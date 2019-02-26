20+ человек, которые рассчитывали на море кошачьей любви, а получили океан проблем
Ветеринары говорят, что укусы — способ общения для кошек: так они проявляют любовь, недовольство или защищают территорию. Но хозяева пушистых знают, что кусь — один из самых безобидных способов питомца показать характер. Хуже, когда тот ревнует, обижается и крушит все вокруг. Особенно если это не ваш кот.
AdMe.ru убежден, что даже самый скверный характер хвостатого можно простить за его безграничную любовь к своему человеку. И чтобы увидеть, какой эта любовь может быть, стоит добраться до бонуса в конце статьи.
«Кошка разозлилась, что мы не пришли домой к ужину и не покормили ее. Поэтому она разорвала упаковку с булками и откусила по крохотному кусочку от каждой»
Хочешь запоминающийся кадр, да? Сейчас все будет
«Мы пытались сделать милое семейное фото, но у кота были другие планы»
Забота заботой, но есть смысл готовить тапки
Когда помогаешь человеку подняться без будильника и с первого раза
«Он уже разбил два цветочных горшка. И это даже не наш кот»
А этот пушистый сломал жалюзи, чтобы они не мешали ему наслаждаться прекрасным видом из окна
Человек придет уставшим, надо помыть полы
Когда решил, что забраться в коробку через верх — это слишком простая задача
Искусство моральной поддержки
«Даг находит мои старые бюстгальтеры в кладовой и приносит их в подарок гостям, которые к нам приходят. Ты не мог придумать что-то менее смущающее, а?»
«Мне кажется, мой кот кого-то вызывает»
Эй, человек, помнишь те счета, о которых ты так переживал? Мы избавились от них
«Этот стул служил мне 8 лет. Вот что кошка сделала с ним за 3 месяца»
«Дочка расписывала коробку для школьного проекта, и кое-кто попытался туда запрыгнуть»
«Мой парень застукал кошку, когда та копалась в ящике с бельем»
Нужно было жарить рыбку
Достижение дня: бросил тапок хозяина в унитаз
«У кого-то еще есть такая модель будильника? Как вы на нем нажимаете кнопку „отложить“?»
«Потеряла наушник. Пока искала, попутно нашла все свои зажигалки за последние 8 месяцев. У этого маленького паршивца был тайник за печью»
«Сделала все, чтобы кошка спала не в коробке, а в своей постели. Даже разложила кошачью мяту и посадила ее туда, но нет, коробка навсегда»
Так не доставайся же ты никому!
Ваш любимец тоже принимает подношения, отвечая лишь презрительным взглядом?
«Наш герой забрался в кладовку, съел кучу попкорна и кошачьего корма, не смог выбраться обратно, описался и заснул»
Бонус: «Месяц назад уронила кольцо и заколку для волос в раковину. Побоялась доставать: вдруг провалятся еще глубже. Вы только посмотрите на мою кошку, как легко она их вытащила!»
А какие сюрпризы преподносит ваш любимец?
Фото на превью GoofygooberQ / reddit, Frankinsteyn / pikabu