20 ситуаций, которые поймут лишь те, у кого есть родные брат или сестра

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Семейные отношения — штука сложная. Особенно если это отношения между братьями и сестрами. Именно к этим людям отлично подходит выражение «от любви до ненависти — один шаг». Ведь достаточно лишь нескольких секунд, чтобы мирная беседа переросла в грандиозный скандал, а ярый спор закончился объятиями. Но такие повороты судьбы делают эти отношения только крепче.

AdMe.ru предлагает окунуться в мир интриг, заговоров и просто забавных ситуаций, которых бы не случилось, если бы за ними не стояли самые родные люди — братья и сестры.

«Сестра прислала мне это сообщение после того, как мама не смогла дозвониться мне целых 12 раз»

«Тебе конец».

«Брату понадобилось место, чтобы остаться на ночь, поэтому я построил ему дом»

Родные всегда знают, как поддержать твои новые отношения

«Моя сестра подарила мне звездочку слева, когда я окончила среднюю школу. А ту, которая находится справа, – когда я получила свой диплом в колледже»

«Ты еще не испортила свою жизнь». «Ты пыталась».

«Я подарил своей девушке велосипедный шлем, а ее родной брат — балаклаву с принтом лица Дрейка. Эти два подарка просто созданы друг для друга»

"Именно так моя 12-летняя сестра встречала меня в аэропорту, когда я возвращалась домой из своей школьной поездки"

«Алекса, добро пожаловать домой после реабилитации. 90 дней трезвости. Пока, таблетки. Полная свобода от наркотиков».

Кажется, эта способность у них с рождения

«Когда брат прислал свое фото с просьбой не показывать его никому. Ага, конечно. Теперь это должен увидеть весь интернет»

И иногда это борьба не на жизнь, а на смерть

«Парень моей сестры сделал ей предложение, но в этот день ее маникюр был испорчен»

«Лучший рождественский подарок, который я могла получить»

«Я не знала, что подарить тебе, поэтому я просто подарю вот эту коробочку».

Как правило, отношения в семье делятся на 2 типа

«Написала сестре, что я оставила ей пиццу, поэтому, когда она придет со школы, ее ждет вкусняшка. Но я не уточнила размер пиццы»

«Уже который год мы с сестрой соревнуемся за худший подарок на Рождество. В этом году победила она»

По всей видимости, эти двое живут где-то в параллельной Вселенной

«Моя сестра постоянно делает это, просто чтобы не выбрасывать пустые бутылки»

Главное — успеть сказать это первым

Но все становится по-другому, когда мы взрослеем. Именно тогда просыпается настоящая забота друг о друге

Девушка поделилась в своем Twitter запиской от младшего брата, которую он оставил, когда узнал, что она была удочерена его родителями

«Я просто хочу, чтобы ты знала, как сильно я люблю тебя. Мне все равно, что говорят люди, но ты всегда будешь моей сестрой, моей кровной сестрой. И помни: ты лучшее, что случалось в моей жизни. Я люблю тебя всем сердцем. Спасибо за ту помощь, которую ты оказываешь мне, спасибо, что наставляешь меня на правильный путь. И я всегда буду рядом с тобой так же, как и ты всегда была рядом. С любовью, твой брат».

Бонус: парень убедил своего родного брата, что тот абсолютно невидим

I highly recommend that everyone turns their siblings invisible HAHAHAH pic.twitter.com/SK4jLw7cNa — DAVID DOBRIK (@DavidDobrik) September 6, 2018

А какие у вас отношения с близкими?