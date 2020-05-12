20+ человек, которые кое-что сделали своими руками и поделились этой радостью с миром

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Утверждение о том, что нервные клетки не восстанавливаются, давно опровергнуто наукой. Ученые знают, что новые нейроны и связи между ними формируются у нас на протяжении всей жизни, особенно в процессе обучения новому. Причем мозгу совершенно неважно, осваиваете вы учебник по ядерной физике или учитесь вышивать крестиком. В каждом из этих случаев мозг становится пластичнее, а вы — умнее и спокойнее.

Мы в AdMe.ru уверены, что научиться чему-то новому и приобрести полезный навык никогда не поздно. 20+ героев нашей подборки стали очередным тому доказательством. А из бонуса вы узнаете, что бывает, когда все идет немножко не по плану.

«Мой дедушка был очень рад показать мне, что сумел вырастить помидор в яичной скорлупе»

«Нарисовал портрет собаки к 60-летию моей тети. Знакомьтесь, это Майлз!»

«Мой папа не рисовал больше 30 лет. Выйдя на пенсию, он решился снова взяться за дело»

«Моя девушка решила освоить бумажное моделирование. Теперь у нас поселились 2 „питомца“»

Эта картина выглядит почти так же реалистично, как пейзаж, с которого она написана

«Заплела собаке такие крутые косички, что сама завидую»

«Я 2 месяца вырисовывала эти дождевые капли. А папа сделал для них оконные рамы»

«Нарисовал этого суперского котольва на маленьком холсте»

«Кольчуга „Made in дома“. Я мастерил ее 5 лет — за это время сменил 3 работы и 2 раза переехал»

«Наконец-то нашел, чем занять мозги на досуге»

«Когда меня уволили с работы, я сколотил для жены такую конструкцию, имея лишь базовый набор инструментов»

«Клиент сделал этого лягушонка из стройматериалов, которыми торгует мой муж»

«Соорудил для жены мини-кабинку, чтобы она могла записывать голос без посторонних шумов»

«Решил научиться рисовать по видеоурокам. Вот результат»

«Встретил 25-й день рождения, сажая цветы возле своего дома»

«Сделал этот идеальный кадр, когда был на виноградниках в Тоскане»

«3-летняя дочь захотела обувь как у Эльзы и Анны из „Холодного сердца“. Я сделала все возможное»

«Я нарисовал эту картинку без отрыва руки. Не могу не поделиться результатом!»

«Девушка испекла мне булочки в виде кошечек»

«Сделала такую маленькую картину ко Дню Земли»

«Я растил этот кактус 11 лет, и вот он наконец зацвел»

«Собирал пазл из 2 тыс. кусочков и заметил, что детальки нарезаны симметрично относительно диагонали. Я чередовал кусочки из разных половинок картины, и вот что получилось»

Неожиданно!

«Лоскутное одеяло из старых футболок. 90 % сделано бабушкой, 10 % мной»

«Начала давать своей малышке уроки рисования. Посмотрите, как она горда!»

Бонус: иногда все идет совсем не по плану

Какими новыми навыками вы овладели в последнее время? Похвастайтесь фотками результатов!