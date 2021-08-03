20+ человек рассказали о еде, которую настолько терпеть не могут, что хоть тарелку в окно выбрасывай

У многих людей сложные отношения с едой. Кого-то родители в детстве заставляли есть печень и чеснок, чтобы не болеть, и потом человек на эти продукты даже смотреть не может. А кому-то делается дурно от укропа. Настолько, что смущает он даже в чужой тарелке.

Мы перечитали комментарии в тематическом обсуждении на Reddit и отметили самые нелюбимые продукты, которые портят людям все гастрономическое удовольствие. В бонусе вас ждет несколько потешных историй от авторов AdMe.ru.

***

Я из тех людей, которые не могут есть кинзу. Сначала все всегда считают, что я просто привереда, и пытаются подсунуть ее мне в тарелку. Но, серьезно, у меня она ассоциируется по вкусу с сильно запущенным аквариумом. © bigsursurge / Reddit

Я не понимаю, зачем добавлять в суп или тушеное мясо куриную кожу. Да, вкус она дает отличный, но эта резиновая склизкая текстура... © juancake511 / Reddit

***

Авокадо для меня на вкус как тухлятина. В гуакамоле, если он хорошо приготовлен, вполне допустимо. Самое ироничное в этой ситуации то, что я мексиканец. © Athriz / Reddit

***

Не могу есть помидоры в сыром виде, потому что в детстве папа наказывал меня, когда я хныкала и просилась к маме, тем, что заставлял съедать очень много помидоров черри. И теперь, естественно, я даже смотреть на них не могу. А так хотелось бы. Салат «Капрезе», например, потрясающе выглядит, но не могу я себя заставить его есть. © xombae / Reddit

В детстве в гостях у друга принялся было за тарелку хлопьев, как вдруг заметил, что у молока странный вкус. Спросил у его мамы. Оказалось, что молоко козье. На мой вопрос, почему не коровье, она сказала: «Ну, знаешь, мы считаем, что коровье молоко — для телят». Странноватая она была, конечно. © stillbatting1000 / Reddit

***

Всегда говорю, что у козьего сыра такой вкус, будто ты только что лизнул козу. © Clatato / Reddit

***

Вкус и запах у трюфельного масла такой, будто Glade выпустил освежитель воздуха с запахом затхлого чеснока и кто-то напрыскал этим ваше блюдо. © Carbonaraaura / Reddit

Терпеть не могу орехи в чем угодно. Люблю их сами по себе, но в блюдах, десертах, конфетах они совершенно бессмысленны и только все портят. © MyStationIsAbandoned / Reddit

***

Сельдерей не люблю в любом виде: приготовленный, нет — неважно. Моей бабушке потребовалось 18 лет, чтобы понять, что я бы ел ее фирменный макаронный салат, если бы она не добавляла в него сельдерей. © treeswithoutknees / Reddit

Если упаковать что угодно в пакет или контейнер, в котором лежал банан, все будет пахнуть бананом. Нет, я люблю бананы, но этот всепроникающий запах — нет. Коварные бананы — кошмар каждого ланча в контейнере. © alicat9713 / Reddit

***

У мини-кукурузы вкус затхлого белья. В теории она вообще не должна быть противной, и я даже не против ее любить. Но каждый раз, когда я решаю попробовать ее вновь, вспоминаю, почему я ее ненавижу. © goblyn79 / Reddit

Когда я работала в McDonald’s, в меню появился бургер с сыром с голубой плесенью. Люди прямо бесились из-за этого сыра. Один мужчина как-то раз даже швырнул свой бургер в сотрудника. © nebula561 / Reddit

***

Не могу есть внутренние органы птицы: сердце и вот это вот все. Многие люди едят их с удовольствием. Мои коты тоже. Собака, кстати, к такому даже не притронется. © AgentWooper / Reddit

***

Почему-то вкус болгарских перцев кажется мне подозрительным, будто это что-то, чего есть не надо. Вот вы в детстве ели когда-нибудь траву или листья, просто чтобы узнать, какие они на вкус? Перец для меня по вкусу такой же — очень горький. © JottoJotto / Reddit

У меня сложные отношения с луком. Репчатый — плохо, а красный — вообще изобретение дьявола. Он мне настолько не нравится, что напрягает даже в чужих блюдах. © Soobadsomething / Reddit

***

Моя мама делает очень вкусный карри. А потом портит его изюмом. И заварной крем, и булочки, и печенья, и пирожные, и бисквит — все это она портит изюмом. © Yeehaagiddyupvacuum / Reddit

Целые горошинки перца, которые обязательно застревают в зубах, и ты еще долго чувствуешь этот суперъяркий вкус. Это вот самое ужасное. © Goatiac / Reddit

***

Я не привереда, но если почувствую хоть намек на оливки, есть не смогу. Каждые несколько лет убеждаю себя в том, что это все в моей голове, и пробую снова. И... не люблю я оливки, в общем. © OneArchedEyebrow / Reddit

***

Все, кто меня знают, думают, что я сумасшедшая, но я не люблю свежие огурцы, хотя люблю соленые. Если огурец был в блюде, я почувствую это, даже если его потом убрали. © SpaceMarinesAreThicc / Reddit

Грибы. Я как-то не особо доверю тому, что вроде как живое, но не животное и не растение. Есть такое не буду. © LopensLeftArm / Reddit

***

Не выношу вкус хрена: он напоминает мне бензин. Всегда проверяю список ингредиентов острого соуса, чтобы убедиться, что его там нет. © Pacos_Pickles / Reddit

***

Как-то в детстве я попробовала курицу с розмарином и спросила у мамы, почему она на вкус как рождественская елка. © throwawaygrosso / Reddit

***

Мой организм буквально не дает мне есть натто (японское блюдо, приготовленное из сброженных соевых бобов. — Прим. AdMe.ru). Он сразу посылает мне сигналы вроде таких: «Так, ты принимала очень много глупых решений о том, что съесть, но только не это! Я не позволю нам погибнуть вот так!» © Aayin / Reddit

Бонус: истории наших авторов

Я всеядна, но вот яблоки в салатах терпеть не могу. Отдельно яблоки ем, а вот нарезанное яблоко в каком-нибудь салате — фу. Много лет назад с молодым человеком пошли впервые в гости к его маме. И вот за столом родительница рассказывает, что у нее самая вкусная селедка под шубой, потому что она натирает еще яблоко. После такой подводки к салату не стала ничего говорить и из вежливости съела немного и похвалила.

***

Я выплевывала шпроты за угловой диван на радость бабушкиным кошкам. Просто не ела в детстве рыбу, а бабушка считала это «капризом» и запихивала ее в меня.

***

Не могу есть зерненый творог. Он у меня в горле застревает. В детстве казалось, что он там растопыривается и начинает прямо обратно карабкаться.

***

Со мной просто все: я не ела только еду коричневого цвета. А теперь ем все. Разве что устриц не буду. Не доверяю я им.

***

Ненавижу мелко нарезанный укроп (в салате, супе и так далее)! Я смотрю на то, как он облепляет всю еду и даже тарелку, и представляю, что он точно так же сейчас облепит мою ротовую полость.