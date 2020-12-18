20+ человек, которые шьют себе наряды покруче именитых модельеров

Дизайнерская одежда, креативная и неповторимая, стоит обычно столько же, сколько крыло самолета, поэтому позволить ее себе могут лишь единицы. Другим модникам приходится или вздыхать, глядя на дефиле селебрити в уникальных нарядах, или брать ситуацию в свои руки и учиться шить. Некоторые любители достигают в этом деле таких высот, что их работы вполне достойны оказаться на главных подиумах мира.

Мы в AdMe.ru с особым трепетом относимся к людям, умеющим создавать красоту своими руками. Сегодня хотим показать вам пользователей сети, которые шьют настолько крутую одежду, что, кажется, совершенно не уступают именитым модельерам.

«Я ненавидела свое дизайнерское свадебное платье и сшила новое на нашу первую годовщину»

«Моя первая попытка создания верхней одежды»

«Мое рождественское платье в стиле 1850-х готово!»

«Внутренние швы сделаны на машинке, а вся работа, которую вы можете видеть снаружи (подгибка, аппликация и т. д.), выполнена вручную».

«Вышло так хорошо, что не могу не поделиться. Удлиненный бюстгальтер с вышитым кружевом»

«Начала шить две недели назад и сделала платье с нуля»

«Наконец-то закончила проект, который месяцами лежал у меня в куче дел. Олдскульный комбинезон в стиле работницы сталелитейного завода»

«Самодельный костюм феи Бабочки»

«Вообще-то я бухгалтер, но шью уже больше 20 лет. На этот костюм из накидки, юбки и блузки ушло 1,5 месяца»

«Платье, которое я сшила для выпускного вечера. Незнакомые люди подходили всю ночь, чтобы сфотографироваться со мной и моим нарядом»

«Мне очень понравился этот плащ от Ayana, и я сделал его рубашечную версию»

«Наконец-то закончила это платье с присборенной юбкой. Выкройку я придумала, а ткань покрасила сама»

«Сшила брюки для работы... И тружусь удаленно»

«Сшила платье для морских прогулок в викторианском стиле по собственной выкройке»

«Я сшила на зиму пальто-кейп и шляпу в стиле 1960-х. Накидка создана по выкройке, а шапочку я придумала сама»

«Закончил свой костюм-тройку как раз к осени»

«Мы с мамой сшили мне платье для выпускного бала за 2 дня»

«Наконец-то я доделала свое пальто»

«Сшила для племянницы платье с карманами. В комплекте к нему — рюкзачок и наряд для куклы»

«Моя ковбойская рубашка, вдохновленная мороженым»

«Я сшила себе платье Барби в стиле 50-х годов»

«Сделала свой первый костюм: накидку и юбку-карандаш»

«Сшила себе наряд змеиной ведьмы»