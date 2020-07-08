20+ человек честно признались, что им слышалось в песнях
Для ослышек есть даже специальный термин «мондегрин» (англ. mondegreen), который означает «переосмысление неверно понятых на слух слов». И конечно, каждый из нас когда-либо домысливал ту или иную строчку из песни, а судя по нашему бонусу, такой обработке подвергались не только музыкальные хиты.
Мы в AdMe.ru, создавая эту подборку, без преувеличения плакали от смеха, а некоторые из нас только «в сегодня лет» узнали, что пели некоторые песни неправильно. А у вас случилось подобное просветление после прочтения нашей статьи?
- А про писисюх песню никто не знает? И мы не знали. А оказывается, петь надо было так. «Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти ПИСИСЮХ». © Светлана Левченко / Facebook
- Йумахо, йумасо. Шедевр от Modern Talking. © Andrei Vedom / Facebook
- «И конечно, прибивать лучше хором», тем более что по тексту там и дощечки есть, и лесенка. Все сходится. © Александр Платонов / Facebook
- Я долгое время была уверена, что это патриотическая песня Пугачевой о войне: «И переждать не сможешь ты трех человек у автомата». Сразу слезы наворачивались, жалко так наших солдат было... © Татьяна Водяницкая / Facebook
- А я в детстве в песне «Плачет девочка в автомате» четко слышала «КУДРИЗЯБКОЕ пальтецо» вместо «кутаясь в зябкое пальтецо» и все пыталась выяснить, что за зверь такой — кудризябка... © Татьяна Наумова / Facebook
- Ну как слышу, так и пою. Я в детстве пел песню про Учкудук: «Кучка дур у колодца. Пусть на них, пусть на них светит солнце». © Леон Карецкий / Facebook
- «В кучку дуууб! Три колодца. Защити, защити нас от солнца. Ты в пустыне спасительный круг. В кучку дуууб...» © Olga Melis Büyükçam / Facebook
- В «Мушкетерах» мне в детстве слышалось «красавицу и губку». Так как губка для мытья по логике не вписывалась, представлялась эдакая красавица, которая протягивает губу для поцелуя. Почему одну? Ну песня-то про французов — может, им для поцелуя одна губа нужна. © Tatiana Aktova / Facebook
- К нам в кафе девчата пришли как-то и попросили поставить песню группы «Иванушки» «Чиполлино Пу». Это было в 99-м, а смеемся до сих пор над тополиным пухом. © Галия Майлыбаева / Facebook
- А мы в школе учили песню Визбора «Милая моя», и я все время пела «милая моя, солнышко лесное, ДЕВКА ХИТРАЯ, встретишься со мною» вместо «где, в каких краях встретишься со мною». Оригинальную версию узнала только в сознательном возрасте, и жизнь разделилась на до и после. © Александра Охапкина / Facebook
- Моя дочь в 3 года мне рассказывала, что есть такие птицы — мудалы. Выяснилось, что из песни: «Сорока-ворона кашу варила... Это — мудала! Это — мудала!» © Анна Баранова / Facebook
- Младший брат в детстве пел: «Мы поедем, мы помчимся на коленях утром ранним...» © Olga Pershina / Facebook
- Дочка переписывалась с сербом, и он как-то написал ей, что ему нравится русская народная песня «Калин, камалин, камалин, камая». © Lalita Samsonova / Facebook
- Татьяна Овсиенко пела про женское счастье: «И по тишине аллей мы пойдем под ручку прогуляться перед сном». Лет 8 не мог понять, кого она просит: «И потише, не аллей». ©
Ренат Аскаров / AdMe
- Муж по молодости (ух, давно это было, еще в начале 80-х) слушал Modern Talking. И его батя все время спрашивал его, мол, чего они там поют такое: «Я нахал, я насос»? А слова были: «You’re my heart, you’re my soul». © Майор Пронин / AdMe
- Песня из «Служебного романа»:
Моей душе покоя нет, весь день я жду Кавота.
Без сна встречаю я рассвет, и все из-за Кавота.
Со мною нет кого-то, ах, где найти Кавота?
Могу весь мир я обойти, чтобы найти Кавота,
Чтобы найти Кавота, могу весь мир я обойти...
