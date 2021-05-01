20+ эпичных ошибок, на которые смотришь и думаешь «Ну как так-то?»

Всем людям свойственно ошибаться, и в этом нет ничего страшного. Каждая негативная ситуация может стать тем опытом, опираясь на который человек запомнит что-то важное и будет внимательнее впредь. Но есть особая категория граждан, которые не учатся ни на своих оплошностях, ни на чужих. Они с таким упоением танцуют на одних и тех же граблях, что так и хочется составить им компанию.

Мы в AdMe.ru считаем, что ошибаться — это нормально, а временами курьезно и даже комично. Ведь рядом всегда найдется человек, который не поленится запечатлеть чужие огрехи и поделиться ими со всем интернетом.

«Как слышится, так и пишется»

«Сын учится во 2-м классе. Их учительница заболела, и мы настроились на сложную неделю с подменяющими учителями. Но насколько она будет сложной, мы даже подумать не могли...»

«Встречаю сына после уроков, и он с возмущением протягивает мне тетрадь по русскому. „Мама! Нам всему классу плохих оценок наставили!“ Смотрим вместе с другими родителями тетради отпрысков. У всех красной ручкой и уверенным учительским почерком понаставлено разделительных Ъ и Ь ровно там, где их быть точно не должно. Родители в шоке, дети в возмущении. Выяснилось, что уроки в тот день вела не учитель, а воспитатель группы продленного дня. Это, конечно, позволяет объяснить ситуацию детям, но вообще — просто нет слов».

«Открыт новый химический элемент»

В этом объявлении прекрасно все, особенно «выменное отключение» и «не причиненное удобство»

«Сегодня открыла для себя новый вид пушного зверя. Теперь страсть как хочется увидеть берлюга в дикой природе или хотя бы в зоопарке»

Когда поиск профессионала оказывается задачей не из легких

Я менеджер по персоналу и, когда вижу в резюме качество «граммотность», хочется побиться головой об стол. А когда резюме прислала «карректор», я взвыла в голос. © Нерадистка КЭТ / AdMe

«Сегодня в подъезде. Упреждают»

«Пс-с-с, фраер, кефира не хочешь?»

«Вроде надежные ребята, можно обращаться»

«Делали СНИЛС дочери. Подали документы, все, что было надо, оплатили. В итоге пришли забирать, а там такое»

«На день рождения шефа решили послать ему брутальный букет цветов с открыткой, текст для которой сочиняли всем миром. Вечером шеф присылает в общий чат фото полученной открытки»

«Что ты такое?»

Круассаны — это во Франции, а у нас да по акции — курасаны

Интересно, а без вшей любви супергероем стать никак не получится?

Когда ребенок выучил правило, но не то

Помню, сын учился в начальной школе, подписывал открытку. Слышу, диктует: «ЖИлаю тебе». Поправляю: «Не ЖИ, а ЖЕ — жЕлаю». Сын (снисходительно): «Вообще-то, жи-ши пишется с И!» © Марина Фунтикова / Facebook

«В нашем бизнес-центре есть столовая. У того, кто придумывает названия блюд в меню, широчайший кругозор, но огромные проблемы с правописанием»

Альтернативная таблица умножения — для тех, кто хочет большего

«Супруга по дороге домой решила зайти в магазин за чем-нибудь сладким к чаю. Уже дома прочитали этикетку. Так вот ты какая, рыба сельдь»

«Стенд по профориентации в одной из школ Геленджика. Весь педагогический состав мимо этого стенда ходит, и никого ничего не смущает»

Когда для хорошего настроения в коллективе достаточно взять нового сотрудника

Работала продавцом в магазине. Как-то прислали мне сменщицу, женщину лет 40. Магазинчик частный, маленький, иногда ценники писали от руки. Боже, что она писала! «Лампа масленная», «платье инклюзивное», «пончо красный», «пончо синий». Когда терпение мое лопнуло, написала владельцу магазина докладную записку: «Прошу запретить этой даме писать слова, только цифры!» Хохотали всем коллективом. © Ольга Савина / Facebook

Интересно, какое слово проверочное?

«Опечатка в опечатке»