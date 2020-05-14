20 человек рассказали, откуда растут ноги их экзотических прозвищ

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Таня Могила, Вовка Колдун и Паша Трипуля — это не герои какого-нибудь комедийного ситкома, а самые обычные люди. За ними, как и за многими нами, в разное время закрепились прозвища, истории происхождения которых одна уморительнее другой. Судите сами.

AdMe.ru просто не смог обойти стороной 20 человек, которые рассказали о самых диковинных кличках, встречавшихся им в жизни.

Сосед по даче — мужик под 50 лет, рост под 2 метра, вес уверенно за 110 кг. При всей этой брутальной харизме соседи зовут его Русалочкой. Всегда было любопытно, при чем здесь этот сказочный персонаж. В жизни мировой мужик, отзывчивый, добродушный, с юмором. Как-то зашел Русалочка к нам на огонек: шашлыки жарили. Коньячок способствовал спросить о происхождении данного прозвища. Отвечает: «Давно это было, лет 10 назад. Я жене землю вскопал под грядки, она попросила пройтись по вскопанной земле, грядки наметить. Иду я, ногами семеню по-гусиному, а с соседней дачи девочка кричит: „Мама, смотри, как дядя смешно ходит! Как Русалочка, когда у нее ноги появились!“ Все, с тех пор я Русалочка. А я даже плавать не умею». © Sibirskix / Pikabu

А у меня друг желтухой болел. Нам сказали, что он ее подцепил, когда купался в водоеме, и что переносчиками являются утки. В общем, Дональд Дак он. © edmatsaberidze / Twitter

У моего отчима кличка Гудини, потому что как только надо за что-то платить, он пропадает и мама остается одна на кассе. Жадный, как черт. © lateefa / Pikabu

Когда я училась в школе, у меня была «некрасивая подружка». Ну то есть я такая классная, а она при мне. Да, сейчас мне за это стыдно, но тогда было так. Она была полненькая девочка, и прозвали ее наши парни Апельсинка. Так мило. Я подумала: «Ну уж если она Апельсинка, то я, такая клевая... Я... Я прямо не знаю, такого классного слова и не придумали еще!» И стала ждать с вожделением, как же назовут меня. И вот в один прекрасный день я узнаю, что меня называют Зелибоба (это такое огромное синее лохматое существо из «Улицы Сезам»). Я была в шоке. Ну как так?! Даже выяснять пошла, что за несправедливость вселенной по отношению к первой красавице школы. А они мне: «Прости, но у тебя такая походка...» Ценители, блин, прекрасного. Похоже, с тех пор «некрасивая подруга» — это я. © Odiosa / Pikabu

В детстве в нашем дворе жила женщина, которая летом, даже в жаркую погоду, ходила в плаще. Ее звали Синоптик. © fields_forever / Twitter

У нас на работе был Паша Трипуля. По его рассказам, у него 3 пулевых ранения. © Sergey_Sevchenk / Twitter

Сидела с подругой в пельменной. В какой-то момент к нам подходит девушка с тарелкой нетронутых пельменей в руке и говорит: «Девочки, извините, это так неловко, но вы не хотите пельмешек? Я себе сильно много заказала, наелась до отвала, а они такие вкусные — жалко выбрасывать...» Вот так в нашем кругу подружек появилась еще одна, по прозвищу Пельмешка. © Палата № 6 / Vk

У нас в группе был парень по прозвищу Тафт-Три-Погоды, тогда как раз по телевизору реклама этой штуки была. А дали ему эту кличку за прическу: и в дождь, и в снег, и в ураганный ветер у него волосы стояли дыбом, совершенно не реагируя на внешние раздражители. © Mr.Snowman / Pikabu

