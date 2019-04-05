20 панорамных снимков животных, которые можно использовать как антидепрессанты

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Мало у кого получались идеальные панорамные фото с первого раза. Но когда в дело вступают животные, все меняется. Получаются настоящие шедевры, на которые без улыбки не взглянуть. Например, компактные слоники или собака-змея.

Мы в AdMe.ru уверяем вас, что ни одна собачка или кошечка при съемке не пострадали, но вот получившиеся фотографии надо смотреть аккуратно, что бы не надорвать животы от смеха.

Кажется, этот хороший мальчик что-то замышляет

А такие коровы молока больше дадут?

Этот котик похож на дракона из мультика

Классных собак много не бывает

Так соревнования становятся еще интереснее

Над подобными кадрами никогда не перестанешь смеяться

Таких котиков можно гладить бесконечно

Что-то приуныл

Хорошо, что это не по-настоящему

Сороконожка, ты ли это?

Редкий вид жирафозмеи

Цербер. Начало

Если бы слоны снимались в «Смешариках»

Наверное, для таких овец нужны такие же собаки-сторожа

Когда тебе хочется одновременно вперед и назад

А ему идет!

Г — грация

Кажется, песик начинает что-то подозревать

С таким другом мы бы побегали по пляжу

Только не показывайте эту фотографию самому герою

Бонус: «Я художник, я так вижу»

Может, и у вас есть подобные примеры? Поделитесь с нами в комментариях, а заодно напишите, что вам показалось самым крутым в нашей подборке.