20+ доказательств того, что материнские обязанности животных мало чем отличаются от человеческих

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Родителем быть легко. Только тогда, когда малыш сладко спит. Остальное же время приходится непрестанно заботиться, воспитывать и проявлять бдительность, чтобы чадо не начудило. Этот тяжкий труд ложится и на плечи наших питомцев, когда у них появляются детеныши.

Мы в AdMe.ru с помощью подборки фото беремся доказать, что задачи материнства у животных мало чем отличаются от человеческих.

Мама должна всегда присматривать за малышом

Понимать, что он познает мир, когда пробует все на вкус. Даже если это твое ухо

В любой момент быть готовой к атаке

Знакомить его с окружающим миром

Быть ему надежным поводырем

Занимать удобную позицию для наблюдения

Прятать малыша от любопытных глаз

Гордиться его талантами и достижениями

Внимательно осматривать все его игрушки

Иногда нуждаться в покое, но не получать его

Временами прибегать к помощи няни

Уметь принимать пищу в любых условиях

Понимать, что прилечь на минуточку не получится

Прислушиваться к его просьбам

Позволять ему сидеть у себя на шее. В прямом смысле

Сохранять спокойствие, если малыш не хочет мыться

Принимать заботу и от него

Обучать, как пользоваться каждым предметом в доме

Увлекаться игрой вместе с ним

Не терять надежду, что получится уложить его спать

Любить и знать, что эта любовь взаимна

А у ваших любимых питомцев есть малыши? Ждем фотографий в комментариях.