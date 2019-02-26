20+ человек, которые рассчитывали на море кошачьей любви, а получили океан проблем

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Ветеринары говорят, что укусы — способ общения для кошек: так они проявляют любовь, недовольство или защищают территорию. Но хозяева пушистых знают, что кусь — один из самых безобидных способов питомца показать характер. Хуже, когда тот ревнует, обижается и крушит все вокруг. Особенно если это не ваш кот.

AdMe.ru убежден, что даже самый скверный характер хвостатого можно простить за его безграничную любовь к своему человеку. И чтобы увидеть, какой эта любовь может быть, стоит добраться до бонуса в конце статьи.

«Кошка разозлилась, что мы не пришли домой к ужину и не покормили ее. Поэтому она разорвала упаковку с булками и откусила по крохотному кусочку от каждой»

Хочешь запоминающийся кадр, да? Сейчас все будет

«Мы пытались сделать милое семейное фото, но у кота были другие планы»

Забота заботой, но есть смысл готовить тапки

Когда помогаешь человеку подняться без будильника и с первого раза

«Он уже разбил два цветочных горшка. И это даже не наш кот»

А этот пушистый сломал жалюзи, чтобы они не мешали ему наслаждаться прекрасным видом из окна

Человек придет уставшим, надо помыть полы

Когда решил, что забраться в коробку через верх — это слишком простая задача

Искусство моральной поддержки

«Даг находит мои старые бюстгальтеры в кладовой и приносит их в подарок гостям, которые к нам приходят. Ты не мог придумать что-то менее смущающее, а?»

«Мне кажется, мой кот кого-то вызывает»

Эй, человек, помнишь те счета, о которых ты так переживал? Мы избавились от них

«Этот стул служил мне 8 лет. Вот что кошка сделала с ним за 3 месяца»

«Дочка расписывала коробку для школьного проекта, и кое-кто попытался туда запрыгнуть»

«Мой парень застукал кошку, когда та копалась в ящике с бельем»

Нужно было жарить рыбку

Достижение дня: бросил тапок хозяина в унитаз

«У кого-то еще есть такая модель будильника? Как вы на нем нажимаете кнопку „отложить“?»

«Потеряла наушник. Пока искала, попутно нашла все свои зажигалки за последние 8 месяцев. У этого маленького паршивца был тайник за печью»

«Сделала все, чтобы кошка спала не в коробке, а в своей постели. Даже разложила кошачью мяту и посадила ее туда, но нет, коробка навсегда»

Так не доставайся же ты никому!

Ваш любимец тоже принимает подношения, отвечая лишь презрительным взглядом?

«Наш герой забрался в кладовку, съел кучу попкорна и кошачьего корма, не смог выбраться обратно, описался и заснул»

Бонус: «Месяц назад уронила кольцо и заколку для волос в раковину. Побоялась доставать: вдруг провалятся еще глубже. Вы только посмотрите на мою кошку, как легко она их вытащила!»