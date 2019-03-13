20+ честных фото о том, как выглядит реальная жизнь сильных и независимых мужчин

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Холостых людей в обществе принято жалеть. Окружающие окидывают их сочувствующим взглядом и все время хотят с кем-то познакомить. В то же время количество людей, предпочитающих свободную жизнь, неуклонно растет. При этом, к примеру, в России неженатых мужчин вдвое больше, чем незамужних женщин.

AdMe.ru решил разобраться, на самом ли деле жизнь холостяка так грустна. Фотографии пользователей сети ответили на этот вопрос лучше любых слов.

1. В холодильнике холостяка всегда можно найти лед

2. «Эта пицца готовилась 6 часов, пока я, выпивший, спал, сидя прямо перед духовкой»

3. Даже в самом грустном событии можно найти выгоду

4. Но иногда новый статус — это новые открытия

5. Когда за приготовление ужина берется мужчина

6. Весь секрет — в грамотной подаче

7. Посуду после еды мыть необязательно

8. Мужские вечеринки проходят совсем не так, как женские

9. А так выглядит кухня, когда холостяк готовит чили

10. Доброе утро свободного мужчины

11. Отдых у каждого свой

12. «Единственное, что мне досталось после развода. Считаю себя победителем»

13. «Жена уехала. Теперь животным можно все, в том числе лежать на кровати»

14. Краткая инструкция, как разделить дом после развода

15. Но жизнь налаживается. И ты вновь веселишься с друзьями

16. Катаешься на колесе обозрения, даже если вы все боитесь высоты

17. Рацион холостяка: больше мяса, гарнир необязателен

18. Никто тебе не запретит «вредный» обед

19. А на мальчишнике можно себе позволить любые глупости, не боясь показаться ребенком

20. И если 41-летний мужчина решил купить себе цветы, то кто его в этом упрекнет?

21. Ну как в такого не влюбиться?