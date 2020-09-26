AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20+ человек, которым твитами бомбить было на роду написано

171153
2k

Создать меткий твит сложнее, чем пост, ведь приходится ужимать свои мысли до парочки предложений. И хотя рецепт успеха известен — актуальность темы и краткость изложения сдобрить щепоткой юмора, — воспользоваться им может не каждый. Поэтому злободневные и забавные твиты и разлетаются как горячие пирожки.

У АdMe.ru тоже есть странички в соцсетях. Искренне надеемся, что вы на нас подписаны, ведь мы стараемся радовать вас новыми и интересными постами, писать которые учимся у лучших мастеров юмора в сети.

1.

© olgagko / twitter

2.

© ars_l0nga / twitter

3.

© Ringlin2 / twitter

4.

© vlad_dfe / twitter

5.

© excoandreev / twitter, © nikolaev_dd / twitter

6.

© _mineralka_ / twitter

7.

© Brodie_Bruce / twitter

8.

© MsPutintseva / twitter

9.

© Livotovas / twitter

10.

© gnooskov / twitter

11.

© saut333 / twitter

12.

© chesnolena / twitter

13.

© jkgre3n / twitter

14.

© wdmhfsb / twitter

15.

© rosya_why / twitter

16.

© Woody_Albert / twitter

17.

© HeIIoSidney96 / twitter

18.

© vanadium1st / twitter

19.

© eleonora_aleks / twitter

20.

© Bobchensk / twitter

21.

© snowy_robolamp / twitter

22.

© andywokzyrg / twitter

Как вы думаете, авторы остроумных твитов придумывают их случайно или это тщательно спланированные шутки?

Фото на превью snowy_robolamp / twitter
171153
2k