20+ человек признались, что осчастливило бы их в эту самую минуту

Домик посреди леса, возле реки. Аккуратный и симпатичный, с большим количеством окон, из которых открывается великолепный вид. Запах кедра и трубочного табака. Простая столярная мастерская и, возможно, маленькая студия живописи. Большой дровяной камин. Уютная кухня. Хороший кофе в разноцветных кружках. Куча книг и достаточно времени для того, чтобы их читать. Прогулки по лесу с женой и собакой. Рыбалка, катание на каноэ и обеды на берегу реки. Созерцание дикой природы. Написание картин. Маленький городок неподалеку (но достаточно далеко от дома), с хорошим книжным магазином, старой закусочной и шумной таверной (чтобы смотреть футбол). Старый, но надежный пикап, чтобы ездить в город и обратно. Долгие вечера, проведенные с женой. Мы слушаем музыку на виниловых пластинках, смеемся, хлопочем на кухне и занимаемся любовью. Достаточно времени, чтобы никуда не спешить, жить в гармонии с собой и делать все те вещи, которые не удавалось делать раньше. © CaptainWisconsin / Reddit