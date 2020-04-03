20+ дизайнеров, у которых креатив и вредительство идут рука об руку
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Дизайнеры — натуры творческие, и, безусловно, создавая свои творения, они хотят как лучше. А в итоге порой появляются настолько оригинальные конструкции и вещи, что их не под силу оценить даже людям с богатой фантазией. Еще более интересные задумки и результаты получаются у людей, которые уверены, что они сами себе художники и архитекторы.
Мы в AdMe.ru вдоволь нахохотались, глядя на дизайнерские ляпы со всего мира. Приглашаем и вас присоединиться и поднять себе настроение.
Стоит ли стучаться?
На вопрос «Который час?» ты такой: «Эээээ...»
Этот держатель для мыла есть у многих. Как вы думаете, почему им почти никто не пользуется?
Лимон в костюме пчелы выгуливает имбирь
Только посмотрите в эти голубые глазки — и уже не сможете забыть этот свитер
Так много вопросов и так мало ответов
Почему шнур решили пустить именно впереди тостера?
Лупа с подсветкой. Чем вдохновлялся конструктор?
Поместите сушилку для рук прямо над радиатором — и вы многое узнаете о появлении ржавчины
Еще одно классное решение — дозатор мыла для рук прямо над краном
Бедный, бедный Губка Боб
Это коллекция фильмов о Гарри Поттере на DVD
Дизайнерская лаборатория: «Мы возьмем колпачок и сделаем его... отдельно! Это гениально!»
Наконец-то реалистичные манекены в магазине женского нижнего белья
«Модные салфетки. При покупке внимания не обратил, а сегодня что-то взгляд зацепился за них»
Cерийный спорткар Blobfish Supra
Когда хотел уникальный дизайн для кухонного гарнитура
Удобная футболка
Как вы считаете, плохими дизайнерами рождаются или становятся в попытках угнаться за модой?
Фото на превью Bukkake_Monster / reddit