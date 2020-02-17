20 человек, которые завели собаку и теперь разгребают последствия

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Владельцы собак ведут более активный образ жизни, чаще гуляют. К тому же питомца нужно не только выгулять, но и накормить, искупать, привести в порядок. Вся эта рутина — всего лишь небольшая плата за удовольствие иметь в своем доме настоящего друга, который всегда рад встрече. Герои нашей подборки поделились в соцсетях красноречивыми зарисовками о том, что значит быть собачником.

AdMe.ru прошерстил интернет, чтобы порадовать читателей историями и фото ситуаций, в которых узнает себя каждый, кого дома встречают звонким лаем.

«Моя Хейли, ей 15. Она встает и идет со мной в каждую комнату, несмотря на то, что это очень тяжело для нее. Одно из самых любящих и преданных животных, которые у меня были»

«Моя собака пыталась стащить плюшевую игрушку малыша с книжной полки, поэтому мы убрали ее в кроватку. Застукали снова»

«Попросила ее прекратить покусывать мои ноги»

«Это моя дорогая старушка. У нее болят суставы, и мы даем ей обезболивающее. Мы заметили, что ей становится намного лучше, когда она сидит в теплой воде»

«Шерлок, пока был у бабушки, так растолстел, что складочки появились. Ограничиваю теперь. Вкусняшки — только специальные для собак. Но не пироженка»

Разбудить хозяйку, чтобы накормила, да пораньше — почетная миссия любого пса

«Понятия личного пространства в моем доме не существует, и меня это полностью устраивает»

«Это Миллер. Он был жирненьким мальчиком и тяжело трудился, чтобы постройнеть. Я рад поделиться фотографией, показывающей его прогресс»

Наконец разгадана тайна, почему даже на чистой, постиранной одежде всегда есть светлые волосы

Даже самый большой мальчик нуждается в поддержке, несмотря на миниатюрность хозяйки

Логика пса: «Если я буду держать ее руку, она никогда не перестанет меня чесать»

Когда в доме есть большой питомец, кровать вам больше не принадлежит

«Наконец-то поймали на месте преступления того, кто ворует у нас туалетную бумагу»

Прогулка — то еще приключение, с препятствиями и элементами воспитательной работы

«У кого-нибудь есть инструкция по сборке собак? Кажется, моя сломалась»

Когда у вас 2 собаки, вероятно, одна их них будет доминировать над второй. Или же они станут друзьями, но одно другому не мешает

Он любит свинок. У него есть коробка, набитая разными игрушками, но все, чего он хочет, — это свинки

Авторитет хозяйки, действующий на питомца безотказно

«Я вернулась из ванной и обнаружила, что мой бутерброд исчез. Я бы сделала вывод, что съела его и забыла, но весь пол был в кусках салата. Мой пес терпеть не может салат»

Кажется, он на что-то недвусмысленно намекает

А какие привычки есть у вашего домашнего питомца? Делитесь фото в комментариях!