20+ честных фото о том, как выглядит реальная жизнь сильных и независимых мужчин
Холостых людей в обществе принято жалеть. Окружающие окидывают их сочувствующим взглядом и все время хотят с кем-то познакомить. В то же время количество людей, предпочитающих свободную жизнь, неуклонно растет. При этом, к примеру, в России неженатых мужчин вдвое больше, чем незамужних женщин.
AdMe.ru решил разобраться, на самом ли деле жизнь холостяка так грустна. Фотографии пользователей сети ответили на этот вопрос лучше любых слов.
1. В холодильнике холостяка всегда можно найти лед
2. «Эта пицца готовилась 6 часов, пока я, выпивший, спал, сидя прямо перед духовкой»
3. Даже в самом грустном событии можно найти выгоду
4. Но иногда новый статус — это новые открытия
5. Когда за приготовление ужина берется мужчина
6. Весь секрет — в грамотной подаче
7. Посуду после еды мыть необязательно
8. Мужские вечеринки проходят совсем не так, как женские
9. А так выглядит кухня, когда холостяк готовит чили
10. Доброе утро свободного мужчины
11. Отдых у каждого свой
12. «Единственное, что мне досталось после развода. Считаю себя победителем»
13. «Жена уехала. Теперь животным можно все, в том числе лежать на кровати»
14. Краткая инструкция, как разделить дом после развода
15. Но жизнь налаживается. И ты вновь веселишься с друзьями
16. Катаешься на колесе обозрения, даже если вы все боитесь высоты
17. Рацион холостяка: больше мяса, гарнир необязателен
18. Никто тебе не запретит «вредный» обед
19. А на мальчишнике можно себе позволить любые глупости, не боясь показаться ребенком
20. И если 41-летний мужчина решил купить себе цветы, то кто его в этом упрекнет?
21. Ну как в такого не влюбиться?
Вероятно, вы не так себе представляли холостяцкую жизнь?