В группе была девочка Таня по прозвищу Могила. Могилой она стала так. Преподаватель сказал по поводу курсовой работы одного камрада, что чертежи такие горбатые — их только могила исправит. Камрад попросил Таню помочь изменить чертежи. Пока препод принимал остальных, Таня быстренько исправила все косяки. Спустя час на втором заходе преподаватель высказался в духе: «Ну ничего себе, имярек, судя по скорости, тут не простая могила поработала, а братская». Обе цитаты слышало полпотока, и спустя год почти никто не помнил, как Могилу по паспорту зовут. © zigoota / Pikabu

В моей семье есть тетя, которую мы называем Королева Англии, потому что она одевается так интересно, дешево, но с изюминкой. Пришла к нам в белом пальто, и шляпка белая. Дали ей прозвище. Так теперь мой папа, когда она приходит, ей фанфары с порога включает, на колено встает и руку целует. Смеемся, она не обижается, наоборот, хохочет с нами. Люблю таких. © Подслушано / Vk

В стародавние времена слышал историю от знакомого. В армии, на каких-то «выездных мероприятиях», жили в лагере, состоящем из больших палаток, и в каком-то месте по воздуху были протянуты провода. Парень пошел ночью по малой нужде и каской наткнулся на провода. Его неплохо шарахнуло. С тех пор у него кличка Троллейбус. © Mireashnik / Pikabu

У моей бабушки в деревне есть чувак, который весит больше 120 кг, когда на диете. Прозвище, естественно, Фитнес. © f_sherstobitov / Twitter

У нас на заводе просто Disney! Двое молодых закадычных друзей решили подшутить над нашим фрезеровщиком (120 кг веса, 190 см роста), он гайки вытачивает. Так они его Гаечкой и прозвали, ходят ржут над ним. А он взял их за шкирки и говорит: «Слышь, бурундуки! Я не Гаечка, я, блин, Рокфор!» Ржали всем цехом. К нему кличка не привязалась, а эти так и стали Бурундуками. © Подслушано / Vk

Мне было года 4, когда я пришла к своей бабушке на работу «погостить». Она работала в магазине бухгалтером. Однажды я там увидела высокого мужчину лет 50 с мелкими седыми кудряшками на голове (он был грузчиком). Ну, я и сообщила бабушке и ее коллегам, что этот мужчина — Сиси́ (герой сериала «Санта-Барбара»). С тех пор его так все и называли — Сиси́. © TinyBunny / Pikabu

В селе, в котором я вырос, живет Вовка Колдун. Нет, будущее он предсказывать не умеет. Просто его отца все называли Шаман. © VladFrolov / Pikabu

У нас во дворе был парень по прозвищу Робот. Все дело в том, что он ничем особо не увлекался, а когда в нашем небольшом поселке открылась качалка, друзья его туда затащили и он проникся. Я бы даже сказал, проникся намного больше тех, кто его привел, потому что занимался там безвылазно, каждый день, без выходных и без ног (в прямом смысле слова). Уж не знаю, куда смотрели его родители, но он качал торс и руки все 7 дней в неделю без выходных и ни дня не качал ноги. И считал, что усталость и боль только делают его сильнее. Кончилось все довольно предсказуемо: локти «заклинило». Не помню, просто его свозили в травматологию или положили в больницу, но отчетливо помню, что где-то 6–10 месяцев он ходил с согнутыми под 90 ° в локтях руками. За что, собственно, и получил прозвище Робот. © Finn163 / Pikabu

Работала на заводе по переработке красной рыбы. Смены были ночные. Команда дружная. Заметили, что один из сотрудников собирает рыбные сердечки. Ну и стал каждый ему помогать, так и набрали с килограмм. Прозвище потом ему дали Сердцеед. © Подслушано / Vk

У меня в классе был мальчик по фамилии Пулеметов. И учителя посчитали, что будет очень весело посадить его со мной. Меня зовут Аня. С 1-го по 12-й класс я была Анка-пулеметчица. © Babka.jozka / Pikabu

Признавайтесь, как вас называли в школе или как вас шутливо зовут в кругу семьи или на рабочем месте. Какие забавные прозвища других людей вы знаете?