phishstixxx / Reddit
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