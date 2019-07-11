20 человек, которые любую скучную вещь превратят в конфетку

105 0 75 23k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Бывают периоды, когда кажется, что все дни похожи друг на друга как две капли воды, ничего не происходит в жизни интересного и все вокруг одно и то же. Но есть простой способ, как избавиться от зашоренности и встряхнуть приевшуюся обыденность: нужно посмотреть на нее под другим углом, добавить красок или поиграть с формой.

Так и сделали герои этой подборки AdMe.ru, доказав, что даже самые обычные вещи всегда можно подать под другим соусом.

Что вы знаете о том, как подавать окрошку?

На парковке у супермаркета был замечен бананомобиль

Это платье для выпускного сделано из клейкой ленты

«Мой профессор пользуется деревянной клавиатурой и мышью»

Кто-то связал «стебель» для этого знака

На самом деле это не ржавые инструменты, а шоколад

«Официантка принесла счет в матрешке, похожей на нее»

Когда новая форма может превратить обычные вафли в оригинальный десерт

Если у вас есть старая стиральная машина, то вот идея, как дать ей вторую жизнь, превратив в крутой аквариум

Люстра в универмаге

Дедушка сделал потрясающую колыбель для своего внука

«Я приготовил яичницу в виде карты мира»

Купаясь в таком бассейне, можно почувствовать себя в космосе и наслаждаться невесомостью

Тор оценил бы

Даже обычную грязь на машине можно превратить в шедевр

Этот свадебный торт сделан из цельных головок сыра

Благодаря этим ребятам номер дома помнить необязательно — не промахнетесь

Ручка переключения передач в такси была сделана в виде самурайского меча

«Сделал себе вот такую банковскую карту с индивидуальным дизайном»

«Коллега разозлился на совещании и ударил ногой в стену! HR-специалист превратил это в произведение искусства»

«„Эмоциональное общение“. Автор: Цезарь Юань».

А вы любите добавлять привычным вещам оригинальности? Если у вас уже есть подобный опыт, как у героев нашей подборки, не стесняйтесь делиться фото в комментариях.