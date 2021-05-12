20+ душещипательных напоминаний о том, что бабушек нужно беречь как зеницу ока

Хотя порой нам кажется, что мы разговариваем со старшим поколением на разных языках, у большинства из нас с бабушками связаны едва ли не самые теплые воспоминания в жизни, по крайней мере из детства. Для нас их двери всегда открыты, а столы обычно ломятся от домашней выпечки и других лакомств. Ради этого стоит простить им даже уморительные конфузы, в которые они порой попадают в силу возраста.

Мы в AdMe.ru убедились, что бабушек нужно беречь как зеницу ока, ведь зачастую именно они наша главная поддержка и опора. А бонус напомнит о том, что все визиты к бабулям проходят по одному сценарию.

1. «Сказала бабушке, что мне нравится ее обувь, и она пошла купила мне такую же. Я плачу!»

2. «Когда я был маленьким, страсть как тащился по Губке Бобу, и моя крутейшая бабушка соткала для меня этот коврик»

3. «Я забыл пижаму дома, но бабушка одолжила мне кое-что из своего гардероба»

4. «Дочь подарила бабушке салфетки на стол, типа современно, и с клеенками можно расстаться. Приезжаю проведать и вижу это»

«На мой немой вопрос последовал ответ: „Салфетки такие красивые! Чтобы не вымазались, я для них свои пошила!“»

5. Против такого аргумента не попрешь

6. «Мой кот сегодня впервые познакомился с моей бабушкой. Это произошло через 10 секунд после того, как она села на диван»

7. «Мы наконец-то смогли забрать бабулю из дома престарелых, и вот что она оттуда умыкнула»

8. «Бабуля вышила крестиком мою фотографию, сделанную в 1987 году»

9. «Захожу в комнату и вижу, как сын пытается что-то нацарапать в блокноте ручкой. На мой ужас в глазах бабушка отвечает: „Ты не волнуйся, ручка не пишет уже, потом выкинуть надо будет“»

«А вот сама ручка. От графического планшета».

10. Когда бабушкина забота вышла на новый уровень

11. «Непонятно зачем, но у всех бабушек должна была быть ваза с этими штуками»

12. «Бабушка моей девушки приняла iPad за разделочную доску»

13. «Моя бабуля обожает яблочные пироги. Это подарок ей на Рождество»

14. «Машина моей бабули, дамы и господа»

15. «20 минут назад я сказал бабушке, что проголодался»

16. «Бабушка обула мою дочь в туфли игрушечного медведя, думая, что это ее. Не могу перестать смеяться»

17. «Мы с женой попросили бабулю купить в магазине чипсы с луком и сметаной. Сметану она купила отдельно»

18. «Помогал бабушке с переездом. Разбирая древний шкаф, она дала мне эту рубашку со словами: „О, держи, новая рубашка, никто не носил. Тебе пойдет“»

19. «Бабушка попробовала бургер и сказала, что сама может такой сделать. И сделала!»

20. «Бабуля разгадывала кроссворд. Ну а что, по-моему, логичный ответ»

21. «То самое чувство, когда к тебе переезжает бабушка, а вместе с ней 100 кг лука»

Бонус: «Коротко о бабушках»