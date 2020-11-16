20+ человек, которым для того, чтобы расстаться со своей половинкой, хватило одной мелочи
Отношения между людьми бывают очень хрупкими, и порой достаточно незначительной мелочи, чтобы бабочки в животе перестали порхать. Странный смех, ошибки в сообщениях, неожиданное поведение — и вот человек, еще недавно казавшийся таким родным, уже не вызывает никаких эмоций. И это в лучшем случае.
AdMe.ru уверен, что по-настоящему значимые отношения такими мелочами не испортить, но мы нашли истории людей, которые своим примером доказали обратное.
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Он крошил чипсы в магазинах. Мы встречались несколько месяцев и однажды пошли в магазин, чтобы купить кое-что на ужин. И тут он берет пакеты с чипсами и начинает превращать их в крошку, а потом кладет на место! Сказал, что он с детьми делает это каждый раз, когда ходит по магазинам. Какого черта?! © SunChild406 / Reddit
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Настоял на встрече в дорогом заведении (хотя я предлагала кино), сделал заказ на большую сумму, а потом заплатил так, чтобы я была в курсе «итого», — видимо, в качестве контрольного он произнес эту сумму вслух. © sassi_shuna / Twitter
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Моего парня уволили с работы, причем это была на 100 % его вина. Он похвастался, что пошел на сайт компании и оставил несколько фальшивых негативных отзывов. С учетом того, что он был на 3 года старше меня, мне показалось, что это невероятно инфантильный и мелочный поступок, поэтому я перестала с ним общаться. © BoredForever1 / Reddit
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Я просто решила поискать информацию о нем в интернете и кое-что нашла. Это был список предпочтительных подарков на его свадьбу, которая должна была состояться в ближайшие выходные. © queenchristina- / Reddit
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Мы просто встречались с этим парнем, у нас было всего несколько свиданий. Он был образован, имел хорошую работу, вежливый и все такое. В общем, никаких сигналов. И вот однажды он пригласил меня в гости на пиццу. А я только освободилась после 12-часового рабочего дня, очень устала и написала что-то вроде: «У меня был долгий день, можем ли мы провести его сегодня в непринужденной обстановке? Как насчет штанов для йоги и толстовки?» А он ответил: «Вообще-то нет, когда ты проводишь время со мной, ты должна выглядеть как можно лучше». Я просто перестала ему отвечать. © KissedByFire2194 / Reddit
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Я как-то пошла на свидание с парнем, который был милым, симпатичным, интересным. В какой-то момент мы начали обсуждать работу. В то время я писала рассказы для взрослых. Не то чтобы я этим гордилась, но совершенно точно не стыдилась. И тут он взял меня за руку, посмотрел в глаза и спросил: «Кто тебя обидел?» До этого я ни разу не смеялась парню в лицо на первом свидании, но этот чувак никак не мог поверить, что я пишу их потому, что мне нравится, а не из-за какой-то травмы. Второго свидания не было. © Portarossa / Reddit
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Вспомнила свое самое неудачное свидание. Впервые встретились с парнем, он сразу сказал, что моя одежда плохо сочетается (это была синяя куртка и красные перчатки). И полчаса рассказывал, как он нашел классную пуговицу, похожую на глаз, и пришил ее себе на рубашку. Потом я грохнулась с качелей, а он заржал. Странно, но после этого он еще звал меня на свидание.
