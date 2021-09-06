20+ человек, которые внезапно усомнились в выражении «Мой дом — моя крепость»
Некоторые неприятности можно предугадать и приготовить план Б. Но порой нежданные подлянки судьбы настигают нас в самом безопасном месте — дома. И тогда начинаешь сомневаться в правдивости высказывания «Мой дом — моя крепость».
Мы в AdMe.ru отыскали фотографии пользователей, которые получили внезапную бытовую оплеуху, когда меньше всего этого ждали. Но тем не менее многие из них нашли в себе силы отнестись к этому с иронией.
«Мой потолок упал внутрь»
Гироскутер стоял 20 минут на зарядке. Стоял, стоял и задымился. Потом стал кидаться шрапнелью из пластмассы и фрагментов аккумулятора
Эти потоки с крыши не дают выйти из дома
«Я думал, что это рис на моем мусорном баке, а потом понял, что он шевелится»
Что будет, если оставить в подвале закрутки на 30 лет
«Приехал домой после выходных»
Осы превратили лицо Кена в ужастик
Новая крышка лопнула без причины
«Нанес последний слой лака — и моль решила спикировать на поверхность»
«Только что вернулась домой после 10-часовой смены, и ключ от входной двери сломался в замке. Не попаду в дом еще 3 часа»
Стеклянный стол лопнул от жары, и осколки рассыпались по свежепокрашенному настилу
«Холодильник сломался 2 дня назад, а я не заметил. Все мясо, которое в нем было, испортилось»
Террариум для ящериц внезапно лопнул во время грозы
Ножницы упали со стола и воткнулись в только что установленный плинтус
«Впервые принес домой банку свежего меда с фермерского рынка. И разбил ее о разделочный стол, когда доставал из сумки остальные покупки»
«Мама сломала ручку, и я застрял в комнате»
«Мой бойфренд поставил мясную пиццу в духовку на 5 часов. Теперь не я самый плохой повар в семье»
Вот что бывает, если не отжать швабру вовремя
Когда сломался холодильник, а за окном +35
Когда попросили прикрепить роутер к стене
«Слышу грохот, прибегаю на кухню. Кот разбил телевизор»
«Моя жена хранит собачий корм рядом с зерновым кофе. Угадайте, что я сделал сегодня в 5:30 утра»
А вы сталкивались с какими-нибудь неприятными бытовыми сюрпризами? Расскажите о них нам.
Фото на превью Chaosbutters87 / Reddit
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