20+ человек, которые внезапно усомнились в выражении «Мой дом — моя крепость»

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Некоторые неприятности можно предугадать и приготовить план Б. Но порой нежданные подлянки судьбы настигают нас в самом безопасном месте — дома. И тогда начинаешь сомневаться в правдивости высказывания «Мой дом — моя крепость».

Мы в AdMe.ru отыскали фотографии пользователей, которые получили внезапную бытовую оплеуху, когда меньше всего этого ждали. Но тем не менее многие из них нашли в себе силы отнестись к этому с иронией.

«Мой потолок упал внутрь»

Гироскутер стоял 20 минут на зарядке. Стоял, стоял и задымился. Потом стал кидаться шрапнелью из пластмассы и фрагментов аккумулятора

Эти потоки с крыши не дают выйти из дома

«Я думал, что это рис на моем мусорном баке, а потом понял, что он шевелится»

Что будет, если оставить в подвале закрутки на 30 лет

«Приехал домой после выходных»

Осы превратили лицо Кена в ужастик

Новая крышка лопнула без причины

«Нанес последний слой лака — и моль решила спикировать на поверхность»

«Только что вернулась домой после 10-часовой смены, и ключ от входной двери сломался в замке. Не попаду в дом еще 3 часа»

Стеклянный стол лопнул от жары, и осколки рассыпались по свежепокрашенному настилу

«Холодильник сломался 2 дня назад, а я не заметил. Все мясо, которое в нем было, испортилось»

Террариум для ящериц внезапно лопнул во время грозы

Ножницы упали со стола и воткнулись в только что установленный плинтус

«Впервые принес домой банку свежего меда с фермерского рынка. И разбил ее о разделочный стол, когда доставал из сумки остальные покупки»

«Мама сломала ручку, и я застрял в комнате»

«Мой бойфренд поставил мясную пиццу в духовку на 5 часов. Теперь не я самый плохой повар в семье»

Вот что бывает, если не отжать швабру вовремя

Когда сломался холодильник, а за окном +35

Когда попросили прикрепить роутер к стене

«Слышу грохот, прибегаю на кухню. Кот разбил телевизор»

«Моя жена хранит собачий корм рядом с зерновым кофе. Угадайте, что я сделал сегодня в 5:30 утра»