20+ человек честно признались, что им слышалось в песнях

Для ослышек есть даже специальный термин «мондегрин» (англ. mondegreen), который означает «переосмысление неверно понятых на слух слов». И конечно, каждый из нас когда-либо домысливал ту или иную строчку из песни, а судя по нашему бонусу, такой обработке подвергались не только музыкальные хиты.

Мы в AdMe.ru, создавая эту подборку, без преувеличения плакали от смеха, а некоторые из нас только «в сегодня лет» узнали, что пели некоторые песни неправильно. А у вас случилось подобное просветление после прочтения нашей статьи?

Бонус: не про песню, но все же