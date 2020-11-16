20+ человек, которым для того, чтобы расстаться со своей половинкой, хватило одной мелочи

Начала встречаться с фантастическим мужчиной. Он успешный бизнесмен, у него хороший дом, несколько машин, мотоциклов, и мне с ним было действительно хорошо. Как-то я провела у него в гостях целую неделю. Мы пару раз ходили на рынок, а в остальное время заказывали еду. Я сама предложила заказать блюда и оплатила их. В сумме это обошлось мне примерно в ₽ 9 000. Он оплатил продукты с рынка, а готовила из них я. Через несколько дней он позвонил, чтобы пожаловаться, что он не привык тратить столько денег (около ₽ 13 000) на еду, и это был очень странный разговор. Я решила, что лучше прекратить отношения, пока это не стало проблемой, ведь если человек так мелочно относится к покупкам, кто знает, о чем еще он думает? © Nikita Romano / Quora