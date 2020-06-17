20+ доказательств того, что материнские обязанности животных мало чем отличаются от человеческих
Родителем быть легко. Только тогда, когда малыш сладко спит. Остальное же время приходится непрестанно заботиться, воспитывать и проявлять бдительность, чтобы чадо не начудило. Этот тяжкий труд ложится и на плечи наших питомцев, когда у них появляются детеныши.
Мы в AdMe.ru с помощью подборки фото беремся доказать, что задачи материнства у животных мало чем отличаются от человеческих.
Мама должна всегда присматривать за малышом
Понимать, что он познает мир, когда пробует все на вкус. Даже если это твое ухо
В любой момент быть готовой к атаке
Знакомить его с окружающим миром
Быть ему надежным поводырем
Занимать удобную позицию для наблюдения
Прятать малыша от любопытных глаз
Гордиться его талантами и достижениями
Внимательно осматривать все его игрушки
Иногда нуждаться в покое, но не получать его
Временами прибегать к помощи няни
Уметь принимать пищу в любых условиях
Понимать, что прилечь на минуточку не получится
Прислушиваться к его просьбам
Позволять ему сидеть у себя на шее. В прямом смысле
Сохранять спокойствие, если малыш не хочет мыться
Принимать заботу и от него
Обучать, как пользоваться каждым предметом в доме
Увлекаться игрой вместе с ним
Не терять надежду, что получится уложить его спать
Любить и знать, что эта любовь взаимна
А у ваших любимых питомцев есть малыши? Ждем фотографий в комментариях.
Фото на превью Taters0290 / reddit