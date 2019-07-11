20 человек, которые любую скучную вещь превратят в конфетку
Бывают периоды, когда кажется, что все дни похожи друг на друга как две капли воды, ничего не происходит в жизни интересного и все вокруг одно и то же. Но есть простой способ, как избавиться от зашоренности и встряхнуть приевшуюся обыденность: нужно посмотреть на нее под другим углом, добавить красок или поиграть с формой.
Так и сделали герои этой подборки AdMe.ru, доказав, что даже самые обычные вещи всегда можно подать под другим соусом.
Что вы знаете о том, как подавать окрошку?
На парковке у супермаркета был замечен бананомобиль
Это платье для выпускного сделано из клейкой ленты
«Мой профессор пользуется деревянной клавиатурой и мышью»
Кто-то связал «стебель» для этого знака
На самом деле это не ржавые инструменты, а шоколад
«Официантка принесла счет в матрешке, похожей на нее»
Когда новая форма может превратить обычные вафли в оригинальный десерт
Если у вас есть старая стиральная машина, то вот идея, как дать ей вторую жизнь, превратив в крутой аквариум
Люстра в универмаге
Дедушка сделал потрясающую колыбель для своего внука
«Я приготовил яичницу в виде карты мира»
Купаясь в таком бассейне, можно почувствовать себя в космосе и наслаждаться невесомостью
Тор оценил бы
Даже обычную грязь на машине можно превратить в шедевр
Этот свадебный торт сделан из цельных головок сыра
Благодаря этим ребятам номер дома помнить необязательно — не промахнетесь
Ручка переключения передач в такси была сделана в виде самурайского меча
«Сделал себе вот такую банковскую карту с индивидуальным дизайном»
«Коллега разозлился на совещании и ударил ногой в стену! HR-специалист превратил это в произведение искусства»
«„Эмоциональное общение“. Автор: Цезарь Юань».
А вы любите добавлять привычным вещам оригинальности? Если у вас уже есть подобный опыт, как у героев нашей подборки, не стесняйтесь делиться фото в комментариях.
Фото на превью Wiinner / Pikabu