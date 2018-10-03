20+ человек, которые напрочь сломали все стереотипы

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Верите ли вы, что ребенок может воспринимать игру на планшете как наказание, а домашняя кошка — до безумия обожать воду и плавание? Из-за шаблонных представлений современных людей это звучит неправдоподобно, но мы готовы пошатнуть ваши взгляды. Даже «сын маминой подруги», оказывается, не так уж и идеален.

AdMe.ru считает, что девочкам необязательно любить розовый, а мальчикам — фанатеть от футбола. И в доказательство этого — наша фотоподборка, герои которой не побоялись выйти за рамки общепринятых норм.

Ох уж эта разница поколений

Мужчина 20 лет не разговаривал со своей женой, потому что обиделся. Это сцена их первого разговора, который подстроили дети

Разрыв шаблона

Кто сказал, что в полиции служат только собаки?

Вера в человечество восстановлена

Полицейский в футболке с надписью «Определенно не коп» выписывает штраф нарушителю

Девушки плохо водят, говорите?

Все мы немного «дети маминой подруги»

«Вот это „пицца“! Вот это я понимаю!»

«Этот цветок цветет одну ночь, а затем вянет»

Достаточно будет одного зубчика чеснока?

Воришки с моральными принципами

«Движимость»

Я здесь не для того, чтобы следовать вашим стереотипам

Фигуры из шаров не всегда бывают милыми

Надо было брать

Шкаф-кровать

Кошка, которая обожает плавать

Где найти такую работу?

Слон-альбинос

Не верьте своим глазам

А среди наших читателей есть те, кто ломает систему своим примером?