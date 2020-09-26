20+ человек, которым твитами бомбить было на роду написано

Создать меткий твит сложнее, чем пост, ведь приходится ужимать свои мысли до парочки предложений. И хотя рецепт успеха известен — актуальность темы и краткость изложения сдобрить щепоткой юмора, — воспользоваться им может не каждый. Поэтому злободневные и забавные твиты и разлетаются как горячие пирожки.

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