(Странное такое имя — Кавот, так мне думалось.) © Юрий Смирнов / AdMe
- Дочка у знакомых пела: «Миллион, миллион, миллион алых роз из окна, из окна, из окна... беляшииии». «Би-2», вопрос к песне «Моя любовь»: какого цыпленка там нужно кончить? «Кон... кончить цыпленка... Ты... ты ждешь ребенка оооот меняяяя». © Ежик в океане / AdMe
- Вспомнилась песня про застигнутого любовника: «Одинокий голый на карнизе за окном смотрит на меня, стучится в дом...» На самом деле там «голубь». © Эргосум / AdMe
- Ну я в детстве была уверена, что София Ротару поет про гордую девушку по имени Лаванда: «Лавандаааа, гордая Лаванда». Еще подбородок старалась повыше задирать, когда подпевала. Входила в роль, так сказать. © Огонек / AdMe
- Надо же, всегда в песне у «Братьев Грим» слышала: «Хлопай ресницами и взлетай, ресницы не забывай». Оказывается, «присниться не забывай»... Но ведь логично: свои ресницы короткие — накладные не забывай. © Элла Алексеева / AdMe
- «ПЛАСТИНКИ КРУТИТ САДИСТ» вместо «пластинки крутится диск». Представьте себе этот «вальс-бостон». © Ирина Борзенкова / AdMe
- «Толе еще будет, Толе еще будет, Толе еще будет ой-ой-ой!» Не понимала, за что будут ругать Толю. © anatolievnaya / Twitter
- Одна подруга пела... «САМКА белого мотылька у открытого огонька...» © chudo_serj / Twitter
- В детстве, когда на граммофоне слышал песню про шаланды, полные кефали: «Но и молдаванки, и пересы обожают Костю-моряка». С молдаванками было ясно: «Цыганки-молдаванки собирают виноград», а вот пересы напрягали, и, поскольку «Википедии» еще не было, я решил, что это обрусевшие персы. © JoN_TM / Twitter
- А я всегда думал, что за такая «Надежда, мой конь подземнОй». © zaitsal / Twitter
- До 20 лет думал, что в заставке «Ералаша» поется: «Девчонки и мальчишки, а также и ХРАНИТЕЛИ...» Очень мучился вопросом, кто эти хранители и что они хранят. © TEFTELsbp / Twitter
- Еще нравилась в детстве песня Ротару «КУКА-КУКАРЯЯМБА, девчоночка-смуглянкааа». Про хутор осознал сильно позже. © tyshasprochto / Twitter
- Я живу с человеком, который все детство думал, что в песне поется: «Что тебе снится, крейсер-обжора...» © annamzrchk / Twitter
- От создателей «И в гостиной при свечах он танцевал как мог». Как МОГ. © ekrovyakov / Twitter
- Мне слышалось в песне Кадышевой: «Течет ручей, бежит ручей, не свинничай, ни яничай». © tak_milo / Twitter
- Брат в песне «Группа крови» Цоя вместо строки «Я не хочу победы любой ценой» задумчиво гнусил: «Я не хочу ОБЕДАТЬ любой ценой». И опять же у Цоя вместо «Сесть на электрический стул или трон» слышал: «Сесть на электрический стул „ЭЛЕКТРОН“». Название, мол. Стул же электрический. © DmRostov / Twitter
- «Завтра в семь двадцать две я буду сидеть в огне, лететь в самолете и думать о пилоте». © keke_joba / Twitter
- «Младший лейтенант, берегит сердца, безымянный палец без конца». И я вообще не понимала, зачем этот сюр. © yumochka / Twitter
Бонус: не про песню, но все же
- Из правил в метро: «Обо всех происшествиях немедленно сообщать БЕЗУМНЫМ ПОВСТАНЦАМ!» Оказалось, дежурному по станции... © Алекс / AdMe
- Я, например, никогда не видела, как это словосочетание пишется, всегда на слух воспринимала, поэтому до 24 лет говорила «воздушно-кабельным путем». © Gr_Anuta / Twitter
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Я вообще, бедная, все свое детство голову ломала над вопросом, кто такой Баран Кигну (ну, «баранки гну»). © kmchtsk_dchk / Twitter
Фото на превью © Светлана Левченко / Facebook