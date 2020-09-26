20+ человек, которым твитами бомбить было на роду написано
Создать меткий твит сложнее, чем пост, ведь приходится ужимать свои мысли до парочки предложений. И хотя рецепт успеха известен — актуальность темы и краткость изложения сдобрить щепоткой юмора, — воспользоваться им может не каждый. Поэтому злободневные и забавные твиты и разлетаются как горячие пирожки.
У АdMe.ru тоже есть странички в соцсетях. Искренне надеемся, что вы на нас подписаны, ведь мы стараемся радовать вас новыми и интересными постами, писать которые учимся у лучших мастеров юмора в сети.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Как вы думаете, авторы остроумных твитов придумывают их случайно или это тщательно спланированные шутки?
Фото на превью snowy_robolamp / twitter