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Я встречался с девушкой, которая невероятно медленно отвечала на сообщения. В принципе, в этом не было ничего такого, с учетом того, что мы просто обсуждали планы на выходные и все такое. Конечно, немного раздражал тот факт, что на планирование уик-энда мог уйти целый день, но, с другой стороны, я не то чтобы гениальный автор СМС. Вот только когда мы проводили время вместе, она мгновенно реагировала, если ей кто-то писал, даже если это был просто приятель, приславший смешную картинку. Я понял, что она просто считала мои СМС менее важными, и мы расстались. © mac-0 / Reddit
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В инстаграме у нее было около 2 000 фотографий, почти на всех она была с одним и тем же выражением лица, на фоне одного и того же дивана, с надписью «доброе утро», кроме четверга и пятницы — там на фото просто сообщали, какой сегодня день недели. © YarikLannister / Pikabu
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Мы с ней были в книжном магазине, и она сказала, что покупает кучу книг, хотя и не читает их. Как она объяснила, она не особо любит чтение, но благодаря обширной библиотеке выглядит более умной. Я понял, что здесь ловить нечего. © duermando / Reddit
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Через 2 дня после нашего первого свидания она пришла прямо ко мне на работу. С собой у нее был противень домашней лазаньи, электрическая мороженица для моих детей, а также несколько пакетов продуктов. Я был отцом-одиночкой, и, видимо, она хотела таким образом проявить заботу. Надо сказать, что от ее дома до моей работы 2 часа езды. Когда я сказал, что ей не стоило тратить столько сил, она заплакала. Плохой знак. © CanineRezQ / Reddit
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Я встречалась с этим парнем несколько раз, и он предложил сходить в один из его любимых ресторанов. Когда мы сели, он сказал, что здесь готовят невероятный луковый суп.
Я: «Я не очень его люблю».
Он: «О, ты просто никогда не пробовала хороший луковый суп».
К этому времени официант принес воду, корзинку с хлебом и ждал заказ.
Он: «Для начала два луковых супа».
Я: «Всего один луковый суп, спасибо».
Он: «Два луковых супа, официант».
Я: «Хорошо».
Нам приносят горячий, ароматный, с толстым слоем сыра суп. Я пробую.
Он: «Ну разве это не лучший луковый суп в твоей жизни?»
Я: «Это действительно хорошее блюдо, но я его не люблю».
Он (угрюмо): «Ну, ты могла бы сказать заранее». © Linda Chelmowski / Quora
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Лето. Дача. Парень купил себе мороженое, сдачу положить было некуда, и он мне отдал. Пришли на речку, искупались, и он смотрит так подозрительно, я не понимаю, что происходит... Потом говорит: «Отдай мне сдачу». Я отдаю, не хватает нескольких копеек, и он просит вернуть их потом обязательно. © Polina__schk / Twitter
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Было дело: «Подарка, который я собирался подарить тебе на день рождения, не будет. Он был в машине, когда я вез маму, и мама сказала, что ты подарка не заслуживаешь, так как недостаточно вежливо с ней общаешься. Поэтому она его забрала и подарила своей подруге». «Ты бросила меня из-за подарка, вот же ты меркантильная, и вообще я не понимаю почему, из-за ерунды какой-то». © KotProsha / Pikabu
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Мы смотрели фильм в кинотеатре, и, когда он закончился, я взял мусор, чтобы унести его в ведро. А моя девушка засмеялась и выбила его у меня из рук прямо на пол со словами: «Вообще-то людям платят за то, чтобы они это убирали!» Я спросил: «Зачем усложнять чью-то жизнь, если можно просто пронести мусор 5 метров?» Она так и не смогла понять, о чем я говорю, и я потерял к ней всякий интерес. © SteakHoagie666 / Reddit
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Начала встречаться с фантастическим мужчиной. Он успешный бизнесмен, у него хороший дом, несколько машин, мотоциклов, и мне с ним было действительно хорошо. Как-то я провела у него в гостях целую неделю. Мы пару раз ходили на рынок, а в остальное время заказывали еду. Я сама предложила заказать блюда и оплатила их. В сумме это обошлось мне примерно в ₽ 9 000. Он оплатил продукты с рынка, а готовила из них я. Через несколько дней он позвонил, чтобы пожаловаться, что он не привык тратить столько денег (около ₽ 13 000) на еду, и это был очень странный разговор. Я решила, что лучше прекратить отношения, пока это не стало проблемой, ведь если человек так мелочно относится к покупкам, кто знает, о чем еще он думает? © Nikita Romano / Quora
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Расстались с парнем по очень дурацкой причине: по его мнению, я очень много денег тратила на прокладки. Ведь это ₽ 300 каждый месяц. Ведь он мог на эти деньги сожрать пиццу! Он каждый раз заглядывал в чек и орал мне в лицо: «Посмотри! Сколько можно? Зажралась!» © Подслушано / ideer
То, что для одного человека кажется незначительным, для другого может оказаться решающим. Расскажите, а какая мелочь заставила вас по-новому взглянуть на свою половинку?