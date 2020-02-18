20+ человек признались, что осчастливило бы их в эту самую минуту
Согласно исследованиям, самым счастливым возрастом считается 33, 55 и 70 лет. Наименее радостной свою жизнь называют 44-летние люди. Однако в целом статистика показывает, что с годами мы становимся счастливее. В остальном же возраст всего лишь условность. Наша жизнь может заиграть яркими красками в любое мгновение. Иногда для этого достаточно простых объятий или горячей ванны, а в других случаях не обойтись без исполнения заветных желаний.
Мы в AdMe.ru всегда стремимся сделать наш мир чуточку лучше, в свете чего поинтересовались у пользователей соцсетей, что прямо сейчас сделало бы их счастливее. Оказывается, у каждого из них своя цена счастья.
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Снова забеременеть, будучи уверенной, что на этот раз ребенок появится на свет живым. © Plazmotic / Reddit
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Получить донорскую почку. © Saifyn87 / Reddit
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Прийти домой к моим прекрасным дочкам. Лечь на диван, завернуться в одеяло и чтобы между нами лежала собака и мы чесали ей брюшко, попивая чай и рассказывая друг другу о том, как прошел день. © teksti-tv666 / Reddit
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Чтобы моя жена ни в чем не нуждалась. Ей пришлось несладко в жизни, и ничто не сделало бы меня более счастливым, чем возможность сделать счастливой ее. © MrBynx / Reddit
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Дать моим родителям достаточно денег, чтобы они могли уйти на пенсию и ни в чем при этом не нуждались. © RavenTF1290 / Reddit
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Новый ноутбук. © kendrick_ace / Twitter
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Чтобы пошел снег и можно было пораньше вернуться домой. © 2ezyo / Reddit
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Принять горячую ванну с пеной, зажечь свечи, слушать любимую музыку, приготовить вкусный ужин, говорить вслух с самим собой, посмотреть фильм или любимое шоу, почитать книгу. © Tashara Nurse / Quora
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Чтобы моя бывшая девушка ко мне вернулась. © MADminer1003 / Reddit
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Выиграть в лотерею. Знаю, что это довольно банальное желание, но, если бы я могла материально обеспечить мою нуждающуюся семью, я была бы самой счастливой девушкой на свете. © LadyLish / Reddit
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Получить диплом и найти работу в игровой индустрии. © scobesx / Twitter
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Чтобы ОН хотя бы спросил, как у меня дела, а не сидел там с левыми бабами переписывался. Ну а так я просто хочу поесть. Дайте мне, черт возьми, поесть! © _Alisa_Styles / Twitter
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Чтобы мои дети успевали в школе и все мои близкие были здоровы. © kelechi8705 / Twitter
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Просто хорошенько вздремнуть. © sadlyecstatic / Reddit
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Чтобы в моей жизни был человек, который бы меня действительно любил, кому я была бы небезразлична и кто бы мне не лгал. © havering02 / Twitter
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Выплатить все долги. © JennaWraithe / Reddit
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Нетоксичные отношения и обнимашки. А еще лучше — и то и другое. © ApOc1911 / Twitter
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Серьезный разговор с людьми, которые мне дороги. Просто чтобы сказать им спасибо за надежду и вдохновение. Я не был бы собой, если бы не они. © NathanRuh / Twitter
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Чтобы моя жена подписала документы о разводе. © UrLittlePony / Reddit
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Меня бы осчастливила фраза: «О, наконец-то я все понял!» Дело в том, что я работаю учителем математики. © bdmac / Reddit
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Если бы я узнала от режиссера, что главные герои моего любимого сериала выжили. © SarraKrapivina / Twitter
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Чтобы завтра мне не нужно было идти на работу. © da_angry_bison / Reddit
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Домик посреди леса, возле реки. Аккуратный и симпатичный, с большим количеством окон, из которых открывается великолепный вид. Запах кедра и трубочного табака. Простая столярная мастерская и, возможно, маленькая студия живописи. Большой дровяной камин. Уютная кухня. Хороший кофе в разноцветных кружках. Куча книг и достаточно времени для того, чтобы их читать. Прогулки по лесу с женой и собакой. Рыбалка, катание на каноэ и обеды на берегу реки. Созерцание дикой природы. Написание картин. Маленький городок неподалеку (но достаточно далеко от дома), с хорошим книжным магазином, старой закусочной и шумной таверной (чтобы смотреть футбол). Старый, но надежный пикап, чтобы ездить в город и обратно. Долгие вечера, проведенные с женой. Мы слушаем музыку на виниловых пластинках, смеемся, хлопочем на кухне и занимаемся любовью. Достаточно времени, чтобы никуда не спешить, жить в гармонии с собой и делать все те вещи, которые не удавалось делать раньше. © CaptainWisconsin / Reddit
А что бы осчастливило вас в эту конкретную минуту?