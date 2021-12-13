20 человек, которые создали своими руками такой новогодний декор, что хочется записаться к ним на мастер-класс

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Неповторимая атмосфера Нового года и Рождества начинает чувствоваться задолго до праздника: ярмарки в городах, гирлянды с лампочками, запах мандаринов, с витрин смотрят Санта-Клаусы, олени, Деды Морозы, Снегурочки. Но это еще и огромные очереди в магазинах, однотипные украшения, похудевший кошелек, так как что-то необычное стоит дорого. Поэтому иногда люди пытаются избежать этой ловушки и делают украшения своими силами.

Мы в редакции AdMe.ru с упоением разглядывали, что пользователи делают своими руками для поддержания праздничного духа Рождества и Нового года.

Когда очень хочется домик из сказки, полимерная глина придет на помощь

«Моя попытка сделать маникюр к Рождеству. Мне нравится, как получилось»

Легким движением руки дерево превращается... превращается в рождественскую игрушку

«Я объединила 4 моих любимых мотива в вышивке „Снежная деревня“. Это магазинчик замороженного горячего шоколада, тележка для мороженого, стенд со снежинками и киоск с мятными тросточками»

«Попробовали свои силы в украшении печенья к Рождеству. Оно слишком красивое, чтобы его есть»

«Крючок не слушался, но я не притронулась к еде, пока не закончила это вязать»

«К Новому году я сделала подушки на тему Щелкунчика и Мышиного короля. А мой 4-летний ребенок собственноручно набил кукол и сшил их»

Я тоже присматривалась к такой ткани и тоже обожаю мягких кукол! Хотела сделать подобный проект, но боялась начать. Наверное, ключ к успеху — это приобщить к делу моего 5-летнего ребенка. © 9kindsofpie / Reddit

Ручная ковка — для любителей более брутальных украшений на елку



«Моя мама месяцами мастерила рождественские украшения на пляжную тематику. Эти мои любимые!»

«Я построила традиционное немецкое рождественское украшение в подарок моему парню. Надеюсь, ему понравится»

А иногда украсить можно не елку и дом, а себя

«Небольшой шарик ручной работы на новогоднюю елку»

У вас есть маленькие эльфы, которые вяжут это, сидя в шаре? © Deyona / Reddit

Если не получается добыть самую большую елку к Новому году, можно добыть самую маленькую

«Я сделала этот сливочный торт на Рождество своими руками»

Это невероятно красиво! Как вы могли позволить кому-либо есть этот торт? Это как само Рождество. © MinnieMaas / Reddit

«Посмотрите на эти сережки, которые я сделала и разрисовала сама!»

«Мама подарила коллеге рождественский маникюр в моем исполнении»

«Этой работой я открываю серию рождественских картин»

«Я сделала этого малыша с Рождественской звездой из ваты»

«Сделали венок в стиле „Кошмара перед Рождеством“. Любимая часть — сердце Джека и Салли»

«Вручную нарисовала на рождественском пироге»

Я сначала подумал, что это вышивка. Отличная работа! © Unknown author / Reddit